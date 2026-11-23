Los ADRs suben ~4% con los bancos al frente y los bonos recuperan ~1,5% en pleno feriado, mientras el riesgo país sigue sobre los 1.000 puntos básicos

ADRs y bonos argentinos se suman al repunte global, mientras en el Senado definen las PASO y se espera el rumbo del dólar en diciembre.

El retorno de Jensen Huang como CEO de Nvidia impulsó su acción en +30%, tras desplomes del 40% y turbulencias previas.

Wall Street registra un fuerte rebote liderado por acciones tecnológicas como Nvidia (+30%), tras caídas previas del Nasdaq y S&P 500.

Nvidia (en torno a +30%), Micron (entre +14% y +18%), CoreWeave (+27%), Arm (+17,5% en premarket), AMD, Intel y Broadcom, son las acciones que apuntalan el rebote técnico de Wall Street este lunes 23 de noviembre.

Tras la debilidad reciente, el rebote llega después de que el Nasdaq perdiera cerca de 10% la semana pasada y el S&P 500 cayera 8,6%.

Nvidia llegó a subir más de 30% luego de que su directorio aprobara por unanimidad el regreso de Jensen Huang como presidente y CEO.

La acción cotizaba cerca de u$s165 en premarket, unos u$s40 por encima del cierre del viernes.

El Nasdaq Composite avanzaba alrededor de 5,7%, el S&P 500 cerca de 4% y el Dow Jones sumaba 994 puntos.

El operativo clamor de figuras de Silicon Valley, entre ellas Elon Musk, y el pedido público de Donald Trump un día antes precedieron la decisión del board.

Wall Street ensaya un fuerte rebote tras la corrección de S&P 500 y Nasdaq

El viernes el Nasdaq se hundió 5,3% y el S&P 500 3,7%, en la séptima baja consecutiva.

El S&P 500 testeó una corrección del ~10% desde los máximos, y el Nasdaq una cercana al ~20%.

Los estrategas debaten si la toma de ganancias ya resultó suficiente.

La atención está puesta en la firmeza del sector tecnológico, porque las utilidades son el pilar del apetito por riesgo.

Nvidia acumulaba un desplome de más de 40% en el último mes, en medio de las turbulencias de su conducción.

La salida de Huang había seguido a un escándalo vinculado a una presunta espía china, según reportaron medios.

ADRs y bonos en dólares se suman al rebote durante el feriado local

En pleno feriado local, los ADRs y los bonos en dólares buscan sumarse al rebote externo tras las impresionantes caídas de sus cotizaciones.

Los principales ADRs repuntan en promedio 4%, con los papeles bancarios al frente por su mayor beta.

Los energéticos responden con menos intensidad porque el Brent sigue más flojo y quiebra los ~USD 87.

Tras el brutal castigo que llevó el riesgo país por encima de los ~1.000 pb., los bonos recuperan en promedio ~1,5% entre las principales referencias.

Los operadores no detectan catalizadores domésticos relevantes que pongan un piso al deterioro de las valuaciones.

Resulta importante que las autoridades definan cómo se afrontará el vencimiento de enero, por unos USD 4.500 millones de renta y capital.

Senado y PASO: la pulseada que puede mover los precios de los activos

También es clave que se revise el programa financiero de 2027 a la luz del nuevo contexto.

Esta semana la atención se concentra en el Senado, a la espera de saber si se aprueba la suspensión de las PASO.

Un sí podría mejorar los precios de los activos financieros, aunque de forma limitada hasta que se entienda cómo moldearía el escenario electoral.

Ese es el objetivo final, y dependerá de la respuesta de la política.

Las dudas son si habrá PASO en PBA y si se adelantarían las elecciones provinciales.

También si habrá muchos candidatos de centro-derecha que le "coman" votos a LLA.

Dólar, brecha y tasas en pesos: qué se espera para diciembre

También despierta expectativa cómo seguirá la dinámica cambiaria a partir de mañana.

Se viene validando un mayor deslizamiento del dólar mayorista, más allá de la regulación oficial del ritmo vía dollar-linked y futuros, y de las menores compras del BCRA.

Que la brecha haya superado el ~10% refleja que la dolarización avanza por diferentes frentes.

Y todavía resta un largo camino hasta las elecciones.

Diciembre podría abrir un respiro cambiario por el repunte de la demanda de dinero, con la mirada puesta en cómo responderán las tasas cortas en pesos a la estrategia del BCRA.

Ese contexto podría requerir expandir la liquidez, pero con cautela, priorizando minimizar el riesgo inflacionario y cambiario, ya que esa dinámica se revierte rápido a comienzos de año.