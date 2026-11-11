Simon Waever, estratega de Morgan Stanley, proyecta retornos de hasta 22% para los títulos locales si el riesgo país baja antes de las elecciones

La deuda argentina en dólares cayó 14% y el riesgo país subió a 982 puntos, pero Morgan Stanley cree que el pesimismo es excesivo.

El informe de Morgan Stanley, vía Simon Waever, proyecta ganancias del 19% al 22% en bonos largos, como el Global 2041, hacia julio 2027.

Para Morgan Stanley, el banco de inversión estadounidense, los bonos argentinos reflejan más pesimismo del que justifican los fundamentos, y el tramo largo de la curva, con el Global 2041 como referencia, ofrece hoy una relación riesgo-retorno "atractiva".

La lectura surge de un informe del estratega Simon Waever publicado el martes 10 de noviembre de 2026, según el cual los títulos soberanos descuentan entre 41% y 52% de probabilidad de un escenario adverso, contra un rango de 11% a 20% de hace tres meses, informó Bloomberg.

Ese escenario no equivale solo a un default. La entidad le asigna dos tercios de peso a un período de estrés que el país logra atravesar con dificultades y un tercio a una cesación de pagos.

Para Waever, que los precios ya se acerquen al 50% del escenario pesimista para la mayoría de los bonos, a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2027, "no está justificado". Lo atribuye a un desarme de posiciones, aunque admite que los datos y el clima local fueron más débiles de lo previsto.

Qué bonos argentinos recomienda Morgan Stanley para ganar hasta 22%

Dentro de la deuda argentina en dólares, Morgan Stanley prefiere los bonos largos, en especial el Global 2041, que en la plaza local cotiza como GD41, y el Global 2046, por su convexidad.

Sus proyecciones de retorno hasta julio de 2027 son estas:

Si el mercado baja a 25% la probabilidad del escenario adverso, los bonos largos rendirían entre 19% y 22%

Con expectativas divididas en partes iguales, la ganancia sería de 3% a 7%

Si esa probabilidad sube a 70%, las pérdidas irían de 6% a 12%

Para perfiles más conservadores, la entidad ubica a los bonos cortos como alternativa defensiva: sus amortizaciones limitan las caídas y ofrecen una suba de 10% a 12% en el escenario positivo.

Aun así, el banco no espera que la deuda recupere por completo lo perdido. En septiembre, la firma ya había elegido al Global 2041 como su favorito.

Por qué cayeron los bonos argentinos y subió el riesgo país

La deuda soberana argentina atraviesa su peor racha del año: los bonos en dólares cayeron cerca de 14% desde fines de julio, el peor desempeño entre los mercados emergentes.

En ese lapso, el riesgo país pasó de un piso de 402 puntos a mediados de julio a 982 el 5 de noviembre, cuando la deuda vivió un jueves negro. Pesan las dudas sobre la reelección de Javier Milei y la derrota de sus aliados en las presidenciales de Brasil y en las legislativas de Estados Unidos.

A eso se suman vencimientos por u$s4.400 millones en enero e interrogantes sobre las reservas. El 4 de noviembre, Waever ya había señalado que una continuidad republicana en el Congreso estadounidense habría favorecido levemente al país, en el análisis de Morgan Stanley sobre las legislativas.

El riesgo país argentino encadenó dos jornadas de recuperación en Wall Street. El lunes 9 de noviembre, los Globales subieron 1,8% en promedio y el indicador bajó 66 puntos, a 873.

El martes, con subas de 0,36% en promedio, el riesgo país cerró en 853 puntos. Este miércoles 11, la plaza local vuelve a operar tras dos feriados, pero el mercado de deuda estadounidense cierra por el Día de los Veteranos, así que las referencias completas llegarán el jueves.