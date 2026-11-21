El BCRA registró una nueva baja de la mora familiar, pero las refinanciaciones avanzan y los atrasos todavía superan los niveles de 2025

La baja mensual de la mora esconde problemas persistentes por refinanciaciones récord y crédito estancado, según consultoras.

La mora de los préstamos familiares retrocedió a 12,20% en septiembre, pero se mantiene 4,9 puntos por encima de hace un año, según el BCRA.

La mora de los préstamos familiares volvió a retroceder en septiembre, aunque el alivio mensual todavía convive con un nivel de incumplimiento muy superior al registrado durante el mismo período del año anterior.

El indicador terminó el tercer trimestre en 12,20%, tras caer 0,61 puntos porcentuales frente a agosto, según el Informe de Bancos publicado por el Banco Central de la República Argentina.

La mejora respondió a una reducción de los saldos impagos, pero las refinanciaciones crecientes y el escaso dinamismo del financiamiento muestran que los problemas de pago todavía persisten entre los hogares.

¿Qué créditos familiares concentran los mayores niveles de mora?

Los préstamos personales encabezaron los incumplimientos de los hogares, con una irregularidad de 16,6%, mientras que las tarjetas de crédito ocuparon el segundo lugar, con 11,2% durante septiembre, según el relevamiento oficial.

Los créditos prendarios registraron una mora de 7,8%, mientras que los hipotecarios mostraron un nivel considerablemente menor, ubicado en 1,6% dentro del financiamiento familiar relevado por la autoridad monetaria durante septiembre.

La categoría Otros alcanzó 39,3%, el porcentaje más elevado de la clasificación, aunque el informe la presenta separada de las principales líneas destinadas a los hogares y no detalla sus componentes.

La baja mensual respondió a una caída real de 4,03% en los préstamos irregulares y a un crecimiento de 0,74% del financiamiento total destinado a las familias durante el mismo período.

Pese a esa combinación favorable, la irregularidad familiar todavía quedó 4,9 puntos porcentuales por encima del registro correspondiente a septiembre del año pasado, una diferencia que muestra la persistencia del problema.

¿Qué papel tienen las refinanciaciones en la evolución de la mora?

El Banco Central señaló que algunas entidades trasladaron préstamos irregulares a partidas fuera de balance durante septiembre, un movimiento que incidió en la evolución del indicador junto con las refinanciaciones.

Los préstamos familiares refinanciados representaron 3,9% del financiamiento total a los hogares, frente al promedio de 1% observado durante la última década, según el reporte oficial difundido por la autoridad monetaria.

A su vez, la refinanciación de saldos que ya estaban en situación irregular alcanzó 24,1% de esa cartera, por encima del promedio histórico de 16% registrado durante los últimos diez años.

La consultora 1816 calculó que los hogares ya habían refinanciado deudas por 2,9 billones de pesos, mientras ambos indicadores alcanzaron máximos dentro de sus respectivas series históricas durante septiembre, según sus cálculos.

Para la firma, el saldo de financiaciones en mora cayó 4,1% real en septiembre respecto del mes previo, por segundo mes consecutivo, y esta vez con mayor intensidad en la comparación mensual.

La consultora destacó que esa reducción adquiere relevancia porque el crédito total permanece estancado y no crece lo suficiente para diluir el peso de los préstamos impagos dentro de la cartera.

¿Cómo evolucionó la mora de empresas y del crédito privado?

La irregularidad del crédito al sector privado bajó 0,25 puntos porcentuales durante septiembre y terminó en 7,50%, con una mejora impulsada principalmente por los préstamos familiares, según informó el BCRA.

Sin embargo, el indicador permaneció 3,3 puntos porcentuales por encima del nivel registrado doce meses antes, una diferencia que muestra cuánto falta para recuperar los valores anteriores a la aceleración de la mora.

La reducción se apoyó en una caída real de 2,58% del saldo de financiamiento irregular, el primer retroceso de esa variable desde abril de 2024, mientras el crédito total creció 0,67%.

En paralelo, la probabilidad de default estimada para el conjunto del crédito privado descendió hasta 2% durante septiembre y la mejora mensual alcanzó a los distintos grupos de entidades financieras.

En las empresas, el ratio de irregularidad llegó a 3,82%, con una suba mensual de apenas 0,02 puntos porcentuales, aunque quedó 2,2 puntos por encima del registro interanual de septiembre de 2025.

¿Qué señales anticipan los indicadores de deuda y los préstamos de octubre?

Otro indicador observado por 1816 fue la deuda clasificada en Situación 2, que contempla atrasos de hasta 90 días y todavía no integra la cartera considerada irregular por las entidades financieras.

Ese segmento para familias y empresas en conjunto bajó a 2,52% en septiembre, su menor nivel en más de un año, según las estimaciones difundidas por la consultora en su último análisis.

"En otras ocasiones del pasado el pico de deuda en Situación 2 anticipó los picos de morosidad", advirtió 1816, que diferencia esos atrasos de los créditos clasificados en Situación 3, 4 y 5.

La mejora también alcanzó a las 12 entidades financieras de mayor participación en los préstamos familiares, donde el ratio de irregularidad descendió durante septiembre, según el relevamiento citado por la consultora.

En octubre, el crédito en pesos creció 0,9% real entre el 23 de septiembre y el 23 de octubre, superando el desempeño de los tres meses anteriores.

Sin embargo, el financiamiento en moneda local continúa prácticamente estancado desde el fin de las Letras Fiscales de Liquidez, a mediados del año pasado, según 1816.

"Eso es lo que hace que la mora no baje más rápido pese a las refinanciaciones", sostuvo la consultora, al vincular la falta de expansión crediticia con la persistencia de los incumplimientos.