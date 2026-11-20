La entidad financiará el Tesla Model 3 y Model Y en Argentina con crédito prendario en pesos, tasa fija de 32,90% y hasta 60 cuotas. Los detalles

Santander, líder en créditos prendarios con 22% del mercado, facilita el acceso a autos eléctricos Tesla, impulsando la movilidad sostenible.

Model 3 y Model Y de Tesla se venden desde u$s41.590 en Argentina, requiriendo 30% de anticipo y entrega estimada en 2027.

Santander ofrece financiar la compra de un Tesla en Argentina con un préstamo prendario a tasa fija y hasta 60 meses.

Santander ofrece para comprar un Tesla en Argentina un préstamo prendario en pesos a tasa fija, y su condición más amplia es el plan a 60 meses.

La tasa nominal anual es de 32,90% y el costo financiero total efectivo anual (CFT) llega a 47,94%, con el seguro por separado.

Hay que abonar un anticipo de aproximadamente 30% del valor del auto y financiar el resto en 60 cuotas.

En el Model 3 RWD, la mayor financiación requiere un anticipo de u$s12.477 y cuotas mensuales de $1.812.183.

Los plazos disponibles son de 12, 24, 36, 48 o 60 meses.

El crédito está sujeto a evaluación crediticia y aprobación de Santander.

Cuánto cuestan el Model 3 y el Model Y en la Argentina

Tesla abrió su canal de ventas online en Argentina este viernes 20 de noviembre, con cinco versiones del Model 3 y el Model Y.

El Model 3 RWD cuesta u$s41.590, el Model 3 Premium Long Range u$s47.090 y el Model 3 Performance u$s54.590.

Por otro lado, el Model Y Premium RWD sale u$s44.590 y el Model Y Premium Long Range, u$s50.590.

Los autos llegan importados desde China y se compran sin concesionarios tradicionales.

En autonomía, el Model Y Premium RWD llega a 466 km y la versión Long Range alcanza los 661 km.

Las entregas están estimadas entre marzo y abril de 2027.

Anticipos y cuotas por versión: cuánto hay que pagar

La modalidad es la misma para las cinco versiones: cerca de 30% de anticipo y 60 cuotas mensuales.

En el Model 3 Premium, el anticipo es de u$s14.127 y la cuota, de $2.051.841.

En el Model 3 Performance, hay que anticipar u$s16.377 y pagar cuotas de $2.378.629.

En el Model Y Premium, el anticipo es de u$s13.377 y cada cuota vale $1.942.901.

En el Model Y Premium Long Range, el anticipo asciende a u$s15.177 y las cuotas son de $2.204.338.

El anticipo se expresa en dólares y las cuotas, en pesos.

Cómo reservar y financiar un Tesla: el paso a paso

Los clientes reservan su vehículo en la plataforma oficial de Tesla.

Luego exploran las opciones de pago, incluido el préstamo prendario de Santander.

Al configurar el auto se suman u$s600: u$s350 por tarifa de destino y documentación, y u$s250 por una reserva inicial no reembolsable.

Tesla ofrece además una suscripción mensual opcional de u$s119 para el paquete Full Self Driving.

Antes de pedir el crédito conviene distinguir la cuota del costo total del vehículo, y revisar el monto financiado, el CFT, los seguros y los gastos asociados.

Santander, líder en préstamos prendarios: el respaldo del banco

Santander es uno de los principales actores del mercado argentino de préstamos prendarios.

En el último año representó más del 22% del total otorgado por el sistema financiero para la compra de vehículos. Esa posición lo consolida como uno de los principales proveedores de financiación automotriz del país.

Martín Solano, CEO de Santander Consumer, resaltó que la llegada de Tesla es "un paso importante" para el desarrollo de la movilidad eléctrica en Argentina".

Y agregó: "El banco busca acompañar esta etapa con soluciones financieras 'simples, ágiles y digitales'".

Santander ofrece financiación para vehículos eléctricos y trabaja para que el acceso al crédito sea cada vez más simple y digital.

Tesla en Argentina: qué implica para la movilidad eléctrica

El ingreso de Tesla amplía la oferta de vehículos eléctricos disponible localmente.

Para la marca, el foco es acelerar la transición hacia una abundancia sostenible, combinando fabricación a gran escala con tecnología autónoma, productos de energía y robótica.

La iniciativa forma parte de la estrategia de Santander de promover soluciones financieras innovadoras y alternativas de movilidad más sostenibles.