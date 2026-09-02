El costo financiero de los préstamos personales varía entre 58,9% y 320,1% según el banco, el perfil y el plazo, con la mora de las familias casi en 13%

La mora de 12,94% afecta a 5,9 millones de personas, haciendo crucial comparar el CFT TEA antes de endeudarse.

La segmentación bancaria crea brechas de hasta 260 puntos en el CFT TEA, favoreciendo a clientes con sueldo acreditado.

Los préstamos personales en Argentina tienen una dispersión de costo brutal, con CFT TEA entre 58,9% y 320,1%.

Los préstamos personales en Argentina muestran una dispersión brutal en sus costos. El costo financiero total efectivo anual (CFT TEA) arranca en 58,9% para clientes premium y trepa hasta 320,1% según el banco y el perfil del solicitante.

La segmentación que aplican las entidades bancarias genera brechas de más de 260 puntos porcentuales. Quienes acreditan el sueldo, cobran una jubilación o pertenecen a paquetes bancarios específicos acceden a condiciones considerablemente más baratas que el resto, con diferencias que pueden superar los 100 puntos de CFT dentro de un mismo banco.

El contexto financiero de los hogares argentinos agrava el panorama. La mora volvió a subir en julio hasta el 12,94% y ya afecta a 5,9 millones de personas con atrasos superiores a 90 días, según datos de la Central de Deudores del BCRA procesados por la consultora 1816.

Qué es el CFT TEA y por qué importa al comparar préstamos

El costo financiero total efectivo anual (CFT TEA) es el único indicador que permite una comparación real entre bancos.

A diferencia de la tasa nominal anual (TNA), el CFT TEA incorpora tasa de interés, comisiones, seguros e impuestos, reflejando el costo verdadero que pagará el cliente durante todo el plazo del préstamo.

Las tasas nominales pueden resultar engañosas. Un banco puede publicitar una TNA de 39% que termina costando 58,9% de CFT TEA, mientras otro ofrece 129% de TNA con un CFT que trepa a 320,1%.

Ranking completo de préstamos personales banco por banco

El siguiente listado ordena las tasas mínimas de menor a mayor según el CFT TEA que cada entidad publica para sus líneas de préstamos personales:

Banco Galicia Éminent: CFT TEA desde 58,9% con TNA desde 39%

CFT TEA desde 58,9% con TNA desde 39% Banco Macro Jubilados y Selecta: CFT TEA desde 91,1% con TNA desde 55%

CFT TEA desde 91,1% con TNA desde 55% Banco Nación jubilados con descuento obligatorio: CFT TEA desde 93,3% con TNA desde 56%

CFT TEA desde 93,3% con TNA desde 56% Banco Galicia Personal Plus: CFT TEA desde 95,8% con TNA desde 57%

Banco Macro Plan Sueldo: CFT TEA desde 104,7% con TNA desde 61%

CFT TEA desde 104,7% con TNA desde 61% Banco Nación empleados públicos con haberes: CFT TEA desde 111,8% con TNA desde 64%

Banco Ciudad jubilados ANSES: CFT TEA desde 114,2% con TNA desde 65%

CFT TEA desde 114,2% con TNA desde 65% Bancor tarjeta Cordobesa: CFT TEA desde 114,3% con TNA desde 65%

Banco Macro Mercado Abierto y PyN: CFT TEA desde 116,7% con TNA desde 66%

CFT TEA desde 116,7% con TNA desde 66% Banco Ciudad Plan Sueldo: CFT TEA desde 126,7% con TNA desde 70%

Banco Nación empleados públicos sin haberes: CFT TEA desde 131,9% con TNA desde 72%

CFT TEA desde 131,9% con TNA desde 72% Banco del Chubut con descuento de haberes: CFT TEA desde 133,3% con TNA desde 72,5%

Banco Santander: CFT TEA desde 150,9% con TNA desde 79%

CFT TEA desde 150,9% con TNA desde 79% Banco Nación Destino Libre con paquete: CFT TEA desde 171,8% con TNA desde 74%

Banco Ciudad Cliente Fiel: CFT TEA desde 174,3% con TNA desde 87%

CFT TEA desde 174,3% con TNA desde 87% Banco Galicia Move: CFT TEA desde 174,9% con TNA desde 87%

Banco Nación Destino Libre sin paquete: CFT TEA desde 186,8% con TNA desde 91%

CFT TEA desde 186,8% con TNA desde 91% Banco Macro Renta Presunta: CFT TEA desde 203,1% con TNA desde 96%

Banco Patagonia Personal Online: CFT TEA desde 209,8% con TNA desde 98%

CFT TEA desde 209,8% con TNA desde 98% Banco Hipotecario destino libre: CFT TEA desde 255,2% con TNA desde 110,4%

BBVA oferta exclusiva para clientes: CFT TEA desde 320,1% con TNA desde 129%

El plazo de devolución también impacta en el costo final. En Banco Macro, por ejemplo, una propuesta que arranca en 117% para 12 meses trepa a 171% cuando se extiende entre 61 y 72 meses.

Cómo la cuenta sueldo puede abaratar más de 100 puntos el préstamo

La cuenta donde se acredita el sueldo marca las diferencias más pronunciadas dentro de una misma entidad bancaria. Los números lo demuestran con claridad.

En Banco Nación, el CFT TEA para empleados públicos que cobran en la entidad arranca en 111,8%, mientras quienes no acreditan haberes enfrentan un piso de 131,9%, una brecha de 20 puntos que se amplía en préstamos de destino libre.

Para préstamos de destino libre en el mismo banco, tener el paquete Cuenta Nación reduce el costo de 186,8% a 171,8%. La diferencia representa miles de pesos en el costo total del crédito.

En Banco Ciudad, la línea para jubilados parte de 114,2%, el Plan Sueldo sube a 126,7% y la categoría Cliente Fiel alcanza 174,3%. Son 60 puntos de diferencia según la relación con el banco.

Galicia exhibe la brecha más amplia. Entre la línea Éminent (58,9%) y Move (174,9%) median más de 100 puntos porcentuales de CFT TEA, una diferencia que se traduce en cuotas sustancialmente distintas para un mismo monto solicitado.

La mora récord que presiona las finanzas de los hogares

Las tasas de los préstamos personales se leen en un escenario de morosidad que no da tregua. La irregularidad general tuvo un breve respiro en junio, cuando bajó 0,1 puntos tras 19 meses consecutivos de alzas según el BCRA.

Pero la mora de las familias volvió a trepar en julio. Pasó de 12,77% a 12,94%, de acuerdo con datos procesados por la consultora 1816.

La consultora Analytica contabilizó 5,9 millones de personas con atrasos mayores a 90 días. Representan el 28,2% de quienes mantienen algún crédito, una cifra que no tiene precedentes en la serie histórica disponible.

La mora representaba el 15,7% del monto total financiado, sobre una deuda acumulada de $96,3 billones. Fuera del sistema bancario tradicional, donde operan billeteras virtuales y emisoras de tarjetas, la irregularidad familiar trepó al 33,69%.

Las refinanciaciones tocaron máximos históricos. Los hogares reestructuraron obligaciones por $2,6 billones, el 3,7% de su crédito total. La consultora 1816 estimó que esas reestructuraciones deberían contribuir a moderar el indicador.

Sin embargo, el BCRA exige varios pagos consecutivos antes de reclasificar al deudor, por lo que el impacto estadístico tardará en reflejarse.

La mitad de las personas en mora debe menos de $626.000, cifra significativa frente a un ingreso mediano de $800.000 mensuales según el Indec. El margen para afrontar cuotas adicionales se achicó al mínimo.

Con casi tres de cada diez personas endeudadas en situación irregular, comparar el CFT TEA antes de aceptar un préstamo personal dejó de ser opcional. Las diferencias de más de 260 puntos entre bancos pueden determinar si un crédito termina siendo sostenible o empuja al deudor hacia la mora.