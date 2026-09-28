Según datos del BCRA, las operaciones realizadas con códigos QR se consolidaron en agosto y, junto al uso de tarjetas, aceleran el retroceso del efectivo

La adopción de pagos con QR se extiende al transporte, multiplicando por seis los viajes y desplazando a la tarjeta SUBE.

Billeteras virtuales como Mercado Pago y MODO impulsan la expansión, con 92 operativas y 117,2 millones de transacciones.

Los pagos con QR interoperable crecieron 67,5% en Argentina durante agosto, superando a tarjetas de crédito/débito y efectivo.

Los pagos con QR interoperable crecieron 67,5% interanual en agosto y consolidaron su avance como el medio digital de mayor expansión en Argentina, en un contexto en el que también retrocedieron las operaciones con tarjetas de crédito y débito, según el último Informe Mensual de Pagos Minoristas del Banco Central (BCRA).

Los datos oficiales confirman un cambio profundo en la manera en que los argentinos mueven el dinero cotidiano y muestran a las billeteras virtuales ganando terreno mes a mes en reemplazo del efectivo.

En total, se registraron 117,2 millones de operaciones iniciadas con códigos QR por $2,9 billones, con un alza real del 62,9% frente al mismo mes de 2025.

Esa cifra concentra el 99,1% del total de pagos con transferencia interoperables (PCT), lo que confirma al QR como la principal puerta de entrada a las billeteras digitales.

Las tarjetas también retroceden y reflejan el desplazamiento del plástico tradicional

Las tarjetas de crédito y débito profundizaron su caída durante el último año, según los datos del BCRA correspondientes a julio, último mes con información disponible para estos instrumentos.

En crédito se realizaron 159,3 millones de operaciones por $10 billones, con una baja del 9,2% en cantidades y del 17,6% en montos reales. Débito, por su parte, registró 172 millones de transacciones por $5,7 billones, con retrocesos del 8,4% y del 14,7% en la misma comparación.

Ambos movimientos, el auge del QR y la baja de las tarjetas, no responden necesariamente a una sustitución directa entre instrumentos, sino que forman parte de un mismo proceso: la migración hacia canales digitales que le quitan protagonismo al efectivo.

De hecho, el QR ya se filtró dentro del propio ecosistema de crédito y representa el 4,8% del total de operaciones con esa tarjeta, según el informe del BCRA.

Las billeteras dominan el ecosistema y ya son 92 registradas ante el BCRA

El ecosistema de pagos digitales se sigue ampliando con la llegada de nuevos jugadores. Actualmente operan 92 billeteras digitales interoperables registradas ante el Banco Central y 67 aceptadores de pagos con transferencia, lo que garantiza que un usuario pueda escanear un QR con cualquier aplicación y pagar en cualquier comercio adherido.

En la torta de operaciones con QR aparecen los actores dominantes:

MODO

Mercado Pago

Cuenta DNI

Personal Pay

Ualá

Naranja X

El 52,7% de los pagos partió desde cuentas bancarias (CBU) y el 47,3% desde cuentas de pago (CVU), una paridad que muestra cómo bancos y fintech comparten el terreno de las billeteras.

Las transferencias inmediatas suman un nuevo récord y confirman el dinamismo del sistema

El envío de dinero entre personas y comercios también marcó un nuevo máximo. En agosto se registraron 779 millones de transferencias inmediatas "push" en pesos por $96 billones, con un alza interanual del 20,3% en cantidades y del 5,5% en montos reales. El 76,9% tuvo como origen o destino una CVU, la cuenta de pago virtual que ofrecen las fintech.

En moneda extranjera, las transferencias inmediatas alcanzaron 2,2 millones de operaciones por u$s3.792 millones, con un salto del 43,5% interanual en la moneda de origen. El dato refleja el creciente uso de dólares dentro del sistema digital tras la flexibilización del cepo.

Las extracciones en cajeros se derrumban y muestran el verdadero rival del QR

Las operaciones en cajeros automáticos siguen en picada y se ubicaron en 41 millones en julio, un 28% menos que un año atrás. El monto total retirado fue de $4,8 billones, con una caída real del 16%. El 88,4% del efectivo se retiró desde ATM, canal que concentra la operatoria pese al derrumbe sostenido.

La extracción promedio llegó a $118.300 y cada cajero registró un promedio de 2.459 operaciones en el mes. La combinación de menos retiros y montos que apenas siguen a la inflación es la contracara del avance del QR: el que pierde terreno de manera consistente es el billete físico, no necesariamente el plástico.

El QR también revoluciona el transporte y multiplica los viajes por seis en un año

Los viajes pagados con QR en colectivos y subtes registraron un salto del 464% interanual y sumaron 26,3 millones de operaciones en agosto por $36,4 mil millones. De ese total, 23,5 millones se realizaron en colectivos (89,1%) y 2,9 millones en las líneas de subterráneo (10,9%).

El fenómeno se explica por la incorporación de billeteras como MODO, Mercado Pago y Cuenta DNI al pago del transporte público, que abrió un canal masivo para el código QR.

En paralelo, los viajes con tarjeta SUBE cayeron un 22% interanual y quedaron en 270,2 millones en julio, otra señal del avance de los medios digitales dentro del sistema de pagos argentino.