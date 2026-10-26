La firma detrás del asistente Claude presentó el formulario S-1 ante la SEC y apunta a una valuación cercana a los u$s2 billones

Con pérdidas masivas y u$s750.000 millones en IA, la IPO de Anthropic pone a prueba el apetito inversor.

Podría ser la mayor IPO de la historia, superando a SpaceX y recaudando u$s100.000 millones antes de noviembre.

Anthropic presentó su formulario S-1 para la salida a bolsa en Nasdaq, buscando una valuación de u$s2 billones.

Anthropic presentó este lunes ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos el formulario S-1 para avanzar con su salida a bolsa, en una operación que apunta a una valuación cercana a los u$s2 billones y que podría convertirse en la mayor oferta pública inicial de la historia.

La desarrolladora del asistente Claude, fundada por Dario Amodei, confirmó que listará sus acciones Clase A en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo ANT.

En el comunicado oficial, la compañía precisó que todavía no definió la cantidad de acciones que ofrecerá ni el rango de precios de la colocación, variables que dependerán del avance regulatorio y del tono del mercado estadounidense en las próximas semanas.

Los bancos designados para liderar la operación son Goldman Sachs y Morgan Stanley, dos nombres habituales en las colocaciones tecnológicas de alto perfil.

El anuncio llega en un momento en el que Wall Street empezó a mirar con más atención la rentabilidad del negocio de la inteligencia artificial, más allá del crecimiento de los ingresos.

Cuándo saldrá Anthropic a Wall Street y qué récord puede romper

El debut bursátil podría concretarse antes del feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos, previsto para el 26 de noviembre, con la comercialización de la oferta arrancando durante la semana del 9 de ese mes. Los plazos finales dependerán del avance del proceso regulatorio ante la SEC.

De cumplirse las estimaciones difundidas por Axios, la operación podría recaudar hasta u$s100.000 millones, una cifra que superaría el récord actual en manos de SpaceX, que en junio de este año captó cerca de u$s86.000 millones con una valuación inicial de u$s1,77 billones.

El dato no es menor para el inversor argentino: el Nasdaq concentra la mayor parte de las tecnológicas que arman las carteras de referencia del mercado local y es donde se negocian los CEDEARs más demandados del rubro.

Cuáles son los números financieros de Anthropic antes del debut

El negocio de Anthropic combina un crecimiento comercial inédito con pérdidas de gran magnitud, una ecuación que el mercado todavía evalúa. Durante el primer semestre de 2026, la compañía reportó ingresos por u$s16.290 millones y pérdidas netas por u$s80.750 millones.

Según los documentos presentados ante inversores, cerca de u$s72.000 millones de esa pérdida respondieron a ajustes contables vinculados a la valoración de notas convertibles y otros instrumentos financieros, y no a la operación corriente.

Los indicadores operativos del tercer trimestre son los que la empresa buscará exhibir en el road show:

Facturación trimestral con un crecimiento cercano al 45% respecto del segundo trimestre

respecto del segundo trimestre Margen bruto del 85%

Margen operativo ajustado superior al 11%

Flujo de caja libre positivo

El crecimiento interanual de los ingresos del segundo trimestre superó el 1.368%, aunque los costos de computación en la nube avanzaron cerca del 300% en el mismo período.

Cuánto planea invertir Anthropic en infraestructura de IA

La capacidad de cómputo es la variable que define hoy la ecuación de negocio de Anthropic. La compañía proyecta compromisos por hasta u$s750.000 millones para garantizar la potencia necesaria para entrenar y operar las próximas generaciones de modelos de inteligencia artificial, de acuerdo con el borrador de prospecto que trascendió días atrás.

De ese total, u$s450.000 millones corresponden a contratos no cancelables a siete y diez años con los principales proveedores de nube. Los acuerdos más relevantes son:

u$s111.000 millones con Google Cloud

u$s110.000 millones con Amazon Web Services

u$s31.000 millones con Microsoft

El ritmo de inversión se aceleró con fuerza en los últimos meses. En el primer semestre de 2026, Anthropic destinó u$s9.000 millones a infraestructura, una cifra que ya superó el gasto total de 2025, cuando había invertido u$s7.300 millones en el mismo rubro.

Qué significa la IPO de Anthropic para el mercado de la inteligencia artificial

La salida a bolsa de la desarrolladora de Claude será una prueba de fuego para medir el apetito inversor por las compañías de IA en un contexto de valuaciones elevadas.

El mercado empezó a prestar más atención a los plazos de recupero y a la rentabilidad sostenible, no solo al crecimiento de la facturación.

La competencia por el financiamiento también se intensifica. OpenAI, la desarrolladora de ChatGPT, inició su propio proceso para llegar a Wall Street, aunque su debut podría postergarse hasta 2027. En paralelo, las grandes tecnológicas siguen destinando miles de millones de dólares a infraestructura y a nuevos modelos de IA.

Para el inversor argentino que opera vía CEDEARs, la aparición de un papel con exposición directa al núcleo del negocio de la inteligencia artificial amplía el menú de alternativas más allá de nombres tradicionales como Nvidia, Microsoft, Alphabet y Amazon.