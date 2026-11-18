La frontera entre las billeteras y el mercado bursátil vuelve a achicarse: Mercado Pago habilitó de manera gradual la posibilidad de invertir en pesos en el CEDEAR del índice S&P 500.

La novedad representa el primer paso concreto de una hoja de ruta anticipada en septiembre pasado por el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, cuando confirmó que la plataforma avanzaba para habilitar la compra directa de activos bursátiles y competir frente a billeteras con licencia de ALyC como Cocos y Ualá.

Con una base que ronda los 25 millones de usuarios que mantienen saldos rindiendo intereses diarios en sus cuentas remuneradas, la empresa tiende un puente directo entre el dinero transaccional de todos los días y la Bolsa.

El propio empresario celebró el despliegue a través de su cuenta oficial en la red social X: "Ahora podés invertir en el CEDEAR del S&P 500 desde Mercado Pago en Argentina. Excelente", escribió Galperin.

Desde la compañía detallan: "De forma paulatina, los usuarios podrán invertir en el CEDEAR del S&P 500 en pesos desde la sección de Inversiones. Para eso, deberán completar su perfil de inversor, que los ayudará a evaluar si este instrumento de riesgo alto se ajusta a sus objetivos y plazos".

¿Qué es el índice S&P 500 y cuál es su función?

Dentro de la pestaña Inversiones de la billetera, el activo aparece identificado como Empresas de EE.UU. (S&P 500), con un valor de entrada equivalente al precio de una unidad (en torno a $1.858 al cierre de esta nota).

Mercado Pago habilita invertir en el S&P 500 desde su app (generado con IA)

A diferencia de apostar al desempeño de una sola compañía, este Certificado de Depósito Argentino (CEDEAR) replica en moneda local la evolución de un fondo cotizado (ETF) que agrupa a las 500 empresas más representativas de Estados Unidos: desde tecnológicas como Apple, Microsoft, Nvidia, Google, Amazon o Tesla; hasta compañías financieras, industriales, energéticas y de consumo masivo.

Esa estructura indexada permite que un pequeño ahorrista acceda con menos de $2.000 a una cartera diversificada de la economía estadounidense sin quedar expuesto al balance de una única empresa.

¿Cómo impacta la jugada de Mercado Pago en la City?

La elección del S&P 500 para debutar en este segmento responde a una tendencia consolidada entre los ahorristas locales, según relevamientos de iProUP:

De este último reporte se desprende que los CEDEAR saltaron 12.328% desde 2018 y más de 1 millón de comitentes, con el SPY como el certificado con más inversores del país. El mismo reporte informe expone una brecha clave que explica el potencial de MP: si bien hay 12,3 millones de personas con cuenta comitente, solo 1.087.847 están operativas.

Lorenzo Couget, contador por la UCA y MBA en Finanzas, define a la iniciativa como "un paso interesante para acercar el mercado estadounidense a millones de argentinos desde una aplicación que ya utilizan todos los días".

Christian Ranallo, director de Ranallo Advisors, remarca que el desembarco de una plataforma masiva generará un doble efecto en el ecosistema bursátil:

Obliga a las sociedades de bolsa (ALyC) de autogestión digital a ajustar aranceles , comisiones y experiencia de usuario

Funciona como motor expansivo al sumar nuevos inversores que hoy permanecen afuera por desconocimiento, "agrandando la torta general para repartir entre todos los actores", sin desplazar a los intermediarios enfocados en asesoramiento personalizado para patrimonios mayores

En paralelo, especialistas de Comafi –entidad emisora de referencia en programas de CEDEAR– destacan a este medio que el usuario minorista argentino atravesó una maduración analítica, dejando atrás las compras impulsivas para combinar activos de vanguardia con vehículos diversificados y negocios conocidos que aportan previsibilidad.

¿Qué tener en cuenta antes de invertir en CEDEAR?

Pese a que contener 500 compañías amortigua los sobresaltos bruscos de una acción aislada, el propio unicornio advierte con un cartel destacado que "la inversión es volátil y puede presentar pérdidas en el corto plazo".

Los especialistas coinciden en que un usuario habituado a ver subir su saldo todos los días en una cuenta remunerada debe contemplar tres reglas básicas antes de operar:

Horizonte de mediano y largo plazo : al tratarse de renta variable, las cotizaciones de Wall Street atraviesan ciclos de corrección que pueden generar saldos negativos durante semanas o meses

Doble variable de precio : el valor en pesos de un CEDEAR refleja tanto el movimiento de las acciones estadounidenses en Nueva York como el del tipo de cambio financiero (contado con liquidación)

Plazo de liquidación y costos: a diferencia del dinero en cuenta de disponibilidad inmediata, la venta del instrumento se liquida al día hábil siguiente y contempla comisiones e impuestos bursátiles incluidos en la operación.

El movimiento de la fintech encuentra un antecedente directo en el mercado local: en agosto YPF habilitó la compra y venta de sus propias acciones dentro de su billetera virtual. Fue en alianza con Banco Santander y tras aplicar un split de 10 a 1 para bajar el ticket de entrada, convirtiéndose en la primera compañía del mundo en integrar esa operatoria en su aplicación de consumo cotidiano.

Con este antecedente, en la City ya se preguntan si el próximo paso natural de Mercado Pago será habilitar también la compra del CEDEAR de Mercado Libre (MELI) -otro de los papeles favoritos de los ahorristas argentinos- directamente desde la app.