La búsqueda de cobertura frente al ruido cambiario y el inicio de un incipiente posicionamiento estratégico de cara al horizonte electoral de 2027 aceleraron una transformación sin precedentes en las finanzas de los argentinos.

En un escenario donde las personas humanas compraron más de u$s47.000 millones desde el levantamiento de las restricciones cambiarias –según constató el informe "Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario" del Banco Central de la República Argentina (BCRA)–, los ahorristas buscan alternativas activas para evitar el costo de mantener los billetes inmovilizados.

Bajo esa premisa de poner los fondos a rendir al ritmo del tipo de cambio financiero, desde Ualá revelaron a iProUP el ranking de los 10 CEDEAR más elegidos por sus clientes durante agosto de 2026, medidos por cantidad de compradores únicos.

El listado ratifica la predilección de los inversores minoristas por el índice rector de Wall Street, las grandes corporaciones de tecnología aplicada a la inteligencia artificial, activos de refugio tradicional como el oro y vehículos vinculados a las principales criptomonedas.

La demanda de estos instrumentos no representa una moda aislada: responde a una democratización acelerada del sistema financiero, donde cada vez más personas esquivan el riesgo soberano mediante activos que cotizan en pesos en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), pero cuyo valor de liquidación replica el dólar contado con liquidación y las cotizaciones de las empresas en el exterior.

Cuáles fueron los 10 CEDEARs más comprados por los argentinos

El relevamiento de compras canalizadas a través de la cuenta de inversión de Ualá –y al que accedió iProUP–, delimitó un mapa de preferencias donde predominó la diversificación indexada y el liderazgo de las denominadas "Siete Magníficas":

SPY (SPDR S&P 500 Trust): el fondo cotizado más representativo de las 500 empresas líderes de Estados Unidos conservó el primer puesto absoluto por su perfil de diversificación automática. Tiene un valor aproximado de $20.500 y su ratio es de 1 VN=60 CEDEAR

el fondo cotizado más representativo de las 500 empresas líderes de Estados Unidos conservó el primer puesto absoluto por su perfil de diversificación automática. Tiene un valor aproximado de y su ratio es de NVDA (NVIDIA): la compañía fabricante de microprocesadores para inteligencia artificial se ubicó como la acción individual preferida, respaldada por la fuerte demanda global de hardware especializado

la compañía fabricante de microprocesadores para inteligencia artificial se ubicó como la acción individual preferida, respaldada por la fuerte demanda global de hardware especializado GOOGL (Alphabet): el conglomerado tecnológico detrás de Google se consolidó en el podio ante el avance de sus soluciones de búsqueda y servicios en la nube

el conglomerado tecnológico detrás de Google se consolidó en el podio ante el avance de sus soluciones de búsqueda y servicios en la nube AMZN (Amazon): la firma de comercio electrónico y computación en la nube mantuvo una elevada recurrencia entre los minoristas

la firma de comercio electrónico y computación en la nube mantuvo una elevada recurrencia entre los minoristas MELI (MercadoLibre): el unicornio de origen local volvió a ser la única compañía latinoamericana entre las preferidas, traccionada por su crecimiento operativo en la región

el unicornio de origen local volvió a ser la única compañía latinoamericana entre las preferidas, traccionada por su crecimiento operativo en la región GLD (SPDR Gold Shares): el fondo atado a la cotización física del oro actuó como instrumento defensivo de valor frente a la volatilidad bursátil

el fondo atado a la cotización física del oro actuó como instrumento defensivo de valor frente a la volatilidad bursátil IBIT (iShares Bitcoin Trust): el ETF spot de Bitcoin administrado por BlackRock captó el interés de aquellos perfiles que buscan exposición a criptoactivos dentro del marco bursátil regulado

el ETF spot de Bitcoin administrado por BlackRock captó el interés de aquellos perfiles que buscan exposición a criptoactivos dentro del marco bursátil regulado KO (Coca-Cola): la empresa de bebidas continuó firme como el clásico activo defensivo por excelencia, demandado por inversores conservadores que priorizan el cobro regular de dividendos

la empresa de bebidas continuó firme como el clásico activo defensivo por excelencia, demandado por inversores conservadores que priorizan el cobro regular de dividendos MSFT (Microsoft): el gigante del software sostuvo su presencia dentro de las carteras por su integración comercial de inteligencia artificial en entornos empresariales

el gigante del software sostuvo su presencia dentro de las carteras por su integración comercial de inteligencia artificial en entornos empresariales QQQ (Invesco QQQ Trust): el fondo que replica el índice tecnológico Nasdaq-100 completó las diez opciones más demandadas para posicionarse en innovación

El nuevo ranking de CEDEAR

Desde Banco Comafi destacan que esta conducta de los inversores locales refleja una apuesta por la familiaridad y previsibilidad que los modelos de negocio de estas firmas transmiten al público.

¿Cómo cambió la cartera de los argentinos respecto a meses anteriores?

La radiografía de agosto muestra una clara rotación hacia la diversificación indexada y los activos de resguardo en comparación con carteras de meses anteriores relevadas por iProUP:

Durante el primer semestre , el apetito minorista estuvo fuertemente traccionado por la euforia hacia fabricantes de semiconductores individuales como Micron Technology (MU) o Intel –que llegó a dispararse más de 116% en las mediciones de mayo– y por apuestas corporativas como Meta o Tesla.

, el apetito minorista estuvo fuertemente traccionado por la euforia hacia fabricantes de semiconductores individuales como –que llegó a dispararse más de 116% en las mediciones de mayo– y por apuestas corporativas como En cambio, hacia finales del invierno, los ahorristas priorizaron asegurar pisos de rendimiento mediante índices generales como el SPY y el QQQ , reduciendo la exposición al riesgo específico de una sola compañía

, reduciendo la exposición al riesgo específico de una sola compañía Asimismo, la consolidación del fondo GLD (oro) y del clásico defensivo Coca-Cola (KO) dentro del ranking mensual confirma un perfil más prudente frente a meses previos, combinando la carrera tecnológica de la inteligencia artificial con instrumentos que amortiguan la volatilidad internacional y el ruido cambiario local

Cuántos argentinos invierten y por qué los CEDEAR lideran la Bolsa

El salto en la operatoria minorista se apoya en un cambio estructural en los hábitos de ahorro e inversión de la población.

De acuerdo con el informe oficial de BYMA y Caja de Valores, al cierre de mayo, 1 de cada 2 argentinos de la población económicamente activa (55%) ya cuenta con una cuenta en el mercado de capitales, lo que equivale a más de 12,3 millones de personas y a casi el 30% del total de la población del país.

En total, existen 24,6 millones de cuentas comitentes abiertas, con un promedio de dos cuentas por persona y más de 1 millón de comitentes operando de forma activa todos los meses.

Dentro de ese ecosistema, los certificados extranjeros fueron los grandes protagonistas: entre 2018 y 2026 la operatoria de CEDEAR creció un 12.328%, encabezando el podio de expansión de toda la Bolsa porteña.

Según los datos de BYMA, más de 878.000 cuentas operaron el instrumento en el último año y más de 1 millón mantienen posiciones, con una marcada preferencia por el sector tecnológico, que concentra más de 4 de cada 10 transacciones (40,45%), seguido por servicios financieros (19,76%) y energía (13,23%).

Asimismo, el reporte ratifica que el SPY es el instrumento con mayor cantidad de inversores del mercado.

Qué activos encabezaron los rendimientos extraordinarios del mes

Más allá de los diez papeles con mayor cantidad de compradores, la dispersión de ganancias en la plaza bursátil premió a las carteras que asumieron mayor volatilidad en biotecnología, metales preciosos y activos digitales.

De acuerdo con el reporte mensual difundido por Balanz con datos de Seeking Alpha sobre operaciones en especie D, el papel más destacado del período fue Moderna (MRNA), que registró un despegue del 175,1% en moneda dura.

Detrás se ubicaron empresas como Atlassian (84,57%), mineras de metales como Hecla Mining (47,10%) y Coeur Mining (43,66%), y tecnológicas como Tempus AI (41,19%), UiPath (40,99%) y Palantir (37,71%).

CEDEARs que se destacaron en agosto (Fuente: Balanz con información de Seeking Alpha)

Esta disparada en moneda local también quedó reflejada en las métricas de IOL invertironline al 31 de agosto: una colocación inicial de $100.000 en el certificado de Moderna escaló a $258.000, mientras que la misma suma en Palantir alcanzó los $153.000.

A su vez, los fondos ETHA (Ethereum) e IBIT (Bitcoin) avanzaron un 33% y un 26% en pesos respectivamente.

El dato cobra mayor dimensión al contrastarlo con el rendimiento promedio de las cuentas remuneradas de las billeteras virtuales, que en el mismo mes se ubicó en apenas 1,50%, confirmando que los activos bursátiles indexados multiplicaron varias veces la rentabilidad del dinero a la vista.

Rendimiento de los CEDEARs que se destacaron en agosto (Fuente: IOL)

Cómo amplían los nuevos ETFs de Banco Comafi las opciones de diversificación

A la oferta tradicional de acciones corporativas se sumó la expansión de los certificados estructurados sobre sectores específicos de la economía global. Banco Comafi concretó el lanzamiento de cinco nuevos programas de ETF:

BBCA (acciones líderes de Canadá)

BBAX (mercados desarrollados de Asia-Pacífico excluyendo Japón)

GSC (materias primas globales)

CORN (futuros de maíz)

SOYB (futuros de soja)

En declaraciones a iProUP, el gerente de Custodia Global de Comafi, Carlos Piñeyro, explicó el propósito de esta ampliación: "Con estos cinco nuevos CEDEAR de ETF, los inversores argentinos amplían sus posibilidades de acceder, desde el mercado local, a mercados internacionales, commodities y al sector agropecuario, incorporando nuevas alternativas para diversificar sus carteras".

"Además, estos instrumentos se pueden comprar y vender en pesos, en moneda local, y se negocian en BYMA, lo que facilita el acceso a inversiones internacionales sin necesidad de operar fuera del mercado argentino", añadió.

"La incorporación de estos ETF responde a una demanda creciente por instrumentos que permitan diversificar de manera simple y eficiente, sin necesidad de operar fuera del mercado argentino", completó.

Al respecto, el especialista en finanzas José Bano remarcó a iProUP el salto cualitativo que experimentó la plaza doméstica.

"Hace 4 o 5 años, querías invertir seriamente y tenías que ir a fondear una cuenta afuera porque no había tantas opciones acá: hoy, el programa de CEDEAR es cada vez más amplio. Tenemos al alcance prácticamente cualquier activo del mundo de manera sólida y mucho más eficiente desde el punto de vista impositivo", subraya.

Respecto a los fondos agrícolas, Bano valora la simplificación operativa para el inversor: "Tanto CORN (maíz) como SOYB (soja) son muy sencillos para operar".

En ese sentido recuerda que "antes, para posicionarte en granos, tenías que ir a contratos de futuros, que es algo más complejo y no es para cualquiera. Ahora vas directamente al producto. Y en el caso de GSG, al abarcar energía, metales y agricultura, funciona técnicamente como un posicionamiento short contra el dólar estadounidense".

Por qué la dolarización récord impulsa la búsqueda de activos bursátiles

El interés creciente por los certificados no puede disociarse del comportamiento que exhibe la compra de billetes dentro del mercado de cambios oficial.

Según los registros del Banco Central correspondientes a agosto de 2026, 1,7 millones de personas compraron moneda extranjera por un volumen bruto de u$s2.853 millones, frente a 734.000 individuos que vendieron divisas por u$s390 millones, dejando un saldo neto comprador de u$s2.463 millones.

Además, la brecha en el ticket promedio –quien compró adquirió una media de u$s1.678, mientras quien vendió lo hizo por u$s531-, describe una dolarización de ahorro estructurada.

El economista especializado en mercado cambiario Mariano Dellepiane remarca a iProUP que "lo relevante no es que los argentinos compren dólares, eso es una constante histórica".

"Lo llamativo es que lo sigan haciendo con la inflación desacelerando y el tipo de cambio corriendo por detrás de los precios. Eso indica que la demanda no es puramente defensiva contra la inflación, sino una decisión de portafolio que persiste aunque las condiciones macro mejoren", completa.

El presente artículo tiene propósitos exclusivamente periodísticos y de divulgación sobre el mercado de capitales argentino. Las cifras de compras de CEDEAR corresponden al relevamiento de Ualá cerrado en agosto de 2026. Los datos de cuentas e indicadores de mercado corresponden al Informe Oficial de BYMA y Caja de Valores actualizado a mayo de 2026. Este contenido no constituye una recomendación de compra, venta o asesoramiento financiero. Las inversiones en renta variable y certificados de depósito conllevan volatilidad y riesgo de pérdida de capital.