Con un sistema de hasta 1.000 puntos, Nubank utiliza IA para detectar fallas en las inversiones de sus clientes y proponer ajustes personalizados.

La competencia por la captación del ahorro minorista en América Latina sumó un nuevo capítulo tecnológico con la inteligencia artificial como bandera. El neobanco Nubank presentó formalmente su nueva funcionalidad Nu Smart Invest, un desarrollo propio basado en modelos algorítmicos y analítica avanzada que evalúa la composición patrimonial de los usuarios y sugiere rebalanceos personalizados dentro de la propia aplicación móvil.

La herramienta asigna a cada inversor un puntaje de hasta 1.000 puntos para medir la solidez de sus tenencias y formula recomendaciones a medida, aunque mantiene un límite operativo estricto: el sistema no ejecuta órdenes de compra ni venta de activos de forma automática, dejando la decisión final en manos del cliente.

Con esta innovación, la entidad digital busca expandir su presencia más allá de las tarjetas de crédito y las cuentas de pago para disputar el segmento de gestión de patrimonio frente a los grandes jugadores tradicionales de Brasil, como Itaú Unibanco, BTG Pactual y XP Investimentos, además de desarrollos fintech locales como Decade y CloudWalk con su plataforma Pierre.

¿Cómo funciona Nu Smart Invest y cuáles son los cinco pilares que evalúa?

El motor inteligente realiza un diagnóstico integral sobre la cartera del usuario para detectar desequilibrios en relación con su perfil declarado:

El algoritmo analiza cinco dimensiones financieras: diversificación, rendimiento, liquidez, protección y eficiencia tributaria y de costos. A partir de estos parámetros, el software identifica distorsiones habituales, como el caso de un perfil conservador que concentra la totalidad de su capital en un único instrumento a corto plazo, perdiendo rentabilidad frente a la inflación o pagando alícuotas más elevadas de impuestos por temor a los plazos más largos.

"Las recomendaciones no significan una garantía de rendimiento. Significan que los activos con los que puedes trabajar en diversificación, rendimiento, liquidez, protección y eficiencia hacen que una cartera sea más sólida", explicó Patricia Whitaker, directora de Inversiones de Nubank, al detallar el funcionamiento del producto.

La funcionalidad está disponible de forma gradual en el mercado brasileño para todos los segmentos de clientes, sin costos de suscripción ni comisiones de gestión, con el único requisito operativo de contar con al menos 1 real invertido en la plataforma. Hacia adelante, el plan de la firma contempla integrar datos vía Open Finance para consolidar activos que el usuario mantenga en otras instituciones financieras.

¿Por qué la compañía asegura que sus recomendaciones son neutrales?

El argumento central detrás de Nu Smart Invest busca terciar en el debate histórico de la industria financiera sobre los incentivos comerciales de los asesores bursátiles:

En los esquemas tradicionales de intermediación, la sugerencia de determinados productos suele estar atada a las comisiones que percibe el asesor o la sociedad de bolsa, lo que puede suscitar potenciales conflictos de interés con el inversor. Frente a ese modelo, la firma sostiene que el algoritmo opera con neutralidad al sugerir activos basados en la necesidad del portafolio y no en la rentabilidad comercial para la plataforma.

"La idea es utilizar inteligencia de datos e inteligencia artificial para realizar un diagnóstico imparcial de la cartera y, con ello, presentar sugerencias personalizadas. No existe una carrera por un activo comercial que genere comisión", remarcó Whitaker.

A su vez, cada recomendación técnica incluye una explicación detallada en lenguaje simple sobre el rol del activo dentro del patrimonio —como la conveniencia de sumar títulos de crédito agropecuario o comparar fondos mutuos contra ETFs de menores comisiones—, incorporando una función didáctica dentro de una base de más de 118 millones de usuarios que la compañía busca fidelizar en el país vecino.