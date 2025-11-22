Un informe remarca que 20% de las compañías argentinas planea regresar a esquemas de presencialidad total o de 4 días presenciales

Las jornadas de trabajo híbridas o remotas que se consolidaron durante la pandemia están llegando a su fin en las grandes empresas en todo el mundo, que reconfiguraron sus estrategias laborales con un retorno obligatorio a las oficinas.

Las causas esgrimidas por estas compañías incluyen la necesidad de recuperar la productividad, mejorar la supervisión directa, fortalecer la cultura organizacional y facilitar la integración de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, que según algunos ejecutivos, requiere entornos colaborativos presenciales para su implementación efectiva y que se vieron erosionados por la virtualidad plena.

Entre los casos más destacados figuran:

Amazon

Google

Microsoft

IBM

Accenture

Globant

Vuelta a la presencialidad: las razones de las empresas

En el sector financiero, JPMorgan Chase y Goldman Sachs fueron de los primeros en exigir el regreso completo a las oficinas. Sus directivos sostienen que la presencialidad es clave para mantener la competitividad, formar talento joven y preservar la dinámica de trabajo que caracteriza a Wall Street.

En América Latina, Accenture y Globant también impulsaron el regreso, aunque solo en determinadas áreas y ciudades céntricas. Una investigación de Randstad reveló que el 69% de los argentinos ya trabaja de forma presencial a tiempo completo, frente a un 31% que lo hace bajo esquemas de trabajo remoto o híbrido.

"Este porcentaje aumentó aceleradamente en el último semestre, impulsado por la necesidad específica de mejorar la productividad y promover el trabajo colaborativo. Cada vez más firmas buscan que sus equipos compartan más días en la oficina, sobre todo para reuniones presenciales, instancias de planificación, innovación y conexión interpersonal", comenta a iProUP Alejandro Servide, Director de Professional, Digital & Enterprise de Randstad para Argentina y Chile.

Otro informe elaborado por la consultora especializada en capital humano, HuCap, brinda mayor claridad al respecto entre ejecutivos a nivel nacional, al recopilar opiniones de responsables de Recursos Humanos entre 100 compañías sobre esta tendencia y los cambios generacionales que contrastan con el modelo.

El reporte detalla que un 81% de las compañías en Argentina opera hoy bajo un esquema híbrido, mientras que un 18% mantiene un modelo presencial y apenas un 1% trabaja completamente de forma remota. Dentro de ese 81%, la mayoría conserva un solo día de home office.

Valeria Calónico, Directora de Operaciones de ManpowerGroup Argentina, coincide en que la decisión de las empresas pasa, por un lado, para mejorar la productividad, "sosteniendo que durante los esquemas híbridos o remotos se registró una disminución en los niveles de eficiencia y rendimiento, particularmente en organizaciones de gran tamaño" y, por otro, para "fortalecer la cultura y la comunicación interna".

Sobre este último punto, señala que, desde la perspectiva de las organizaciones, la virtualidad prolongada "dificultó la consolidación de los equipos, la transmisión de los valores y el intercambio de ideas que impulsa la innovación y las mejoras continuas", por lo que la presencialidad buscaría "recuperar la cohesión, el sentido de pertenencia y la colaboración entre los distintos niveles de la organización".

Regreso a la presencialidad: qué dicen los talentos

El modelo híbrido —que combina días presenciales con jornadas remotas— se consolidó como la opción preferida tras la experiencia forzosa de la pandemia. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas organizaciones comenzaron a incrementar progresivamente la presencialidad, e incluso hoy algunas retornaron a esquemas completamente presenciales o con cuatro días de trabajo en oficina.

Sin embargo, el esquema prepandemia contrasta con los requisitos del talento actual: el trabajo remoto o híbrido es una de las condiciones más valoradas por los candidatos a la hora de aceptar una propuesta laboral. Así lo confirman desde HuCap, la cual después de validar sus expectativas salariales, la pregunta más frecuente de los postulantes es: ¿Cómo es el esquema de presencialidad requerida?

Los motivos de esta preferencia son contundentes. Entre los principales beneficios del trabajo remoto o híbrido, los encuestados destacan:

Mejora la calidad de vida laboral

Reducción del estrés

Equilibrio entre vida personal y profesional

Ahorro en transporte

Nulos tiempos de viaje

Vestimenta (informal) y alimentación

Mayor grado de motivación

Aumento de la productividad

Extensión de fronteras geográficas para trabajar

"Esto plantea un desafío estratégico para las áreas de Recursos Humanos, que deben repensar sus prácticas si quieren atraer y retener talento en un mercado cada vez más competitivo", destaca Natalia Terlizzi, CEO de Hucap.

"En este contexto, no sorprende que los esquemas se hayan transformado en una herramienta clave de atracción y retención de talento; la clave parece estar en encontrar un nuevo punto de equilibrio. Las personas valoran la autonomía, la flexibilidad y el bienestar que ofrece el trabajo remoto; mientras que las empresas buscan revalorizar la presencialidad como espacio de conexión, cultura y productividad colectiva", añade.

"El desafío estará en diseñar esquemas que integren lo mejor de ambos mundos: equipos comprometidos, conectados y sostenibles en el tiempo", resume la CEO de HuCap.

En tanto, Servide menciona que, en estos procesos, "es clave reconocer que cada persona es un mundo: "algunos empleados sienten la necesidad de volver, mientras que otros no están dispuestos a hacerlo como era antes. Por eso, las organizaciones deben adecuar su propuesta de valor al empleado y redefinir así su Workplace Value Proposition, para que los colaboradores perciban el sentido y el valor del regreso".

Además, menciona que existe una "tensión natural" entre las expectativas de los trabajadores y las necesidades de las empresas: "La experiencia de los últimos años demuestra que la flexibilidad es prioritaria para muchos empleados, al tiempo que las organizaciones necesitan preservar la productividad, los vínculos y la transmisión de la cultura y los valores corporativos".

Para la ejecutiva de ManpowerGroup, este acontecimiento "impacta negativamente en la atracción y retención de profesionales", especialmente en un contexto donde la flexibilidad se consolidó como una de las principales demandas de los profesionales.

Según estadísticas de entrevistas con candidatos recopiladas por su consultora, particularmente en posiciones de mandos medios y gerenciales, una de las consultas más frecuentes es sobre el modelo de trabajo que ofrece la organización. "En muchos casos, la ausencia de esquemas híbridos condiciona la continuidad del candidato en el proceso de búsqueda", advierte Calónico.

Vuelta a la presencialidad, rubro por rubro

Desde Randstad manifiestan que, contrariamente a lo que se supone, se estima que el trabajo remoto solo es posible aproximadamente para el 30% de los trabajadores.

En este sentido, el vocero de la consultora asegura que los sectores que presentan mayor presencialidad incluyen posiciones en producción y manufactura o en comercio y atención al cliente, entre los que se encuentran:

Salud

Hotelería

Banca

Comercio

Retail

Ventas

Logística

Oil & Gas

Minería

En este sentido, Calónico resalta una cuestión clave: "Lo que observamos recientemente es que sectores de servicios, que habían adoptado con mayor fuerza el modelo híbrido o remoto, comienzan a impulsar un regreso más marcado a la oficina".

"Esta tendencia se observa principalmente en grandes compañías, que lograron virtualizar gran parte de sus procesos, pero que hoy buscan recomponer la interacción entre los equipos. Sin embargo, esto también presenta desafíos logísticos, ya que muchas organizaciones redujeron la superficie o disponibilidad de sus oficinas en los últimos años, lo que exige repensar los espacios físicos y las dinámicas de trabajo para sostener la nueva modalidad", agrega.

Para la ejecutiva de ManpowerGroup, antes de imponer una vuelta total a la oficina, los líderes deberían "evaluar si los argumentos que la sustentan realmente la justifican, y buscar modelos de trabajo que equilibren productividad, bienestar y sostenibilidad a largo plazo, fortaleciendo así su propuesta de valor como empleadores".