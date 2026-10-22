Fue CEO de Citi Argentina, renunció a los 54 años y fundó Brubank, el primer banco digital aprobado en el país con una gran proyección

A los 54 años, cuando había alcanzado uno de los puntos más altos de su carrera financiera, Juan Bruchou tomó una decisión que sorprendió incluso a quienes lo conocían de cerca. Después de casi tres décadas dentro del mundo de la banca tradicional, dejó uno de los cargos más importantes del sector para empezar prácticamente desde cero y construir una entidad financiera completamente digital.

Durante 28 años desarrolló su trayectoria en Citibank, donde llegó a ser CEO de Citi Argentina y presidente para el Cono Sur. Su carrera representaba el camino clásico del gran banquero corporativo, con oficinas ejecutivas, reuniones estratégicas y decisiones vinculadas a operaciones millonarias dentro de una de las instituciones financieras más reconocidas del mundo.

Pero después de tantos años dentro de una estructura global, Bruchou sintió que quería cambiar las reglas del juego. La idea que tenía en mente parecía demasiado ambiciosa para muchos, crear un banco desde cero con licencia del Banco Central, pero diseñado desde el inicio para funcionar de manera totalmente digital.

¿Cómo Juan Bruchou creó Brubank y revolucionó la banca digital en Argentina?

Cuando anunció su proyecto, varios colegas dudaron de la posibilidad de construir un banco completo y le sugirieron apostar por una alternativa más simple, como una billetera virtual. Sin embargo, Bruchou tenía una visión diferente y estaba convencido de que el futuro financiero requería una nueva forma de relacionarse con los usuarios.

Para llevar adelante ese desafío tuvo que abandonar muchas de las lógicas que habían marcado su carrera. Pasó de dirigir grandes equipos corporativos a trabajar junto a programadores jóvenes, dejó atrás los directorios tradicionales y comenzó a moverse en ambientes mucho más cercanos al mundo tecnológico.

Incluso salió personalmente a buscar talento. Se reunía en cafés de Palermo con desarrolladores y emprendedores para convencerlos de sumarse a un proyecto que parecía casi imposible, crear un banco completamente digital capaz de competir desde cero con las entidades financieras tradicionales.

El resultado fue Brubank, que se convirtió en el primer banco digital aprobado en Argentina y logró superar los 4 millones de usuarios, consolidándose como una de las experiencias más relevantes dentro de la transformación del sistema financiero local.

¿Por qué Juan Bruchou apuesta ahora por la tecnología aplicada al agro?

Cuando parecía que ya había dado el giro más importante de su carrera, Bruchou volvió a sorprender con una nueva apuesta vinculada a otro de los sectores estratégicos de la economía argentina. Mientras lidera una compañía basada en algoritmos, aplicaciones y operaciones digitales, mantiene una fuerte convicción sobre el potencial del campo como motor de crecimiento.

Por ese motivo impulsó BruAgro, una iniciativa orientada a acercar tecnología y producción agropecuaria con el objetivo de combinar innovación financiera y las necesidades de uno de los sectores más importantes del país.

El ejecutivo que pasó casi 30 años dentro de uno de los bancos más tradicionales del mundo terminó construyendo una fintech para desafiar la banca convencional y, al mismo tiempo, mantuvo una mirada puesta en el desarrollo productivo argentino, demostrando que su apuesta por la innovación no quedó limitada al mundo financiero.