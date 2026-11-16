En agosto, el BIND cedió su negocio minorista al Patagonia, para enfocarse en lo BIND as a Service: ofrecer a bancos y fintech todos los productos financieros que permiten sus licencias. La estrategia acaba de ingresar en una fase dos: tras ser el principal proveedor de servicios embebidos del país, busca ser el número uno en la región.

Cómo es el plan de BIND para exportar su modelo de finanzas embebidas

Rafael Medina Matteazzi, gerente de finanzas (CFO), asegura a iProUP que "ofrecen una infraestructura escalable con un excelente nivel de servicio para que nuestros clientes puedan crecer enfocándose en la parte de su negocio y nosotros en la parte tecnológica y regulatoria", añade.

El banco fue pionero en ofrecer API para que terceros se conecten a sus sistemas: cuentas remuneradas de Mercado Pago, dólar MEP a casi todas las billeteras y todo el backend de Carrefour Banco.

Acapara el 65% del mercado de API local y supera los 30 millones de usuarios indirectos. Ahora mira a la región, en una "doble apuesta" que Medina Matteazzi diferencia:

Exportación de empresas argentinas : "A Mercado Pago también le damos servicio en Uruguay y Chile. En Chile, además, lanzamos el Banco BICE, que tiene 3 millones de clientes y más de 20 millones en Argentina"

: "A Mercado Pago también le damos servicio en Uruguay y Chile. En Chile, además, lanzamos el Banco BICE, que tiene 3 millones de clientes y más de 20 millones en Argentina" Importación de firmas extranjeras: "Inter hizo un soft landing en Argentina, operativo. Se ocupa de escalar su negocio y nosotros de la parte tecnológica, regulatoria y de compliance"

Francisco Chaves del Valle, consultor fintech y docente de ITBA, asegura que "BIND ofrece a las fintech locales un modelo de expansión regional mediante infraestructura bancaria compartida, en lugar de que cada fintech deba desarrollar toda su operación desde cero.

Diego Kupferberg, experto en desarrollo de negocios digitales, remarca que "el principal costo de internacionalizarse para una fintech argentina es la regulación. Si logra replicar en Chile y Uruguay el modelo, una billetera puede enchufarse a la misma API y operar en tres mercados sin negociar con tres bancos distintos".

BIND busca liderar la infraestructura financiera regional

Christian Balatti, fundador de EsXAI, añade que "al revés también funciona, y ahí está el negocio más grande: para la fintech que llega a Argentina, BIND es el atajo para tener cuentas CVU, QR y conexión a los rieles locales sin esperar una licencia".

Qué competidores enfrenta BIND en el mercado regional

La estrategia de BIND va más allá de ser un banco y ya está exportando servicios. Pero además está creando una infraestructura financiera de alcance regional difícil de igualar.

Para Balatti, "tiene ventaja competitiva real: una infraestructura que sobrevivió a inflación de tres dígitos, cepo y bimonetarismo está entrenada para casi cualquier mercado de la región".

Kupferberg añade que "estas crisis obligaron a construir infraestructura financiera resiliente y rápida. Las transferencias inmediatas, el QR y el ecosistema de CVU son más sofisticados que en buena parte de la región".

Pero no la tendrá fácil, de hecho, ya existen oponentes de peso que buscarán comerle mercado:

Core y procesamiento : Pismo (Visa) y Dock de Brasil

: Pismo (Visa) y Dock de Brasil Banca como servicio : Celcoin (Brasil),

: Celcoin (Brasil), Open finance : Belvo y Prometeo

: Belvo y Prometeo Emisión de tarjetas : Pomelo

: Pomelo Pagos crossborder: dLocal

"Tendrá que resolver tres desafíos para convertirse en exportador regional de infraestructura: integraciones tecnológicas estandarizadas, acuerdo regulatorios locales confiables y garantizar disponibilidad y soporte", dice Chaves del Valle.

Según su visión, "la oportunidad argentina es exportar servicios financieros como infraestructura, no solamente aplicaciones para consumidores". Pero Balatti remarca un diferencial "BIND no gana por tamaño sino por ser un banco regulado que entiende a las fintech desde adentro".

Cómo es la apuesta del BIND para pagos crossborder

Los pagos instantáneos permiten que Transferencias 3.0 en Argentina y PIX en Brasil rompan récords: procesan por año en moneda local u$s1,9 billones y u$s6,3 billones, respectivamente.

Los pagos crossborder están en la mira de las fintech con presencia en varios países de la región: u$s163.000 M se mueven solo en remesas por año según el Banco Mundial.

BIND puede ser el orquestador de los QR en Latinoamérica. Según Chaves del Valle, "La oportunidad consiste en crear una capa que conecte esos sistemas, resuelva la conversión de monedas y facilite la liquidación entre participantes".

"Lo que falta es quién liquida, en qué moneda y bajo qué compliance. Ahí, un banco con licencia local, acceso a redes globales y capacidad de cambio es la pieza que hace que funcione", destaca Kupferberg.

Esa competencia BIND ya la comenzó a dar, pero enfocándose en Pymes. "Tiene dos piezas que pocos combinan: la red cross-border de Mastercard Move y la liquidez en stablecoins vía su PSAV", remarca Balatti.

"Le damos a una fintech el servicio tecnológico y Mastercard Move ofrece acceso a 100 países para hacer las transferencias", confirma Medina Matteazzi. El producto, llamado Pagos FX, permite abonar en el exterior al instante mediante la red de tarjetas.

Según Kupferberg, al no requerir de bancos corresponsales, "para una empresa eso significa previsibilidad: sabe cuándo y cuánto llega, y puede conciliar".

El otro mecanismo es BEN, el PSAV regulado ante CNV que forma parte del Grupo BIND (no del banco) y firmó una alianza con Circle, emisor de USDC, para crear servicios para Pymes.

Según Balatti, "el negocio regional es claro: tesorería corporativa en dólar digital, liquidación B2B cross-border en minutos, payouts masivos y rampas de entrada y salida USDC/ARS como servicio para las fintech".

Kupferberg añade que "mover fondos entre países en USDC, en minutos y las 24 horas, con un banco regulado del otro lado que convierta a moneda local, es oro para una empresa que opera en Argentina, Chile y Uruguay".

Chaves del Valle cierra con la oportunidad que tendrá cuando el BCRA levante el cepo cripto a la banca: "Tendrá licencia de PSAV, relación con el emisor, procesos de compliance probados y clientes. Ser primero te da lo más difícil: historial operativo frente al regulador".