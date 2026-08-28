El acuerdo entre ambas entidades fue anunciado a la CNV. Aún necesita el visto bueno del Banco Central y ANSES, con cierre previsto para inicios del 2027

Cierre se prevé para 2027 y requiere aval del BCRA, Defensa de la Competencia y Anses. BIND se enfoca en banca empresas.

La operación de compraventa incluye traspaso de cartera minorista y personal de 28 sucursales en 6 provincias.

Banco Patagonia se quedará con el negocio de banca minorista del Banco Industrial (BIND) y sumará 28 sucursales a su red en todo el país.

El acuerdo fue confirmado por ambas entidades ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y forma parte de una reorganización que redefine el mapa bancario argentino.

La operación contempla el traspaso de una parte de la cartera de clientes minoristas de BIND, junto con el negocio previsional y determinados activos y pasivos vinculados a esas líneas de negocio.

También incluye a los empleados alcanzados por la transacción, que pasarán a Banco Patagonia con reconocimiento de su antigüedad y derechos adquiridos.

Qué sucursales cambian de manos y cuáles quedan fuera del acuerdo

Las 28 sucursales que cambian de manos están ubicadas en Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta y Tucumán, lo que le da a Banco Patagonia presencia física en seis jurisdicciones del país.

Queda afuera del acuerdo la sucursal de Av. Santa Fe 880, en CABA, que seguirá bajo titularidad de BIND junto con su Casa Central, su Banca Privada Zafiro y la totalidad del negocio orientado a empresas, que incluye Pymes, medianas y grandes corporaciones.

En su comunicado a la CNV, BIND precisó que celebró con Banco Patagonia "un acuerdo para la transferencia parcial de cierta cartera de clientes minoristas de la Sociedad, junto con determinados activos y pasivos vinculados a dicha cartera".

Cuándo se concreta el traspaso y qué aprobaciones faltan

El cierre de la transacción está previsto entre enero y febrero de 2027, aunque antes deberá superar distintas instancias regulatorias. El acuerdo todavía necesita la aprobación del Banco Central, de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y de Anses.

Hasta que se cumplan esas condiciones, los clientes de BIND seguirán operando con normalidad, con los mismos productos, condiciones y canales de atención vigentes. Ambos bancos conformaron un Comité de Transición conjunto para garantizar una migración ordenada de cuentas, productos y personal.

La estrategia detrás de la operación que sacude al sistema financiero

Para BIND, la operación responde a una decisión estratégica de reasignar capital hacia los negocios donde tiene mayor ventaja competitiva: banca de empresas, cash management, inversiones, pagos, Banking as a Service y desarrollo de embedded finance.

"Esta operación marca un hito en nuestra evolución y nos permite concentrar toda nuestra energía y capital en construir el BIND del futuro", señaló Andrés Prida, presidente de Banco Industrial. "El sistema financiero cambió y nosotros estamos acelerando nuestra transformación para ser un banco cada vez más simple, tecnológico y escalable", agregó.

Para Banco Patagonia, la compra amplía su escala en banca de personas justo cuando venía profundizando su expansión minorista.

En junio de 2025 ya había desembolsado u$s10 millones para quedarse con el 51% de Decreditos, una financiera de créditos para autos, a través de su subsidiaria GPAT. Con la incorporación de las 28 sucursales de BIND, la entidad suma a su red de más de un millón de clientes individuales y más de 200 puntos de atención en el país.

Banco Patagonia tiene como principal accionista a Banco do Brasil, que controla el 80% de su capital tras haberlo adquirido a la familia Stuart Milne hace casi una década.

El resto del paquete accionario se reparte entre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses, con el 15%, y la provincia de Río Negro, con el 3%, de la cual el banco es agente financiero.