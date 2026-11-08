Paraguay acelera la devolución de depósitos de Ueno Bank y reorganiza el cobro de haberes y aguinaldos para miles de jubilados afectados

Más de 32.000 jubilados afectados por la situación de Ueno Bank cobrarán sus haberes el 17 de noviembre, reorganizando sus cuentas.

La garantía estatal del BCP cubrió depósitos hasta 40 salarios mínimos y continúa el operativo de devolución este fin de semana.

El BCP desembolsó G. 996.000 millones (u$s160M) para 1.196.000 clientes afectados por la intervención de Ueno Bank.

La intervención de Ueno Bank dejó a miles de paraguayos con sus depósitos afectados y llevó al Banco Central de Paraguay a activar la garantía estatal para responder a los clientes perjudicados por la situación de la entidad.

Mientras avanza la devolución de los fondos, el Gobierno paraguayo también reorganiza los pagos previsionales, luego de que miles de jubilados necesitaran migrar sus cuentas hacia otras entidades financieras para cobrar sus haberes y aguinaldos.

¿Cuánto recuperaron los ahorristas tras la intervención de Ueno Bank?

El Banco Central de Paraguay (BCP) contabilizó 1.196.000 beneficiarios que ya accedieron al respaldo estatal para recuperar sus depósitos, mediante transferencias realizadas durante jueves y viernes de esta semana.

El monto desembolsado asciende a G. 996.000 millones, equivalentes a u$s160 millones, y refleja el avance de un mecanismo destinado a proteger los ahorros de los clientes afectados por la intervención.

Pedro Acosta, titular interino del BCP, explicó que la distribución se organizó según los saldos de cada cliente y contempló dos etapas para ordenar las transferencias durante el operativo.

Primero se atendieron las cuentas con depósitos de entre G. 1 y G. 10 millones; después, el operativo incorporó a quienes tenían importes de hasta cuarenta salarios mínimos, máximo previsto por ley.

"En los dos días que ya hicimos los pagos, jueves y viernes, ya hemos alcanzado un total de 1.196.000 personas que ya fueron beneficiados con el pago de la garantía estatal", afirmó Acosta.

¿Qué falta para completar la devolución del dinero de Ueno Bank?

El operativo todavía tiene etapas pendientes y continuará durante el sábado y domingo, cuando los equipos técnicos trabajarán sobre los registros que requieren verificaciones adicionales para avanzar con las devoluciones.

La colaboración de las entidades privadas también adquirió protagonismo, especialmente para facilitar el acceso al efectivo de quienes prefieran retirar el dinero transferido a sus cuentas bancarias.

Algunos bancos decidieron abrir sus sucursales durante el fin de semana, una alternativa destinada a los clientes que quieran disponer en efectivo de los fondos recibidos mediante transferencia bancaria.

"Le damos también un agradecimiento fuerte a los bancos, que algunos están habilitando sus sucursales en el día de hoy para aquellos clientes que opten por disponer de efectivo de la transferencia que estamos realizando", señaló Acosta.

Durante la conferencia, el ministro de Economía, Óscar Lovera, explicó que la respuesta institucional forma parte de una decisión impulsada directamente desde el Poder Ejecutivo de Paraguay.

Según indicó, el presidente de la República, Pedro Alliana, pidió priorizar la atención de los damnificados y comprometer el máximo esfuerzo institucional para cumplir los plazos previstos por las autoridades.

"El presidente Pedro Alliana nos instruyó el máximo esfuerzo para poder dar esta respuesta", sostuvo Lovera, quien participó del encuentro junto con las autoridades del BCP y del IPS.

¿Cómo cobrarán los jubilados afectados por la intervención bancaria?

La situación también alcanzó al sistema previsional, porque miles de jubilados utilizaban Ueno Bank como canal habitual para recibir sus prestaciones mensuales y retirar sus ingresos.

El presidente del Instituto de Previsión Social, Derlis León, aseguró que más de 90.000 jubilados cobrarán sus haberes y aguinaldos el próximo 17 de noviembre, sin modificaciones en el calendario previsto.

El funcionario detalló que 32.000 beneficiarios deberán operar con otras entidades financieras, porque sus cuentas estaban vinculadas con el banco intervenido; la reorganización contempla ocho bancos de plaza y continuará durante el fin de semana.

"Continuamos el trabajo el fin de semana, dándoles las garantías a todos los jubilados que van a recibir su haber en tiempo y forma", afirmó León.

La conferencia reunió a representantes del BCP, el Ministerio de Economía y el IPS, con el propósito de transmitir tranquilidad a los ciudadanos afectados por la intervención de Ueno Bank, tanto ahorristas como beneficiarios previsionales.