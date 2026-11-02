En caso de detectar inconsistencias por superar los umbrales correspondientes, ARCA puede solicitar comprobantes que justifiquen el origen de fondos

Superar los montos no prohíbe operaciones ni implica sanción directa, pero ARCA puede requerir justificar fondos si detecta inconsistencias.

Los umbrales mensuales para activar el reporte son u$s50M para personas humanas y u$s30M para jurídicas, acumulados desde abril de 2026.

ARCA controlará e informará transferencias en billeteras virtuales y bancos desde nov. 2026. El reporte se activa por u$s2.5M/operación y umbrales mensuales.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que, en noviembre de 2026, controlará e informará las transferencias en billeteras virtuales y bancos a partir de u$s2.500.000 por operación, pero ese monto no funciona como un tope para mover dinero.

Para que la entidad deba reportar el movimiento, además deben superarse umbrales mensuales de u$s50 millones en el caso de personas humanas y de u$s30 millones para personas jurídicas.

ARCA aclaró si podés mover más de u$s2.500.000 sin problemas y cuándo te reportan

La Resolución General 5804/2025 fijó en u$s2.500.000 el parámetro por transferencia bancaria o virtual.

Ese importe sirve como referencia para que bancos, billeteras virtuales, proveedores de servicios de pago y plataformas de inversión o financiamiento identifiquen operaciones relevantes dentro del régimen de información.

Sin embargo, la propia ARCA aclaró que no se trata de un límite operativo. Una transferencia superior a u$s2.500.000 no está prohibida ni genera automáticamente una investigación fiscal.

El reporte se activa cuando el usuario supera de manera concurrente el umbral individual y los parámetros mensuales de ingresos, egresos o saldo final.

Para personas humanas, esos parámetros se ubican en u$s50 millones por mes

Para personas jurídicas, en u$s30 millones por mes

ARCA controla las transferencias que superen el umbral de u$s2.500.000 millones en personas físicas

En consecuencia, una persona que recibe o envía una transferencia de, por ejemplo, u$s3 millones, pero no supera los u$s 50 millones mensuales en los criterios previstos, no queda alcanzada por la obligación de reporte bajo este régimen.

Cuando se cumplen ambos umbrales, las entidades informan a ARCA datos vinculados a las cuentas virtuales, billeteras, inversiones y financiamiento, conforme a la normativa vigente. El objetivo es que el organismo pueda identificar movimientos significativos sin interrumpir la operatoria habitual de usuarios y empresas.

Los umbrales rigen para las operaciones realizadas desde abril de 2026. La normativa incluye ingresos y egresos totales en billeteras virtuales, saldos finales al último día hábil de cada mes y transferencias bancarias o virtuales.

Qué ocurre si se supera el monto

Superar los parámetros no implica una multa, un bloqueo ni el inicio automático de una fiscalización. ARCA explicó que los montos son umbrales informativos y que determinan en qué situaciones los informantes deben presentar determinados datos al organismo.

La entidad puede, luego de analizar la información, requerir documentación o iniciar acciones de control si detecta inconsistencias entre los movimientos declarados y la situación fiscal del contribuyente. Pero el simple hecho de realizar una transferencia por encima del tope no configura, por sí solo, una irregularidad.

En el caso de detectar inconsistencias, ARCA puede solicitar comprobantes que justifiquen el origen de los fondos, como facturas de venta de bienes, recibos de honorarios, boletos de compraventa de inmuebles o vehículos, comprobantes de préstamos declarados o certificaciones contables.

¿Cuánto dinero en efectivo puedo retirar del cajero en noviembre de 2026?

En el caso de los retiros de efectivo en cajeros automáticos, los límites otorgados dependen del banco y del tipo de cuenta, con topes que van desde $400.000 hasta $2.400.000 diarios.

El límite banco por banco en noviembre 2026 es el siguiente:

Banco Nación: hasta $1.000.000 diarios , ampliable desde la app

Banco Provincia: $400.000 por día , con posibilidad de incremento digital

Banco Ciudad: $800.000 diarios , extensible hasta $1.200.000

Banco Galicia: $400.000 diarios , pero hasta $2.400.000 en cajeros propios

ICBC: límite de $550.000 diarios

BBVA: hasta $2.000.000 diarios , según perfil del cliente

Banco Macro: $400.000 diarios , con hasta $1.200.000 para clientes Selecta

Banco Santander: $1.000.000 diarios para clientes base y hasta $1.700.000 para segmentos premium

Banco Supervielle: hasta $2.000.000 diarios.

Algunos factores adicionales que pueden disminuir o incrementar el monto según la entidad incluyen: