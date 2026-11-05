La entidad quedó bajo un procedimiento de resolución del Banco Central del Paraguay (BCP), luego de detectarse presuntas irregularidades

La crisis de Ueno Bank sacudió al sistema financiero de Paraguay y derivó en un escándalo que excedió el ámbito bancario y llevó a la renuncia del propio presidente, Santiago Peña.

La entidad quedó bajo un procedimiento de resolución del Banco Central del Paraguay (BCP), luego de detectarse presuntas irregularidades en préstamos otorgados a empresas vinculadas con su grupo económico.

Cómo consecuencia, miles de ahorristas que mantenían su dinero depositado en el banco mantienen la incógnita y la preocupación sobre qué pasará con su dinero.

Los clientes de Ueno Bank podrán recuperar parte de sus ahorros y este es el límite garantizado

Los ahorros de los clientes de Ueno Bank no desaparecen automáticamente, pero su recuperación dependerá del Fondo de Garantía de Depósitos de Paraguay y del proceso de resolución que inició el Banco Central del Paraguay (BCP).

La garantía cubre hasta â²228.300.000 por depositante, equivalente a unos u$s38.200, mientras que los saldos que superen ese límite quedarán sujetos al resultado del balance definitivo de activos y pasivos.

El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos mensuales por persona física o jurídica (alrededor de â²228.300.000).

Ueno Bank atraviesa una crisis profunda y el Banco Central de Paraguay explicó qué pasará con los depósitos. (Imagen creada con IA)

Ese tope se calcula por depositante y por entidad financiera, no por cada cuenta individual: si una persona tiene caja de ahorro, cuenta corriente y plazo fijo en Ueno Bank, debe sumar todos sus saldos para determinar cuánto está protegido.

El BCP informó que la devolución puede realizarse mediante un pago directo o mediante la transferencia de los depósitos a otra entidad financiera solvente. Para cualquiera de las dos alternativas, el organismo tiene un plazo máximo de 15 días corridos, que puede extenderse por otros 15 días.

Además de la garantía general, el Banco Central dispuso un anticipo de hasta 40 salarios mínimos por depositante. Ese pago se iniciará dentro de las 24 horas y el proceso no podrá superar los cinco días hábiles.

Si el ahorrista tiene cuentas en otras entidades del sistema financiero paraguayo, el anticipo se depositará en la cuenta con mayor saldo disponible. Si no posee una cuenta en otro banco o financiera, el BCP abrirá una cuenta de ahorro a su nombre en una entidad del sistema para que pueda recibir los fondos.

La primera etapa de pagos para clientes del Ueno Bank

El Banco Central comenzó una primera etapa destinada a clientes con depósitos de hasta â²10 millones, unos u$s1.675, que no tengan deudas vencidas con Ueno Bank y que cuenten con una cuenta habilitada en otra entidad financiera.

Quienes cumplan esas condiciones podrán recuperar la totalidad de sus depósitos en esta instancia.

Para quienes superen ese monto inicial, la recuperación dependerá de la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos y, en el caso de los excedentes, del balance definitivo que elabore la Superintendencia de Bancos. Ese proceso determinará cuánto puede recuperarse de los activos remanentes del banco.

Los clientes deben verificar si poseen una cuenta activa en otra entidad financiera paraguaya, ya que es la vía principal para recibir el anticipo o la transferencia de sus depósitos. Si no la tienen, el propio BCP prevé abrirles una cuenta en un banco o financiera del sistema.

También deben revisar si mantienen deudas con Ueno Bank, porque el anticipo podrá descontar obligaciones vencidas con la entidad.

Las autoridades recomiendan seguir los canales oficiales del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos, dado que las extracciones, transferencias salientes y giros desde las cuentas de Ueno permanecen bloqueadas durante la intervención.