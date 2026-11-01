Llegar con los ahorros resguardados en moneda dura a las elecciones presidenciales de 2027 no exige adivinar qué fuerza política se impondrá, sino estructurar un portafolio en que el propio calendario financiero devuelva los billetes antes de que empiece la votación.

Con el riesgo país rondado la barrera psicológica de los 1000 puntos básicos y un sendero de vencimientos de deuda privada cercano a los u$s28.000 millones hacia el recambio de mandato, los administradores de activos en la City aceleraron el diseño de estrategias defensivas basadas en bonos soberanos que amortizan a paso firme.

El frente macroeconómico obliga a mantener la cautela operativa. Walter Morales, presidente y estratega de Wise Capital, advierte sobre la marcada disparidad en las cuentas públicas.

Según detalla el especialista, de los $21,6 billones ingresados a través de ARCA (avance real de apenas 0,5%), los retrocesos del IVA y del impuesto al cheque reflejaron la debilidad del consumo interno, compensados por el salto interanual del 154,8% real en los derechos de exportación del agro y el alza del 16,8% real en Ganancias.

¿Por qué los bonos AL29 y AL30 "se pagan solos" antes de las elecciones de 2027?

La definición de que un bono "se paga solo" responde estrictamente a la aceleración de su cronograma de cobro de renta y amortización.

Un informe estratégico elaborado por SilverCloud Advisors describe cómo el tramo corto de la curva soberana reduce la exposición patrimonial al resultado político.

Bonos cortos, liquidez y CEDEAR: claves para proteger los ahorros rumbo a 2027.

"Hasta el 24 de octubre de 2027, el AL29 devuelve u$s20,55 por cada 100 de valor nominal (el 38% de lo que se paga hoy), mientras que el AL30 devuelve u$s16,45 (el 30%)", señalan.

De esta manera, el capital neto expuesto a la incertidumbre electoral cae de u$s53,8 a u$s33,3 por lámina en el caso del AL29.

Este flujo constante genera un amortiguador de precios ante eventuales episodios de tensión.

Según los cálculos de SilverCloud, el AL29 recién perdería en dólares si sale del proceso electoral con una Tasa Interna de Retorno (TIR) superior al 24%, y el AL30 con una TIR por encima del 20%.

En contraste, en los bonos largos de la reestructuración (GD35, GD41 o GD46) el punto de equilibrio se ubica en tasas de entre 13% y 14%, apenas dos o tres puntos porcentuales por encima de los niveles presentes.

El informe de SilverCloud Advisors

¿Cómo invertir con bajo riesgo y qué rendimiento ofrecen los FCI?

Para los ahorristas que buscan evitar la volatilidad diaria de los activos cotizados, las alternativas colectivas permiten segmentar el riesgo.

El economista Fernando Marull aconseja revisar en detalle la composición de las carteras y evaluar escenarios antes de tomar posiciones:

Perfil de bajo riesgo: fondos Comunes de Inversión (FCI) en dólares que concentran plazos fijos en moneda extranjera y cauciones bursátiles. No sufren oscilaciones en los momentos de baja de mercado y aseguran un rendimiento positivo y regular en las subas

fondos Comunes de Inversión (FCI) en dólares que concentran plazos fijos en moneda extranjera y cauciones bursátiles. No sufren oscilaciones en los momentos de baja de mercado y aseguran un rendimiento positivo y regular en las subas Perfil moderado: portafolios que integran plazos fijos en dólares, bonos soberanos con vencimiento dentro de 2027 y Obligaciones Negociables (ON) corporativas cortas

En paralelo, quienes priorizan cobrar el 100% de sus fondos antes del recambio de autoridades encuentran opciones en el bono AO27 (vence el 29 de octubre de 2027) y en el Bopreal Serie 1 (vence el 31 de octubre de 2027).

Sin embargo, esa cobertura tiene un precio: rinden tasas negativas de entre -2,3% y -3,3% anual en MEP. Quienes deciden atravesar la asunción presidencial y eligen el bono AO28 capturan en cambio un rendimiento del 11,2% anual, lo que evidencia que el mercado cobra casi 785 puntos básicos de prima solo por cruzar el calendario electoral.

¿Qué CEDEAR rindieron más y cómo proteger los ahorros?

Para aquellos que cobran en pesos y buscan atar su patrimonio a la evolución del tipo de cambio financiero sin recurrir a la compra directa de billetes, los Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR) funcionaron durante octubre como un resguardo frente al retraso de los instrumentos tradicionales.

Un relevamiento de IOL InvertirOnline sobre la evolución de un capital testigo de $100.000 durante octubre reflejó rendimientos destacados en papeles del exterior:

Eli Lilly (LLY): trepó un +20,3% , elevando el capital a $120.300

, elevando el capital a $120.300 Walmart (WMT): avanzó un +19,0% , alcanzando $119.000

, alcanzando $119.000 Tesla (TSLA): subió un +17,0% , cerrando en $117.000

, cerrando en $117.000 Spotify (SPOT): sumó un +16,4% , finalizando en $116.400

, finalizando en $116.400 McDonald's (MCD): creció un +13,7% , alcanzando $113.700

, alcanzando $113.700 Vista Energy (VIST): rindió un +11,0%, ubicándose en $111.000

Ante el destacado rendimiento de LLY, el economista de QCapital Adrián Moreno señala a iProUP que "existe una alta demanda global de sus nuevos productos para adelgazar, mientras la compañía busca un nuevo producto estrella vinculado a maximizar este efecto terapéutico, haciendo escalar profundamente su precio".

La dispersión de retornos cobra dimensión al contrastarla con las colocaciones en moneda local de corto plazo: durante el mismo mes, las cuentas remuneradas de las billeteras virtuales promediaron un avance de apenas +1,50% ($101.500), ubicándose sensiblemente por detrás de la inflación y de las alternativas de cobertura en moneda extranjera.

La carrera hacia 2027 impone un cambio de lógica en el mercado: la rentabilidad final dependerá menos de predecir el humor electoral y más de administrar el horizonte temporal de cobro.

Para los analistas de SilverCloud Advisors, la estrategia que mejor equilibra rendimiento y protección consiste en articular un núcleo en bonos cortos que amorticen rápido (como AL29 y AL30), complementado con liquidez dura en títulos que vencen dentro del mandato.

Para el inversor minorista, la regla dorada sigue siendo la anticipación: evaluar de antemano el escenario favorable y el adverso, blindando el capital antes de que el calendario político acelere la volatilidad.

El presente informe tiene fines estrictamente periodísticos, explicativos y de divulgación financiera. Este contenido no constituye una recomendación personalizada de compra ni asesoramiento financiero. Cada inversor debe analizar su horizonte temporal y tolerancia al riesgo antes de comprometer fondos.