Doble jugada de Mercado Libre: podés probar Meli+ por $0 el primer mes y pagar fletes gratis desde $15.000. Los planes disponibles.

Esta estrategia busca fidelizar usuarios al permitirles probar el servicio antes de la suscripción mensual.

Mercado Libre ofrece 1 mes gratis de Meli+ Plan Esencial y baja el umbral de envíos sin cargo a $15.000.

Mercado Libre habilitó en su sitio oficial una promoción por tiempo limitado que permite acceder a un mes gratis (100% OFF) de su membresía Meli+ bajo la modalidad Plan Esencial, combinando el beneficio con una marcada rebaja en los umbrales de entrega sin cargo en todo el país.

Con este movimiento, la compañía derriba la principal barrera de entrada para quienes dudaban en pagar una cuota mensual fija, permitiendo probar por tiempo limitado el impacto real del servicio en el ticket final antes de afrontar el costo de mantenimiento.

¿Cómo funciona el mes gratis de Meli+ y qué diferencias hay entre los dos planes?

La plataforma habilitó la contratación directa a través de su sitio web y aplicación móvil, estructurando su oferta oficial bajo dos esquemas de precios y prestaciones:

Plan Esencial ($0 por 1 mes / precio regular $5.490 mensuales ): Incluye bonificación del 100% durante los primeros 30 días. Otorga envíos gratis en compras generales desde un piso mínimo de $15.000 , envíos bonificados en la sección "Restaurantes" de Mercado Libre y Mercado Pago para pedidos a partir de $10.000 , además de acceso a cupones y descuentos exclusivos en tiendas seleccionadas

Plan Total (desde $11.990 mensuales): Conserva los mismos beneficios logísticos que el esquema básico (envíos sin costo desde $15.000 en el marketplace y desde $10.000 en delivery de comida), pero añade el acceso a todos los planes de Disney+ al mejor precio de mercado integrado a la misma facturación

Al concluir el primer mes bonificado del Plan Esencial, el sistema comenzará a cobrar la tarifa regular de $5.490 mensuales, a menos que el usuario resuelva dar de baja la suscripción desde los ajustes de su perfil antes del corte de facturación.

Fuente: Mercado Libre

¿Por qué la rebaja a $15.000 en compras cambia la ecuación del usuario?

El recorte del monto mínimo de entrega a menos de la mitad transforma de raíz la dinámica de consumo digital en la Argentina: hasta ahora, el piso tradicional para acceder a fletes bonificados rondaba los $33.000, una cifra diseñada para compras medianas o electrodomésticos que solía dejar afuera a las compras menores de reposición periódica.

Al fijar la vara en $15.000 para el catálogo general, los clientes pueden resolver compras de farmacia, alimentos secos, limpieza o indumentaria básica sin tener que sobrecargar el carrito con productos innecesarios para evitar el recargo del transporte.

MELI+ por un mes gratis (Fuente: Mercado Libre)

¿Cuáles son los pasos para activar el Plan Esencial por $0 y qué precauciones tomar?

Para acceder a la bonificación oficial sin incurrir en costos indeseados, los usuarios deben seguir una serie de pasos concretos dentro del ecosistema digital de la compañía:

Ingresar a la pestaña de planes: Acceder a la sección de suscripciones de Meli+ desde la aplicación o el navegador web con la cuenta personal iniciada

Seleccionar el Plan Esencial: Hacer clic en el botón "Suscribite por $ 0" correspondiente a la tarjeta con el distintivo de 1 mes gratis (100% OFF)

Verificar medios de pago: Si bien la primera factura se emite por un valor de $0, la plataforma solicita registrar una tarjeta de débito, crédito o dinero disponible en cuenta de Mercado Pago para autorizar la recurrencia futura

Controlar la fecha de renovación: El período bonificado tiene una duración exacta de 30 días corridos; quienes únicamente busquen aprovechar la promoción para compras puntuales pueden cancelar la renovación automática en cualquier momento del mes sin perder los envíos gratis durante los días restantes de la prueba

La jugada comercial apunta a duplicar la masa crítica de suscriptores en el mercado interno, apostando a que el hábito de recibir paquetes en 24 o 48 horas con flete cubierto termine fidelizando a los consumidores dentro del ecosistema integral de cobros y pagos de la compañía.