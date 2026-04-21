Un informe de JP Morgan muestra que los impagos en la billetera virtual pasaron del 1,8% al 8,7% en un año, aunque la situación aún es mejor que en Brasil

La morosidad en los préstamos de Mercado Pago en Argentina se disparó hasta casi el 9% durante 2025. Los impagos a 90 días pasaron del 1,8% en diciembre de 2024 al 8,7% en diciembre de 2025.

Así lo reveló un informe del banco estadounidense JP Morgan, que puso la lupa sobre la cartera crediticia de Mercado Libre en la región.

El salto es dramático pero no sorprende. Acompaña una tendencia general del sistema financiero argentino, donde la morosidad de las familias cuadruplicó los niveles del año anterior.

Sin embargo, la situación local aún es menos crítica que en Brasil, donde la mora se ubicó en el 11% en el mismo período, frente al 15,9% que registraba un año antes. Más allá de este dato, lo cierto es que en el país vecino el índice bajó, mientras que en Argentina casi se cuadruplicó.

Por qué creció tanto la morosidad en Mercado Pago

El informe de JP Morgan da una explicación técnica detrás del salto. La compañía desaceleró el crecimiento de su cartera crediticia en mayo de 2025, lo que hace que, naturalmente, los préstamos impagos ocupen una mayor proporción del total.

"Dado que MELI ralentizó su crecimiento en mayo de 2025, esto hace que, naturalmente, la morosidad ocupe una mayor parte de la cartera", indica el banco estadounidense.

El dato se vuelve más contundente con otra comparación. Al medir la morosidad contra el saldo bruto de tres meses antes, el aumento también se confirma: pasó del 3,3% en diciembre de 2024 al 10,1% en diciembre de 2025.

Sin embargo, la entidad financiera admitió que las razones detrás de esto "aún no quedan claras, especialmente porque el lanzamiento de su tarjeta de crédito debería contribuir a una mayor disminución".

Cuánto representa Argentina en la cartera de Mercado Libre

En términos de volumen, la Argentina es un jugador secundario. Representa el 12% de los créditos totales de Mercado Libre, con unos u$s1.100 millones.

El grueso de la cartera se concentra en Brasil, que acumula u$s7.900 millones (el 63% del total). Le sigue México con u$s3.600 millones (el 29%).

Pero el alcance local es enorme. Las líneas de crédito de Mercado Pago en el país alcanzan a 6,3 millones de clientes, el 14% de la población argentina.

Esos usuarios tienen 21 millones de préstamos vigentes. Eso arroja un promedio de 3,3 préstamos por usuario, por encima de los 3,0 registrados en diciembre de 2024.

Del total de préstamos, 205.000 corresponden a pymes (eran 140.000 en 2024) y el resto a personas físicas.