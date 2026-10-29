El superintendente de Entidades Financieras, Juan Curuchet, afirmó durante su panel que sólo restan formalidades para la licencia del unicornio

La marca "Mercado Pago Biz" revelada por el INPI anticipa su estrategia de competir en banca corporativa, ofreciendo créditos Pyme y tesorería.

Con 25 millones de CVU, Mercado Pago busca ser el banco con más cuentas, superando a entidades tradicionales, y se enfocaría en cuentas sueldo y banca Pyme.

Mercado Pago está a punto de obtener su licencia bancaria en Argentina; el superintendente Curuchet confirmó que solo restan formalidades.

El gran rumor que circuló en los pasillos del Argentina Fintech Forum durante el jueves fue que Mercado Pago anunciaría su licencia de banco. El superintendente de Entidades Financieras, Juan Curuchet, afirmó durante su panel que sólo restan formalidades para que finalmente el unicornio tenga la licencia.

Mercado Pago ya es (casi) banco

"El expediente de Mercado Banco, que creo que es como se va a llamar, ya tiene allanada todas las revisiones técnicas. Ahora tiene que hacer el circuito final de Legales y Directorio", remarcó Curutchet. Según el funcionario, restarían unas firas para que el trámite se resuelva.

En caso de que Si logra convertir sus 25 millones de cuentas virtuales (CVU) en bancarias (CBU) pasará a ser el banco con más cajas de ahorro y cuentas corrientes de la Argentina. De acuerdo con el Informe de Entidades Financieras del BCRA:

Nación: 21.868.883

Provincia: 13.464.620

Galicia: 11.231.919

Macro: 9.732.105

Ese pasaje puede ser algo engorroso. Ualá informó que recién terminó de migrar las cuentas a CBU, tres años después de haber recibido el OK por la compra de Uilobank.

Diego Kupferberg, experto en negocios digitales, asegura a iProUP que en este caso será más ágil: "Lo lógico es que Mercado Pago ofrezca cajas de ahorro bancarias y que los usuarios pasen a ellas aceptando nuevos términos, conservando el alias para que la experiencia no cambie".

"El cambio de fondo es jurídico: el saldo deja de ser una cuotaparte de un fondo común y pasa a ser un depósito bancario, con la cobertura de la garantía de depósitos. Eso desarma uno de los argumentos que los bancos usaron contra las billeteras", completa.

Las claves de la 'banca empresa' que Mercado Pago puede apostar al conseguir la licencia

Christian Balatti, consultor fintech y fundador de EsXAI, remarca que "es lógico que emita tarjeta de débito, ya que irá por las cuentas sueldo", un producto que la Reforma Tributaria volvió a descartar para las fintech.

Si bien las prepagas que ofrece permiten emular el funcionamiento de la de débito al extraer fondos de una cuenta, no se descarta que ofrezca una de débito a quienes deseen utilizarlas para extraer de cajeros. Puede usar los plásticos "combo" que ofrecen más de una funcionalidad (crédito + débito), algo que exploró Naranja X.

La cuenta sueldo es el principal motor para convertirse en banco, ya que captar salarios le permite saltar un paso: pedir a los usuarios que depositen los fondos o programen transfencias.

Según la Superintendencia de Seguros de la Nación, la masa salarial roza los $20 billones mensuales (u$s12.000 millones), equivalente a la capitalización bursátil combinada de Galicia (u$s7.500M) y Macro (u$s5.000M).

Kupferberg asegura que Mercado Pago podrá "ofrecer remuneración desde el primer día de cobro, adelanto de sueldo instantáneo, créditos con descuento de haberes a tasas más bajas y beneficios en el ecosistema de Mercado Libre".

También puede abrir otro negocio poco explorado: la banca empresa. Según Balatti, apostaría a "integración por API con los sistemas de liquidación, acreditación inmediata y un solo proveedor para cobros, pagos a proveedores y sueldos. Para una pyme que ya cobra con Mercado Pago, eso es muy tentador".

Mercado Pago Biz: cómo funcionará el cobro y pago de sueldos para empresas

Además de la las cuentas sueldo, el unicornio registró la marca Mercado Pago Biz, que sugiere que no solo se enfocará en usuarios, también el segmento "corpo".

Kupferberg señala que "las empresas podrán pagar sueldos desde la misma cuenta en la que cobran, con dispersión masiva, conciliación automática y conexión con la liquidación de haberes, sin trámites ni pago de mantenimiento".

Francisco Chaves del Valle, consultor fintech y docente del ITBA, remarca que una Pyme que cobra sus ventas por Mercado Pago podría aprovechar:

" Liquidación y pago masivo de sueldos , con transferencias programadas"

" Pago de honorarios a colaboradores independientes"

" Adelantos de sueldo , con condiciones transparentes"

"Créditos, productos de ahorro y promociones para empleados"

Según Chaves del Valle, también podrá competir por los convenios de nómina con los bancos, sumando "un argumento diferente: integrar el negocio del empleador con los servicios financieros del trabajador".

También está contemplada otra opción de crédito: el leasing, muy utilizado por empresas y cuentapropistas para financiar capital de trabajo, en especial, vehículos, que en agosto representó u$s800 millones.

"Es un mercado de 180.000 CUIT y 1,7 millones de autos", dice Kupferberg y destaca el diferencial del unicornio: "Con el relanzamiento de FLASH posee un canal para 'reciclar' las unidades que vuelven de la renovación de leasings y cierra el círculo: financia, recupera y revende. Le permite calcular mejor el valor residual y dar cuotas más competitivas".

Solicitud del registro de marca Mercado Pago Biz

Chaves del Valle remarca que también se puede usar para equipamiento comercial o productivo: "Si un comercio necesita una máquina de $15 millones, MP puede conocer sus ventas, evaluar su capacidad de pago y ofrecerle una operación con cuotas vinculadas a sus ingresos".

Kupferberg recuerda que hoy ya financia "capital de trabajo con Mercado Crédito y adelantos sobre ventas, pero como banco podrá fondearse con depósitos y eso baja el costo del crédito a la Pyme".

"Mercado Pago no necesita convertirse en otro banco tradicional. Su oportunidad es construir servicios financieros alrededor de la operación diaria de las empresas, en lugar de obligaras empresas a adaptarse a los productos de un banco", resume Gastón Lavorato, CEO de Trustars,.

"Al empleado podrá ofrecerle rendimientos diarios desde el primer día, adelantos de sueldo y beneficios en el ecosistema. También abre la puerta a pagar a trabajadores independientes y de plataformas", añade Kupferberg.

Agrega que "esto permitiría captar simultáneamente a las empresas y a sus trabajadores, ampliando la relación financiera con ambos. Su ventaja estará en la simplicidad, automatización y experiencia digital".

Los servicios para empresas no terminan allí: también plantea cuentas corrientes y echeqs, limitados a la banca. "El cheque sigue siendo la moneda de crédito entre Pymes", sentencia Kupferberg, quien añade:

"Abrir cuentas corrientes en minutos, no semanas"

"Descontar echeqs con scoring basado en el flujo real de cobros"

"Dar descubierto calculado sobre la facturación diaria"

"El banco tradicional presta mirando el balance del año pasado; Mercado Pago puede hacerlo según lo que vendió ayer", refuerza. Chaves del Valle completa que la Pyme "puede desarrollar un descubierto dinámico: el límite se ajusta periódicamente a las ventas, estacionalidad y comportamiento de pagos".

El plan del unicornio también abarca las inversiones, que la banca digital hoy explora a través de Ualá y Cocos en retail. Pero falta oferta a nivel empresa.

Chaves del Valle plantea el ejemplo de un comercio que procesa $30 millones mensuales a través de Mercado Pago. "Podría administrar toda su liquidez desde Mercado Pago Biz: el sistema identifica cuánto dinero necesita para proveedores, impuestos y sueldos, y ofrece alternativas para invertir el excedente según plazos y riesgos".

Kupferberg también resalta "la gestión de tesorería Pyme, que el excedente de caja se invierta solo, cauciones y fondos de liquidez inmediata atados a cobros del día, y los Cofrinhos que ya tienen en Brasil para empresas", equivalente a las Reservas.

Otra opción que sugiere el trámite del unicornio son las transferencias internacionales, que puede generar su propia red corresponsal. "Aunque depende de la regulación, tiene una ventaja frente a muchas fintech y bancos: ya participa de ecosistemas comerciales en Argentina, Brasil, México, Chile y otros mercados", remarca Chaves del Valle.

Según Kupferberg, "una Pyme argentina podría vender en Chile o México y cobrar en su cuenta argentina sin intermediarios", como el "exportador de servicios y freelancer que recibe pagos del exterior".

Chaves del Valle remarca que "iniciativas como PayPal World y OUSD pueden ofrecer mecanismos complementarios de interoperabilidad y liquidación. La oportunidad estratégica es que Mercado Pago deje de ser una suma de billeteras nacionales y funcione como una red financiera regional".

Se trata de una gran apuesta. El segmento corporativo tiene tickets más altos, menos competencia fintech y un nivel de riesgo crediticio menor: 3,6% contra casi el 13% de la cartera individuos.

"Para competir en el segmento, Biz tendrá que encontrar un modelo híbrido: ejecutivos comerciales, atención personalizada para empresas o algún tipo de presencia física, aunque sea a través de aliados", cierra Kupferberg.