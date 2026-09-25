Bitcoin avanza 3,68% en la semana y se mantiene sobre los u$s83.000, mientras los ETF refuerzan la demanda y el mercado mira los próximos soportes

Expertos sugieren que el soporte de u$s82.000-u$s84.000 es clave para evitar correcciones y apuntar a u$s90.000.

Bitcoin (BTC) opera alrededor de los u$s83.900 y registra una suba semanal de 3,68%, luego de mantenerse durante varios días por encima de los u$s80.000, con picos superiores a los u$s87.200, ubicándose el fin de semana cerca de los u$s85.000.

El rebote del activo se produjo después de dos jornadas de presión vendedora que llevaron nuevamente al mercado a probar la zona de los u$s83.000, un nivel que se convirtió en referencia para los operadores de corto plazo. Pese a la volatilidad reciente, la criptomoneda mantiene una recuperación significativa en el largo plazo: en 14 días avanzó 9,52% y acumula una suba de 40,78% en los últimos 90 días.

Sin embargo, todavía se encuentra 32,94% por debajo de su máximo histórico de u$s126.149,02, registrado el 6 de octubre de 2025, y acumula una variación negativa de 22,56% frente a su cotización de hace un año.

El comportamiento de mercado de la criptomoneda durante las últimas sesiones reflejó que el activo intenta absorber una combinación de oferta de corto plazo y una demanda que continúa apareciendo durante los retrocesos.

El resumen de Bitcoin de la última semana

Para entender el comportamiento de la criptomoneda, Mariquena Otermin, CMO de Bitwage by Paystand, sostuvo que durante esta semana se pudo observar a Bitcoin operando en una fase de consolidación y absorción de liquidez, mientras ratifica pisos tras la volatilidad previa.

El movimiento actual se produjo después de que Bitcoin cediera 3,14% el 24 de septiembre y regresara a la zona de u$s83.000. En aquella jornada, el precio llegó a operar cerca de u$s84.403,61, mientras el volumen superaba en más de 23% el promedio de 30 días.

"El comportamiento del activo sigue reflejando una demanda institucional constante a través de los canales regulados y los mercados de derivados, que absorben de manera eficiente la oferta disponible", manifestó la ejecutiva.

Para el mercado corporativo, Otermin expresó que esta etapa reafirma a Bitcoin no solo como un activo de reserva clave, sino también como una infraestructura de liquidación para el sistema financiero global.

Por otro lado, la presión sobre el activo coincidió con varios factores:

Un ajuste generalizado del mercado de criptomonedas

El vencimiento de opciones

Movimientos relevantes de monedas procedentes de carteras vinculadas con mineros

En esta misma línea, se debe recordar que los ETF spot registraron entradas por u$s347 millones durante la caída, una señal de que la demanda institucional no desapareció pese al retroceso.

En la sesión siguiente, Bitcoin volvió a probar la zona de u$s83.000, mientras que esta referencia se mantuvo como uno de los niveles centrales para determinar si el mercado logra estabilizarse o si la presión vendedora vuelve a ganar intensidad.

El rol de los ETF en la presión vendedora

Mientras algunos participantes redujeron su exposición al activo o trasladaron sus BTC hacia las exchanges, los ETF spot marcaron fuertes entradas en los últimos días del mes.

Según datos de Binance News a partir del monitoreo de Lookonchain, se registró una entrada neta de 7.107 BTC en los ETF de Bitcoin el 23 de septiembre, con 20.738 BTC acumulados durante los siete días anteriores.

Previamente, estos instrumentos de inversión habían registrado una entrada neta de aproximadamente u$s999 millones el 21 de septiembre, según datos de la plataforma SoSoValue.

No obstante, los flujos de ETF no garantizan una trayectoria determinada para el precio del activo, ya que su efecto también depende del comportamiento de otros participantes, la liquidez y las condiciones generales del mercado.

¿Qué se espera para Bitcoin en los próximos días?

De cara a la última semana del mes y al inicio de octubre, Otermin manifestó que el escenario base mantiene un sesgo constructivo, en un mes que históricamente ha sido favorable para los activos digitales por el incremento de la liquidez global.

"En cuanto a niveles clave, la zona de los u$s68.000 a u$s70.000 se consolida como el soporte técnico y psicológico principal que el mercado debe sostener para preservar la estructura alcista", explicó la especialista.

Y agregó que, hacia arriba, la gran resistencia a superar se ubica en la franja de los u$s75.000 a u$s78.000, ya que superar ese techo con volumen confirmaría la reanudación de la tendencia de fondo hacia nuevos máximos.

Por su parte, Matías Gallardo, Head of Ecosystem de EverValue, resaltó que los ETF en Estados Unidos acumularon seis jornadas consecutivas con flujos netos positivos, lo que muestra que la demanda siguió presente incluso durante la corrección.

"La zona de u$s82.000 a u$s84.000 será el soporte inmediato a seguir. Si Bitcoin se mantiene por encima, puede volver a probar la resistencia de u$s87.000 a u$s88.000; superarla con firmeza abriría la posibilidad de avanzar hacia u$s90.000 durante octubre", subrayó.

"Si pierde los u$s82.000, en cambio, aumentaría la probabilidad de una corrección hacia u$s78.000 a u$s80.000. Son escenarios que dependerán de la demanda y del contexto macroeconómico", concluyó Gallardo.