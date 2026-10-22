La criptomoneda principal registró una merma del 3,37% en las últimas 24 horas. Así están otras divisas digitales y los dólares cripto

Las cotizaciones de Bitcoin y principales criptomonedas varían en pesos en Argentina, y stablecoins como USDT superan los $1.600.

El mercado global de criptomonedas registra una baja del 3,07%, con Ethereum y otras altcoins también en caída.

Bitcoin cae 3,37% a u$s81.736,87 en 24 horas este jueves, liderando el descenso del mercado cripto global.

Bitcoin, la criptomoneda líder, reporta un descenso de 3,37% en las últimas 24 horas y se opera en Binance este jueves a u$s81.736,87, con una capitalización de mercado de u$s1,64 billones.

Con más de 39.993 monedas en el mercado, la capitalización global de criptomonedas es de u$s2,74 billones este jueves 22 de octubre, según CoinMarketCap.

De este modo, el mercado global de criptomonedas mostró un crecimiento del -3,07% en las últimas horas. Bitcoin encabeza la participación del mercado con una cuota del 60,07%, seguido por Ethereum con un 10,75%. El resto de monedas captó un 29,18%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al jueves 22 de octubre, los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas a nivel mundial son los siguientes:

Bitcoin: u$s81.736,87 (-3,37%)

Ethereum: u$s2.407,68 (-3,46%)

BNB: u$s733,27 (-1,87%)

Ripple: u$s1,32 (-4,45%)

Solana: u$s104,47 (-2,95%)

Cardano: u$s0,22 (-5,13%)

Polkadot: u$s1,12 (-4,66%)

Dogecoin: u$s0,08 (-4,54%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el ámbito local, las principales criptomonedas se comercializan en las plataformas argentinas más destacadas a los siguientes valores en pesos este jueves 22 de octubre:

Bitcoin: $134,21 millones

Ethereum: $3,95 millones

BNB: $1,21 millones

Ripple: $2.176,94

Solana: $171.813

Cardano: $354,01

Polkadot: $1.838,20

Dogecoin: $130,33

Polygon: $149,08

Además, los precios en pesos de los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina al jueves 22 de octubre son los siguientes:

USDT: $1.639

DAI: $1.650,12

USDC: $1.640,50

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el enigmático creador Satoshi Nakamoto, revolucionó el sistema financiero al convertirse en la primera criptomoneda. Su objetivo es proporcionar una alternativa descentralizada de pagos sin la intervención de bancos o gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso basado en "prueba de trabajo", donde los mineros validan las transacciones mediante cálculos matemáticos complejos. Esto garantiza la seguridad de la red, aunque genera un alto consumo energético.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, similar al oro, debido a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores interesados en proteger su dinero frente a la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin enfrenta problemas como la escalabilidad y los altos costos de transacción. Para solucionarlo, se han desarrollado herramientas como la Lightning Network, que mejoran la velocidad y reducen los costos.

Bitcoin ha sido objeto de críticas debido a su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones extremas de valor, pero sigue siendo la criptomoneda más destacada con un impacto significativo en el ámbito financiero global.