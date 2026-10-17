Washington intensifica las conversaciones con Pekín para facilitar la expansión de Mastercard, Visa y Citigroup en el mercado financiero chino

Empresas de EE. UU. enfrentan obstáculos regulatorios y fuerte competencia local, sin garantías de Pekín para el acceso pese a las negociaciones.

Estados Unidos intensificó negociaciones con China para expandir empresas financieras, como Mastercard, Visa y Citigroup, en el mercado asiático.

Estados Unidos intensificó las negociaciones con China para facilitar la expansión de sus empresas financieras en el mercado asiático, con especial atención a los servicios de pago y las inversiones.

Las conversaciones buscan destrabar obstáculos regulatorios que condicionan las operaciones de Mastercard, Visa y Citigroup, en el marco de los compromisos comerciales asumidos por Donald Trump y Xi Jinping.

¿Qué negocia Estados Unidos con China?

Una delegación del Departamento del Tesoro estadounidense, encabezada por el subsecretario Francis Brooke, mantuvo esta semana al menos dos reuniones en Bangkok con representantes de organismos financieros chinos.

Los encuentros incluyeron a representantes del Banco Popular de China y del Ministerio de Finanzas, con el objetivo de avanzar en los compromisos alcanzados el mes pasado durante la cumbre bilateral celebrada en Washington.

En aquella reunión participaron los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, quienes acordaron continuar el diálogo comercial entre ambas potencias, una agenda que ahora incluye las condiciones de acceso para las compañías financieras estadounidenses.

Las gestiones buscan facilitar la expansión de las empresas estadounidenses en China, aunque el avance dependerá de las decisiones de las autoridades asiáticas sobre las condiciones regulatorias aplicables a cada actividad.

¿Qué permisos necesitan Mastercard, Visa y Citigroup en China?

Las tres compañías buscan ampliar sus negocios en el país asiático, aunque sus objetivos regulatorios son diferentes y responden a las actividades que cada una pretende desarrollar dentro del sistema financiero chino.

Mastercard procura conseguir autorización para operar de manera independiente, sin depender de la empresa conjunta que mantiene actualmente con la firma local NetsUnion para ofrecer servicios de pago en China.

Citigroup, por su parte, necesita una licencia que le permita ampliar directamente sus operaciones de intermediación bursátil y extender su oferta de servicios financieros dentro del mercado de capitales chino.

Visa ya consiguió un avance regulatorio, después de que Pekín autorizara a la compañía a iniciar los preparativos para establecer una empresa de compensación de pagos con tarjetas cuya propiedad sea completamente extranjera.

Las solicitudes muestran que las empresas persiguen objetivos distintos, desde modificar sus estructuras operativas hasta ampliar sus actividades financieras, pero todas necesitan autorizaciones que habiliten su crecimiento en el mercado chino.

¿Qué obstáculos enfrentan las empresas estadounidenses en China?

Aunque China comenzó a flexibilizar algunas restricciones financieras en 2018, las compañías internacionales todavía deben superar exigencias regulatorias y competir con proveedores locales que mantienen una posición consolidada dentro del mercado interno.

Las barreras de entrada siguen condicionando las posibilidades de expansión de los grupos extranjeros, incluso cuando existen conversaciones diplomáticas destinadas a mejorar las condiciones comerciales entre Washington y Pekín.

Dan Wang, directora para China de la consultora de riesgo político Eurasia Group, consideró que las reuniones reflejan la disposición de Pekín para mantener activa la agenda comercial con Washington.

Sin embargo, Wang advirtió que la continuidad de las conversaciones no garantiza concesiones relevantes en materia de acceso, por lo que las empresas extranjeras todavía enfrentan dificultades para ampliar sus operaciones.

Para Mastercard, Visa y Citigroup, el desafío consiste en transformar los avances diplomáticos en autorizaciones concretas que permitan desarrollar sus negocios bajo las condiciones regulatorias que cada compañía busca conseguir.