El banco estadounidense mejoró su recomendación sobre la compañía y estimó un potencial alcista de 40,9% por sus proyectos de infraestructura para IA

Implica un potencial alcista del 40,9% para la acción de GLXY; un acuerdo por Helios II dará visibilidad.

La mejora se debe a su potencial en centros de datos para IA (Helios I) y posible acuerdo por Helios II.

Citigroup eleva su recomendación sobre Galaxy Digital a "compra", fijando un precio objetivo de u$s28 por acción.

Citigroup, uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos, elevó su recomendación sobre Galaxy Digital (GLXY) de neutral a compra y aumentó su precio objetivo de u$s26 a u$s28 por acción.

La decisión responde a las perspectivas de su negocio de centros de datos para inteligencia artificial (IA), con foco en el desempeño de Helios I y la posibilidad de que la compañía anuncie un inquilino para Helios II en los próximos seis meses.

La nueva estimación de Citi representa un aumento de 7,69% respecto de su objetivo anterior. Además, implica un potencial alcista de 40,9% frente al cierre previo de u$s19,87 por acción, de acuerdo con los cálculos publicados en el reporte.

Peter Christiansen, analista de mercado, destacó que resulta atractiva la relación entre los riesgos y los retornos potenciales de Galaxy Digital. Entre los factores que respaldan su evaluación, indicó que la economía de Helios I habría sido mejor de lo que esperaba inicialmente.

Galaxy Digital busca ampliar su presencia en el negocio de infraestructura para IA, un mercado que requiere centros de datos con capacidad para procesar grandes volúmenes de información.

Esta actividad suma una nueva fuente de crecimiento potencial para la compañía, conocida también por su exposición al sector de los activos digitales.

Helios II, una posible señal para los inversores

Otro de los puntos destacados por la entidad es la posibilidad de que Galaxy Digital anuncie un inquilino para Helios II durante los próximos seis meses.

Un acuerdo de ese tipo permitiría conocer más sobre el desarrollo del proyecto y aportaría mayor visibilidad sobre su potencial comercial. Sin embargo, por el momento solo se trata de una expectativa y no de un contrato confirmado por la empresa.

Por otro lado, las acciones de Galaxy Digital retrocedieron más de 2%. La baja se produjo en el mismo período en que se conoció la mejora de la recomendación, aunque no se identificó un motivo confirmado para ese movimiento.

El nuevo precio objetivo de u$s28 representa una estimación de Citi sobre el valor que podría alcanzar la acción, pero no garantiza que llegue a ese nivel. Su evolución dependerá de:

los resultados de la compañía

el desarrollo de sus proyectos de infraestructura

las condiciones del mercado.

En ese contexto, un eventual acuerdo para Helios II podría aportar información relevante para evaluar las perspectivas del negocio.

Por ahora, la recomendación de compra refleja la visión favorable del banco sobre Galaxy Digital y su estrategia para crecer en el segmento de centros de datos para IA.