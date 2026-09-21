Cuatro factores animaron al alza a la bolsa neoyorquina en el arranque de la semana bursátil. Todos los detalles, a continuación

La expectativa por la cumbre Trump-Xi y la caída de rendimientos de bonos del Tesoro también impulsaron el optimismo.

El Nasdaq Composite lideró con +2,30%; Meta, Arm y AMD vieron grandes alzas, y Bitcoin superó los u$s86.000.

Wall Street repuntó fuertemente impulsado por el auge de la IA y semiconductores, sumado a la baja del petróleo Brent.

El boom de la inteligencia artificial (IA) liderado por Meta y los semiconductores, la baja del petróleo Brent hacia los u$s100, el retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro y la expectativa por la cumbre Trump-Xi en Washington fueron los cuatro factores que apuntalaron a Wall Street este lunes 21 de septiembre.

El Nasdaq Composite lideró con una suba de 2,30%, el S&P 500 avanzó 1,54% y el Dow Jones Industrial sumó 0,79%, explicó Mauricio Villacorta, estratega de inversión de IOL, en un informe al que accedió iProUP.

El rally dejó atrás las dudas de la sesión previa y de una semana en la que el Dow perdió 1,7%, su mayor caída de siete días desde marzo.

El optimismo regresó con el retroceso del crudo, que estuvo cerca de perforar la barrera psicológica de los u$s100 por barril.

Se disiparon así los temores más agudos sobre el suministro en Medio Oriente.

En la plaza local, en cambio, los activos argentinos mostraron un comportamiento cauto y se desacoplaron del clima externo.

Por qué la IA y los chips lideran el rally del Nasdaq

Meta Platforms se disparó 12,25% tras registrar métricas récord de adopción de su asistente Muse y antes de su evento Meta Connect.

El giro hacia arquitecturas de IA centradas en tareas autónomas encendió la demanda de procesadores centrales (CPU).

Arm subió 16,72%, Intel 12,25% y AMD 9,91%.

AMD superó por primera vez el billón de dólares de capitalización bursátil.

Bitcoin escaló más de 6% y superó los u$s86.000, un máximo de ocho meses, favorecido por la normativa de la SEC que autoriza esquemas temporales de exención para negociar acciones tokenizadas.

La suba arrastró a Coinbase (+3,55%), Robinhood (+3,64%) y MicroStrategy (+8,93%), que anunció compras adicionales por 950 BTC.

Cuatro factores apuntalaron al alza a Wall Street este lunes (Fuente: Imagen creada con IA)

El petróleo cae hacia los u$s100 y alivia la presión inflacionaria

El Brent cedió 3,58% y cerró en u$s100,18, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) retrocedió 4,15% hasta los u$s96,38.

Las cotizaciones se replegaron tras reportes del Comando Central de EE. UU. (CENTCOM), que confirmaron el mayor flujo de buques tanqueros por el Estrecho de Ormuz en las últimas dos semanas.

A este factor se sumó la recuperación de las exportaciones de Saudi Aramco a más de 4 millones de barriles diarios, mediante transferencias buque a buque en Omán.

Según la firma Kpler, las exportaciones petroleras sauditas superan los 4 millones de barriles diarios en septiembre, frente a 2,4 millones en agosto, precisó Villacorta.

El Brent llegó a tocar casi u$s110 la semana pasada y se ubicaba cerca de u$s72 a comienzos del verano.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro también cedieron, con el de 10 años cerca de 4,96% en la apertura, algo que alivia la inquietud por la política monetaria global.

Cumbre Trump-Xi: la agenda diplomática marca el pulso de los mercados

La atención global comenzó a posarse en la cumbre diplomática que mantendrán en Washington Donald Trump y Xi Jinping.

Las conversaciones de alto nivel entre Estados Unidos y China enviaron señales positivas antes de la apertura.

Washington y Pekín analizan además medidas de seguridad para la inteligencia artificial.

En la apertura, el secretario de Estado Marco Rubio tocó la campana de la Bolsa de Nueva York por la Semana de Alto Nivel de la ONU.

A media rueda, el S&P 500 quedaba a menos de 1% de su máximo histórico de agosto.

La mayor apetito por el riesgo restó demanda a los refugios: el oro cayó levemente y cotizaba cerca de los u$s4.350 la onza.