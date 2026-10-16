El servicio, desarrollado junto a la fintech BVNK, permitirá a bancos y fintechs operar con monedas fiduciarias y digitales bajo una misma interfaz

Unifica pagos tradicionales y blockchain, reduciendo costos y tiempos para empresas y usuarios en transacciones internacionales.

Desarrollada con BVNK, la plataforma ofrece cuentas multidivisa y tarjetas para gastar stablecoins en 200 países.

Mastercard presentó su Global Money Platform, integrando stablecoins con la banca tradicional para agilizar transferencias globales.

Mastercard lanzó la Global Money Platform, una infraestructura que conecta stablecoins con la banca tradicional y promete transformar las transferencias internacionales.

El servicio, desarrollado junto a BVNK, fintech especializada en infraestructura de stablecoin, permitirá a bancos y fintechs operar con monedas fiduciarias y digitales bajo una misma interfaz.

Mastercard lanza plataforma que conecta bancos con criptomonedas

La Global Money Platform combina la red global de pagos de Mastercard con la infraestructura de stablecoins de BVNK, adquirida en agosto de 2026 por hasta u$s1.800 millones.

El sistema ofrece cuentas multidivisa que permiten mantener dólares, euros y stablecoins en paralelo, con conversiones en tiempo real y la posibilidad de emitir tarjetas vinculadas a stablecoins.

Además, integra Mastercard Move, su servicio de transferencias, que alcanza más de 17.000 millones de puntos de destino en 200 países.

Entre las funcionalidades clave de la nueva solución, se destacan:

Cuentas globales : permiten a empresas y usuarios gestionar fiat y stablecoins en un mismo lugar

Conversión instantánea : facilita mover fondos entre monedas tradicionales y digitales sin intermediarios adicionales

Tarjetas vinculadas a stablecoins : posibilitan gastar activos digitales en la red de aceptación de Mastercard

Pagos locales: las stablecoins pueden convertirse directamente en moneda fiduciaria y depositarse en cuentas bancarias

Mastercard integra stablecoins y banca tradicional en una sola plataforma con alcance global

La plataforma busca resolver uno de los principales problemas del sistema financiero: la fragmentación entre pagos tradicionales y blockchain.

Hasta ahora, las empresas debían recurrir a múltiples proveedores para gestionar divisas, activos digitales y transferencias internacionales. Con la Global Money Platform, podrán integrar todo en una sola API, reduciendo costos y tiempos de liquidación.

Entre los primeros socios de integración figuran Nuvei, Marqeta, Ontop, Bolt Group y Almond FinTech, que incorporarán la infraestructura en sus servicios.

Esto abre la puerta a que fintech y bancos ofrezcan productos híbridos, como cuentas que combinen dólares y stablecoins, o tarjetas que permitan gastar activos digitales en comercios físicos.

El lanzamiento llega en un momento en que las stablecoins se consolidan como puente entre el dinero digital y el sistema bancario.

Según estimaciones de la industria, más de 150 millones de personas en el mundo utilizan stablecoins para pagos y remesas. Mastercard busca capitalizar esa tendencia y posicionarse como el actor que unifica ambos mundos.

La compañía anticipó que en 2027 la cobertura de la plataforma se expandirá a más de 40 monedas fiduciarias y estará disponible en 200 países y territorios.

Todas las iniciativas pro-cripto de Mastercard en 2026

En 2026, Mastercard profundizó su estrategia en activos digitales con varias iniciativas clave que lo acercaron a la industria.

Mastercard compró formalmente BVNK por hasta u$s1.800 millones, lo que luego daría paso a la flamante solución presentada.

El objetivo fue conectar pagos on-chain con rieles fiduciarios, permitiendo interoperabilidad entre monedas tradicionales y digitales. Esta operación consolidó la estrategia de la compañía de convertirse en el puente tecnológico entre finanzas tradicionales y activos tokenizados, abriendo casos de uso en remesas, pagos B2B y gestión de tesorería.

En junio, Mastercard anunció la expansión de sus capacidades de liquidación para permitir que emisores y adquirentes liquiden transacciones con stablecoins reguladas como:

USDC

PYUSD

USDG

USDP RLUSD

SoFiUSD

Estas operaciones se habilitaron en ocho redes blockchain, incluyendo Ethereum, Solana, Polygon, Arbitrum y XRP Ledger. La novedad fue que las liquidaciones podrían realizarse en tiempo real, fines de semana y feriados, rompiendo con el ciclo tradicional de liquidación bancaria.

En paralelo, Mastercard lanzó el Crypto Partner Program, que reúne a más de 100 empresas cripto-nativas, proveedores de pagos e instituciones financieras.

El objetivo es crear un estándar de colaboración para desarrollar productos que combinen la programabilidad de los activos digitales con la red global de Mastercard, garantizando estándares de seguridad y cumplimiento. Entre los socios figuran Binance, Circle, Polygon, Solana, Ripple, PayPal y Kraken.