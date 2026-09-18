El avance de los CEDEARs con exposición a activos digitales impulsa oportunidades para quienes buscan dolarizar y diversificar su cartera

La recuperación de precios en el mercado de activos digitales trasladó su impacto directo hacia la plaza bursátil. Con la cotización de Bitcoin consolidada este viernes por encima de la barrera de los u$s80.000, los inversores locales volcaron órdenes de compra hacia los Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs) vinculados a la industria blockchain.

Un relevamiento elaborado por IOL invertironline identifica dos vías de entrada diferenciadas: la exposición directa a las cotizaciones de referencia mediante fondos cotizados (ETFs) y la inversión en corporaciones de infraestructura y tesorería digital:

iShares Bitcoin Trust (IBIT): Es el vehículo gestionado por BlackRock para seguir de forma directa la cotización spot de Bitcoin en Wall Street. En la jornada de este viernes 18 de septiembre de 2026, el activo registró un alza del 5,87% , cotizando a u$s45,84 por acción en el mercado internacional.

iShares Ethereum Trust (ETHA): Estructurado también por BlackRock , brinda acceso al desempeño de Ethereum y su ecosistema de contratos inteligentes. El fondo marcó una suba del 5,63% , alcanzando una cotización de u$s19,51 .

Coinbase Global Inc (COIN): La principal plataforma de intercambio de los Estados Unidos se posiciona como una alternativa de infraestructura para capturar la adopción institucional y el volumen transaccional minorista. Sus títulos treparon un 10,49% , negociándose a u$s192,22 .

Robinhood Markets Inc (HOOD): La aplicación de corretaje y finanzas personales, altamente sensible a los ciclos de actividad y trading del inversor minorista en acciones y criptoactivos, reportó un incremento del 8,05% , ubicándose en u$s118,65 .

MicroStrategy Inc (MSTR): La compañía tecnológica pionera en adoptar Bitcoin como activo estratégico de reserva corporativa registró el avance más marcado del panel, con un salto del 11,87% que llevó su valor unitario a u$s147,95.

¿Qué factores explican la reactivación del ecosistema digital en las pizarras?

Desde el equipo de análisis de IOL puntualizaron que el salto en las cotizaciones se apoya en una combinación de factores técnicos y normativos:

Ruptura de resistencias técnicas: El avance de Bitcoin en torno a los u$s80.900 reactivó el interés de cobertura frente a la liquidez global, devolviendo volumen a los contratos de derivados y a los fondos cotizados en bolsa.

Validación institucional de la SEC: La apertura de los organismos reguladores estadounidenses hacia modelos de tokenización de instrumentos financieros tradicionales fortaleció la confianza del mercado sobre la integración formal entre las finanzas descentralizadas y Wall Street.

Mecanismo de cobertura cambiaria local: Para el ahorrista argentino, los CEDEARs ofrecen una doble protección: siguen la fluctuación de la cotización subyacente en el exterior y ajustan en pesos en función de la variación del tipo de cambio financiero implícito en el contado con liquidación (CCL).

El presente artículo tiene fines exclusivamente informativos sobre la operatoria del mercado de capitales y no constituye una recomendación de inversión ni una sugerencia de compra o venta de activos financieros. Los instrumentos de renta variable y los activos digitales conllevan riesgos de volatilidad y pérdida de capital. Antes de realizar operaciones, se aconseja consultar a asesores financieros idóneos matriculados.