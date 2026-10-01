La entidad financiera explicó que la revisión al alza responde a tres factores principales que incidirían en su valor de cara al 2027

JPMorgan y Standard Chartered también proyectan alzas del precio de Bitcoin, con objetivos de hasta u$s170.000.

Citi justifica la suba por flujos de inversión en ETF cripto, mayor actividad y macroeconomía favorable.

Citi eleva su pronóstico de precio para Bitcoin a u$s113.000 y Ether a u$s3.028 en 12 meses.

Citi elevó su precio objetivo para Bitcoin a u$s113.000 en los próximos 12 meses y mejoró su previsión para Ether hasta u$s3.028, en un contexto de reanudación de flujos hacia ETF y condiciones macroeconómicas más favorables.

La entidad financiera explicó que la revisión al alza responde a tres factores principales: la recuperación de los flujos de inversión hacia fondos cotizados en bolsa, el aumento de la actividad en la red y un entorno macroeconómico que vuelve a respaldar a los criptoactivos tras meses de menor apetito por el riesgo.

Citi eleva su precio objetivo para Bitcoin a USD 113.000 en 12 meses

En el caso de Bitcoin, Citi estima que las entradas de capital en ETF podrían alcanzar los u$s5.000 millones en los próximos 12 meses, lo que constituye el principal motor de su nueva proyección.

La entidad detalló que su modelo de valoración contempla tres componentes: actividad, macroeconomía y flujos.

La estimación basada en métricas de adopción y uso de Bitcoin subió a u$s91.000, mientras que el componente macroeconómico aporta otros u$s8.300 al cálculo.

El mayor impacto proviene de los flujos hacia los fondos cotizados en bolsa (ETF) cripto, que añaden u$s14.600 al pronóstico base.

Citi apuesta por un Bitcoin en u$s113.000 para los próximos 12 meses

En el caso de Ether, Citi elevó su previsión de u$s2.240 a u$s3.028, apoyándose en un incremento de la actividad en la red y en la expectativa de que los flujos hacia productos de inversión representen alrededor del 33% de los previstos para Bitcoin.

El banco consideró que la tokenización de activos y el crecimiento de aplicaciones descentralizadas seguirán impulsando la demanda de ETH en el corto y mediano plazo.

El informe también destacó la resiliencia del mercado cripto tras el rechazo de la Ley Clarity en el Senado estadounidense en septiembre.

Pese a la incertidumbre regulatoria, anuncios posteriores de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y recompras de bonos del Tesoro contribuyeron a mejorar el sentimiento inversor, lo que se reflejó en un repunte de más del 10% en el precio de Bitcoin hacia fin de mes.

Qué otros bancos elevaron su previsión para el precio de Bitcoin

Además de Citi, otros bancos globales como Standard Chartered, Bernstein y JPMorgan elevaron recientemente sus previsiones para el precio de Bitcoin, con objetivos que van desde los u$s100.000 hasta los u$s170.000, incluso hacia fines de 2026.

El banco británico revisó su proyección a u$s100.000 para fin de 2026, luego de haber estimado previamente u$s300.000 y u$s150.000.

Según Geoffrey Kendrick, jefe global de investigación de activos digitales, la expectativa de largo plazo se mantiene en u$s500.000 para 2030, siempre que continúe la adopción institucional y la narrativa de Bitcoin como "oro digital".

La firma de análisis financiero proyecta que Bitcoin podría llegar a u$s150.000 hacia fines de 2026, aunque revisó a la baja su estimación anterior de u$s200.000.

Bernstein sostuvo que Bitcoin está evolucionando más allá de su ciclo tradicional de cuatro años y entrando en una fase de expansión sostenida, con un objetivo de largo plazo de u$s1 millón para 2033.

El banco estadounidense JPMorgan es el más optimista entre las grandes instituciones, con un precio objetivo de u$s170.000 para fin de 2026.

Su análisis parte de la hipótesis de que Bitcoin podría ocupar un rol similar al del oro en las carteras tradicionales, impulsado por los flujos hacia ETF spot y un cambio estructural en la asignación de activos institucionales.

Las revisiones al alza se producen en un escenario donde Bitcoin cotiza cerca de u$s83.000 y aún se mantiene un 37% por debajo de su máximo histórico de octubre de 2025, cuando alcanzó los u$s126.000