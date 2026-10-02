La compañía vislumbró un alza del 2,9% en sus acciones, consolida así su liderazgo en el mercado y se acerca a una valuación de u$s6 billones

Expande su ecosistema con la compra de Hugging Face (u$s13.000M) y lanza PCs RTX Spark para agentes de IA local.

La empresa consolida su liderazgo en el mercado, con su valuación rozando los u$s6 billones por demanda de chips IA.

Nvidia alcanzó un récord en Wall Street impulsada por la mayor recompra de acciones (u$s235.000M) y el auge de la IA.

Nvidia, el gigante global de semiconductores, alcanzó un nuevo récord histórico en Wall Street, impulsada por el auge de la inteligencia artificial (IA) y la autorización de la mayor recompra de acciones de la historia corporativa por un total de u$s150.000 millones adicionales, que elevan el programa total a u$s235.000 millones hasta 2028.

Con este movimiento, la compañía consolida su liderazgo en el mercado y se acerca a una valuación de u$s6 billones.

Nvidia marca un récord y sube un 2,9% en la bolsa

La acción de Nvidia subió más de un 2,9% en la jornada del viernes 2 de octubre y alcanzó los u$s237,75; así, superó su máximo histórico anterior registrado en mayo.

El repunte se produce tras una ola de ventas que había recortado más de u$s1 billón de su capitalización bursátil en los últimos dos meses, pero que ahora se revierte gracias al renovado optimismo en torno a la demanda de chips para IA.

La decisión de ampliar la recompra de acciones forma parte de la estrategia del CEO Jensen Huang en la capacidad de la compañía para sostener su crecimiento.

"El cambio hacia la IA y la computación acelerada es una transformación de plataforma que ocurre una vez en una generación", sostuvo Huang al anunciar la medida.

El auge de la IA llevó a Nvidia a tocar nuevos máximos en Wall Street este 2 de octubre

El flujo de caja libre de Nvidia, que supera los u$s22.000 millones en el último trimestre, le permite financiar nuevas tecnologías y al mismo tiempo devolver capital a los accionistas.

El entusiasmo de los inversores también se vio reforzado por Morgan Stanley, que reinstaló a Nvidia como su principal recomendación en el sector de semiconductores tras reunirse con Huang y otros ejecutivos.

La firma destacó la fortaleza sostenida en la demanda de IA y la creciente base de clientes, además de señalar que la valuación de la acción sigue siendo relativamente accesible en comparación con sus proyecciones de beneficios futuros.

El contexto de mercado muestra que la infraestructura de IA enfrenta nuevos cuellos de botella, no ya en la producción de chips, sino en la disponibilidad de terrenos, energía y financiamiento para centros de datos.

Según Morgan Stanley, esta situación favorecería aún más a Nvidia, ya que sus clientes buscan maximizar la capacidad de cómputo con recursos energéticos limitados.

Los lanzamientos que empujaron a Nvidia a su nuevo récord

En paralelo, la compañía mantiene en expansión su ecosistema: en septiembre cerró la compra de Hugging Face por u$s13.000 millones, reforzando su posición en el desarrollo de modelos de IA.

Además, presentó un sistema de seguridad de doble capa para evitar que los agentes de IA actúen de forma anómala, en respuesta a incidentes recientes en el sector.

En términos de producto, la organización presentó RTX Spark, una nueva línea de PCs compactas con Windows diseñadas para la era de los agentes personales de IA, que integran GPUs Blackwell RTX y CPUs Grace, ofreciendo hasta 2 veces más rendimiento en inferencia local para modelos avanzados.

A su vez, lanzó herramientas como Nvidia PAIR, que distribuye cargas de inferencia entre distintas PCs de una red doméstica, y optimizaciones en frameworks como llama.cpp y vLLM.

También debutó el Nvidia DGX Spark 64GB, pensado para desarrolladores que buscan escalar agentes de IA de manera local, un hardware que se suma a la estrategia de "IA de frontera", que apunta a ejecutar modelos abiertos y multimodales directamente en dispositivos, reduciendo la dependencia de la nube.

Nvidia complementó estos lanzamientos con la Open Agent Safety Platform, un sistema integral de seguridad para contener agentes autónomos, y con acuerdos con CoreWeave para optimizar la infraestructura de IA en la nube.