La medida permite que las entidades financieras destinen hasta el 15% de sus depósitos en dólares u otra divisa a estas operaciones

Expertos recomiendan usar herramientas como ERP y soluciones de planificación financiera para simular escenarios y evitar desvíos ante el tipo de cambio.

Esta medida amplía el acceso al financiamiento en moneda extranjera para empresas, exigiendo análisis rigurosos de riesgos cambiarios y patrimoniales.

El Banco Central (BCRA) habilitó mediante la Comunicación “A” 8467 que entidades financieras destinen hasta el 15% de depósitos en dólares a préstamos.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) reglamentó, mediante la Comunicación "A" 8467, la ampliación del financiamiento en moneda extranjera a personas jurídicas que antes no encuadraban en los destinos admitidos.

La medida permite que las entidades financieras destinen hasta el 15% de sus depósitos en dólares u otra divisa a estas operaciones.

El BCRA habilita más crédito en dólares para empresas

Analistas del mercado coinciden en que la medida exige un análisis más riguroso del flujo de fondos y la situación patrimonial de los tomadores, dado que sus ingresos pueden no evolucionar al ritmo del tipo de cambio.

Javier Marbec, director de Mercado Internacional de TOTVS, advirtió que "el financiamiento puede hacer viable una inversión, pero necesita evaluarse en distintos escenarios. Si la empresa observa solo la cuota inicial o una única proyección del tipo de cambio, podrá perder visibilidad sobre cómo puede evolucionar el compromiso a lo largo del tiempo".

En este sentido, la nueva regulación amplía el acceso al crédito y obliga a las compañías a incorporar un análisis más sofisticado de riesgos cambiarios y financieros.

Desde TOTVS recomendaron consolidar datos reales en un ERP actualizado, utilizar soluciones integradas de planificación financiera para simular escenarios y gobernar la información con criterios comunes y revisiones periódicas.

La ampliación del crédito en dólares para empresas obliga a medir mejor el riesgo cambiario

La inteligencia artificial, aplicada sobre bases integradas, puede ayudar a detectar desvíos y priorizar alertas, siempre bajo supervisión humana.

"Una decisión financiera no termina cuando se obtiene el crédito. La empresa necesita acompañar las condiciones que sustentaron su análisis y saber cuándo un escenario dejó de ser válido", precisó Marbec.

Por qué el crédito online crece con fuerza en la Argentina

En paralelo, la economía familiar también enfrenta un escenario de mayor necesidad de flexibilidad y rapidez.

El crédito online se consolidó como una de las herramientas financieras de mayor crecimiento en Argentina, en contextos donde la mora familiar alcanzó niveles récord en los últimos meses.

La diferencia frente al crédito tradicional, según explicaron desde Adelantos.com, radica en factores clave como:

Velocidad de aprobación

Accesibilidad sin necesidad de historial bancario

Transparencia de condiciones

Flexibilidad de montos y plazos

Desde la plataforma subrayaron que "el crédito no es bueno ni malo en sí mismo: depende del uso que se le dé y del momento en que se solicita".

Entre los usos inteligentes destacan cubrir gastos imprevistos de alta prioridad, aprovechar oportunidades de compra con descuentos o consolidar deudas más caras.

En cambio, desaconsejan recurrir al crédito para gastos cotidianos recurrentes, consumos no esenciales o cuando la cuota supera el 30% del ingreso neto disponible.