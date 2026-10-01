Un informe de OpenTrade sobre el uso de stablecoins revela un "cambio de manos": del ahorro individual a la infraestructura corporativa.

En efecto, el volumen global de pagos entre empresas (B2B) con stablecoins pasaron de menos de u$s100 millones mensuales en 2023 a más de u$s3.000 millones en 2025.

Dólar cripto: del colchón a la tesorería

Felipe Galvis, SVP de Latin America Business Development en OpenTrade, describe cuatro olas sucesivas de adopción:

" Freelancers con clientes estadounidenses que aceptaban pagos del exterior y repatriaban ganancias"

que aceptaban pagos del exterior y repatriaban ganancias" " Ahorristas que buscaban protección frente a la devaluación constante o la hiperinflación"

constante o la hiperinflación" " Reconfiguración de las remesas "

" "Empresas que usan rails de stablecoins para pagos transfronterizos, nómina internacional y más"

Los números regionales acompañan ese giro. El volumen cripto on-chain de América Latina aumentó 60% interanual en 2025. De los u$s730.000 millones recibidos, u$s324.000 M se movieron mediante transacciones con stablecoins (+89%).

Se trata de fondos que dejaron de pasar por los bancos en el segmento corporativo, el más lucrativo para las entidades por tratarse de tickets más altos y menor competencia con las fitench.

Argentina y Brasil concentran el uso de dólar cripto

Los líderes en la región son Brasil, con más del 90% de todos los flujos cripto relacionados con stablecoins; y Argentina, con 60%.

El uso de stablecoins en empresas de Argentina

Leandro Davo, Ecosystem Lead de Avalanche para Argentina, asegura que "la respuesta estándar siempre es inestabilidad, devaluaciones e inflación, pero no es exclusivo de América Latina. Lo que nos hace diferentes es que son problemas constantes".

"Para muchas familias, el ritual mensual es recibir pesos, convertirlos inmediatamente en dólares y gastar de a poco. Las stablecoins hicieron ese proceso más fácil y seguro", añade. Pero ahora, la tendencia llegó a las empresas por cuatro usos concretos según el informe:

Nómina internacional : Julian Torres Gómez, CEO y cofundador de Ontop, asegura que su compañía destinó más de u$s1.000 M en nómina en 2025 . "El trabajador remoto ya opera en un mundo multimoneda, multiingreso y multijurisdicción", remarca

: Julian Torres Gómez, CEO y cofundador de Ontop, asegura que su compañía . "El trabajador remoto ya opera en un mundo multimoneda, multiingreso y multijurisdicción", remarca Tesorería multipaís : una empresa que opera en México, Brasil y Argentina enfrenta tres monedas, tres regímenes regulatorios y volatilidad cambiaria . Con cuentas multimoneda sobre stablecoins se gestiona toda la tesorería en una sola interfaz, evitando el retraso del sistema SWIFT

: una . Con cuentas multimoneda sobre stablecoins se gestiona toda la tesorería en una sola interfaz, evitando el retraso del sistema SWIFT Pagos transfronterizos y comercio exterior : Sthefano Batista, Head of LATAM BD de Figment, plantea: "Si sos un productor en Brasil que necesita exportar, las stablecoins se convierten en la solución cuando los rieles bancarios no están configurados o los spreads se comen tus ganancias"

: Sthefano Batista, Head of LATAM BD de Figment, plantea: "Si sos un Acceso a cuentas en dólares: Christian Knudsen Daccach, cofundador y CEO de Littio, señala: "Si sos una startup o Pyme en América Latina, es casi imposible mantener dólares en una cuenta bancaria local. Las stablecoins resuelven eso al instante"

Martín Belaustegui, economista con foco cripto, revela que "una empresa argentina que liquida en USDC tiene que resolver cómo lo registra, qué tipo de cambio aplica y cómo lo informa. Hasta que esté estandarizado, el uso corporativo va a seguir concentrado en compañías que ya operan con estructuras internacionales".

Dólar cripto: los pendientes regulatorios

El informe de OpenTrade sostiene que los usuarios latinoamericanos recurren cada vez más a las stablecoins para aprovechar rendimientos vinculados a bonos del Tesoro, fondos money market o crédito tokenizado.

El informe reconoce que estos productos exigen gestión de riesgos robusta, marcos regulatorios claros y custodia de nivel institucional. Pero los bancos centrales europeos pidieron endurecer las normas de MiCA para prohibir rendimientos sobre dólares cripto, al igual que la banca estadounidense que terminó tumbando la Clarity Act en el Senado.

Rodrigo Faria, Head of Product & Engineering de Bitso Business, afirma que la empresa reportó u$s100.000 millones en volumen total de pagos, con u$s82.000 millones provenientes de clientes corporativos que usan principalmente stablecoins.

"Mover dinero debería ser como el roaming con tu teléfono. Viajás al extranjero y tu teléfono simplemente funciona: las empresas de telecomunicaciones se encargan de todo detrás de escena", plantea

En cambio las transferencias tradicionales requieren "entre 5 y 10 pasos distintos entre países", mientras las stablecoins poseen "una infraestructura que funciona a la velocidad de internet". Todavía falta para la adopción masiva debido a tres obstáculos que menciona el informe:

La regulación. Es el factor que más consenso generó entre los entrevistados

Es el factor que más consenso generó entre los entrevistados La educación financiera. Davo indica que "aunque las herramientas estén ahí, la adopción no es automática" y añade que el cambio "comenzará cuando los productos de stablecoins dejen de parecer apps cripto y se parezcan a las apps financieras que la gente ya usa todos los días"

Davo indica que "aunque las herramientas estén ahí, la adopción no es automática" y añade que el cambio "comenzará cuando los productos de stablecoins dejen de parecer apps cripto y se parezcan a las apps financieras que la gente ya usa todos los días" La infraestructura de entrada y salida. La cobertura de rampas confiables sigue siendo desigual, con muchos consumidores dependiendo de exchanges informales o intermediarios costosos

El informe remarca que el caso de uso ya está probado, la contabilidad no. En Argentina, falta resolver el tratamiento impositivo, especialmente desde que la Resolución General 5804/2025 obliga a exchanges y billeteras a reportar movimientos mensuales a ARCA. Además, los rendimientos cripto están definidos en ninguna jurisdicción de forma estable.

Por último, la ventaja competitiva local es temporal. El liderazgo en adopción de Argentina y Brasil se apoya en la falta de alternativas, no en desarrollo tecnológico propio. Si el sistema bancario habilita cuentas en dólares con rendimiento y acceso simple, parte de esa demanda elegirá el camino regulado.