El Banco Nación lidera el rendimiento del plazo fijo en dólares en agosto con una TNA de 1,60%. La ganancia varía según se opere por sucursal o homebanking

Los intereses en dólares están sujetos a 35% de retención de AFIP, reduciendo la ganancia neta. Bajo riesgo, pero rendimientos acotados.

Las tasas de los bancos argentinos por depósitos en dólares varían del 0,05% al 1,60% TNA; conviene comparar rendimientos.

El Banco Nación ofrece hasta u$s1,03 de interés por plazo fijo en dólares de u$s1.000 a 30 días vía digital, con TNA del 1,25%.

El plazo fijo en dólares del Banco Nación paga hasta u$s1,03 de interés por una colocación de u$s1.000 a 30 días cuando se opera por canales digitales.

La cifra, aunque modesta en términos absolutos, se ubica entre las más competitivas del sistema financiero argentino para depósitos en moneda extranjera.

La diferencia entre operar por ventanilla o por homebanking no es menor. Quien se acerca a la sucursal accede a una TNA de 0,75%, lo que deja una ganancia de apenas u$s0,62 a fin de mes y un capital final de u$s1.000,62. En cambio, la vía electrónica eleva la tasa al 1,25% y el rendimiento sube a u$s1,03, con un monto total de u$s1.001,03.

La brecha responde a la estrategia del banco público de empujar la digitalización de operaciones, que le reduce costos y agiliza procesos.

Cuánto pagan los bancos por un plazo fijo en dólares a 30 días

Las tasas para depósitos en dólares varían con fuerza entre entidades. El relevamiento actualizado a mediados de agosto de 2026 muestra el siguiente panorama:

Banco Nación: 1,60% TNA

Banco Macro: 1,50%

Banco Provincia: 1,25%

Banco Galicia: 1,25%

Banco Hipotecario: 1,25%

BBVA Argentina: 1%

Banco Ciudad: 0,10%

Santander Argentina: 0,05%

ICBC Argentina: 0,05%

Banco Credicoop: 0,05%

La distancia entre la punta y el piso del ranking es abismal: la TNA del Banco Nación multiplica por 32 la de Santander, ICBC o Credicoop. Con u$s1.000 colocados a la tasa más baja, la ganancia mensual no llega a u$s0,05.

Por qué conviene comparar antes de invertir dólares en un plazo fijo

Desde que el Banco Central eliminó la tasa mínima obligatoria en 2024, cada entidad fija libremente su rendimiento. El resultado es un mercado con brechas que pueden duplicar o triplicar la ganancia según dónde se abra la colocación.

Para los ahorristas que ya tienen billetes en su cuenta bancaria y buscan un ingreso previsible sin exponerse a la volatilidad del mercado de capitales, el plazo fijo en dólares sigue siendo una herramienta de bajo riesgo.

Sin embargo, los rendimientos son acotados frente a otras alternativas. El analista Damián Di Pace advirtió en una columna reciente que el plazo fijo tradicional en pesos "está entre el 19% y 22% de TNA, pero la inflación te come", y recomendó opciones como el plazo fijo UVA, que ajusta por inflación y suma un 4,5% real adicional.

En el segmento en dólares, el panorama es distinto: no hay inflación en moneda dura que erosione el capital, pero las tasas argentinas siguen muy por debajo de las que ofrecen instrumentos en el exterior. La ventaja pasa por la simplicidad, el respaldo del sistema bancario local y la posibilidad de operar desde la app del celular sin mover los fondos.

Qué tener en cuenta antes de constituir un plazo fijo en dólares

El monto mínimo para abrir un plazo fijo en dólares en el Banco Nación es de u$s100, con un plazo mínimo de 30 días.

Antes de decidir, conviene verificar la tasa vigente en el simulador oficial de cada banco, ya que los valores pueden actualizarse sin previo aviso.

También es importante recordar que los intereses de depósitos en dólares están alcanzados por una retención del 35% que aplica AFIP, lo que reduce la ganancia neta.