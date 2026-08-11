Banco Macro lanzó MacroChat, un chatbot con IA generativa en WhatsApp que permite hacer transferencias, consultas y pagos desde una sola conversación

La plataforma integra una transición fluida a agentes humanos si la IA no resuelve la duda, eliminando la fricción y facilitando gestiones financieras.

La diferencia entre MacroChat y los chatbots bancarios tradicionales no es sutil. Los sistemas anteriores eran, en la práctica, menús disfrazados de conversación: había que responder "1" para saldos, "2" para transferencias, y cualquier desvío del guión rompía el flujo.

MacroChat opera sobre una arquitectura de inteligencia artificial generativa diseñada para interpretar la intención detrás de cada mensaje, sin importar cómo esté escrito. Con errores ortográficos, con abreviaturas, en mayúsculas o con varias solicitudes en un mismo texto.

Un cliente puede escribir "quiero saber mi saldo y también pagar el gas" y recibir una respuesta única que resuelve las dos cosas, sin pantallas separadas ni pasos intermedios. El sistema además recuerda el contexto de la conversación, lo que evita tener que repetir datos en cada intercambio.

"Somos el primer banco del país en llevar la banca conversacional a un nuevo nivel, integrando inteligencia artificial generativa con lenguaje natural en WhatsApp. Ahora es el banco el que entiende a las personas, y no las personas las que tienen que adaptarse al banco", afirmó Juan Parma, CEO de Banco Macro.

Todas las operaciones disponibles en MacroChat

El abanico de operaciones disponibles es más amplio de lo que suele ofrecer un canal de mensajería.

En tarjetas de crédito : consultar límites y saldos, revisar los últimos consumos, pausar la tarjeta, hacer reclamos por compras desconocidas y denunciar extravíos

: consultar límites y saldos, revisar los últimos consumos, pausar la tarjeta, hacer reclamos por compras desconocidas y denunciar extravíos En tarjetas de débito : blanquear el PIN o pedir una reposición

: blanquear el PIN o pedir una reposición En cuentas bancarias : verificar saldos en pesos y dólares, consultar movimientos, descargar el CBU y el Alias, gestionar extracciones sin tarjeta y completar la apertura de una cuenta nueva desde la misma conversación

: verificar saldos en pesos y dólares, consultar movimientos, descargar el CBU y el Alias, gestionar extracciones sin tarjeta y completar la apertura de una cuenta nueva desde la misma conversación También están disponibles las transferencias entre cuentas propias y a terceros , el pago de servicios, la recarga de celulares y la búsqueda de sucursales por geolocalización

, el pago de servicios, la recarga de celulares y la búsqueda de sucursales por geolocalización Los jubilados tienen acceso directo para consultar su fecha de cobro y desbloquear la tarjeta de débito

Cuando la IA no alcanza: el traspaso a un humano

Uno de los puntos donde más fallan los sistemas automatizados es el momento en que la consulta supera su capacidad. El usuario queda atrapado en un loop o tiene que empezar todo de nuevo con un operador.

MacroChat contempla la derivación a un agente humano con una transición que no obliga al cliente a repetir información. "MacroChat es una nueva forma de relacionarnos con nuestros clientes, innovadora y única en el mercado. No hay otro banco que tenga esta solución", sostuvo Guillermo Jejcic, Gerente de Banca Individuos de Banco Macro.

La migración desde la plataforma anterior fue diseñada para ser transparente. El número de WhatsApp se mantiene (11 3110-1338), no hace falta ningún registro adicional más allá de la verificación biométrica del titular, y los historiales de conversación se migraron completos.

La banca conversacional se acelera en la región

El lanzamiento no ocurre en el vacío. En Perú, Mibanco presentó recientemente su propia plataforma sobre WhatsApp impulsada por Amazon Web Services, con más de 357.000 interacciones registradas desde su puesta en marcha. En Brasil, el 82% de los bancos ya utiliza inteligencia artificial generativa en al menos una función de negocio.

La apuesta tiene una lógica clara en Argentina, donde WhatsApp es la aplicación de mensajería con mayor penetración del país. Llevar la operatoria bancaria a un canal que la gente ya usa todos los días elimina la fricción de descargar, instalar y aprender a usar una app específica.

"El futuro de los bancos no se construye esperando que cambien los clientes, se hace evolucionando como banco para estar cada vez más cerca de ellos. MacroChat no es el destino: es el punto de partida", concluyó Parma.