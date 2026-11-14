La búsqueda de rentabilidad rápida en el mercado financiero suele esconder una trampa silenciosa. Así como una decena de Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR) registraron ganancias de hasta 37% en dólares (con Equifax a la cabeza) en octubre, la otra cara de la pizarra bursátil expuso castigos implacables.

Un grupo de diez compañías acumuló desplomes de entre el 25% y el 52% en moneda dura, dejando en evidencia los riesgos de operar activos de renta variable sin un análisis riguroso de balances corporativos y flujos de fondos.

El fenómeno ratifica una máxima elemental de la City: una acción que cae 40% no es necesariamente barata y comprar simplemente "porque bajó mucho" suele transformar a los ahorristas desprevenidos en atrapados de largo plazo.

El informe de coyuntura elaborado por Vector Investments ya había alertado sobre la fuerte corrección en tecnológicas estadounidenses y el reacomodamiento global de carteras, un clima de mayor aversión al riesgo donde las empresas sin solvencia demostrada pagan el costo más alto.

El llamado de atención cobra un matiz particular para el mercado argentino a partir de Satellogic (SATL). La empresa satelital fundada por Emiliano Kargieman se hundió un 44% en dólares: inició octubre en la órbita de los u$s5,55 por acción, pero cerró el mes cerca de los u$s3,32.

Esta merma se convirtió en un recordatorio directo para los inversores minoristas que ingresaron al papel seducidos por la narrativa de la innovación espacial, descuidando el consumo de capital y la volatilidad propia de las compañías en etapa de expansión temprana.

Los CEDEAR más castigados y las alternativas para 2027 (generado con IA)

Los 10 CEDEAR que más cayeron en octubre

La nómina de los retrocesos más pronunciados en la plaza local castigó principalmente a firmas industriales en reconversión, tecnológicas de hardware secundario y modelos de negocio bajo presión operativa:

Xerox Holding Corporation (XROX): encabezó las pérdidas del mercado con un derrumbe de 52,3

encabezó las pérdidas del mercado con un Satellogic Inc. (SATL): el unicornio espacial fundado en Argentina acumuló una baja de 44%

el unicornio espacial fundado en Argentina acumuló una Intellego (INTEC): la proveedora tecnológica retrocedió 43,4%

la proveedora tecnológica retrocedió Celestica Inc. (CLS): la fabricante de componentes electrónicos sufrió una contracción de 43,0%

la fabricante de componentes electrónicos sufrió una contracción de Keppel Corp (KEEL): el conglomerado marino e industrial anotó una baja de 38,7%

el conglomerado marino e industrial anotó una baja de Crown Castle Inc. (CRWM): l a firma de infraestructura de telecomunicaciones perdió 37,8%

a firma de infraestructura de telecomunicaciones perdió Las Vegas Sands (LVS) : la cadena hotelera y de centros de entretenimiento cedió 35,2%

: la cadena hotelera y de centros de entretenimiento cedió Lam Research Corp. (LRCX): la fabricante de equipamiento para semiconductores retrocedió 28,4%

la fabricante de equipamiento para semiconductores retrocedió Braskem S.A. (BRKM): el gigante petroquímico brasileño cayó un 27,1%

el gigante petroquímico brasileño cayó un Marvell Technology (MRVL): La desarrolladora de procesadores registró un ajuste de 25,6%

La lista de noviembre seguramente sumará a NVIDIA, que tras su crisis cayó 20% en lo que va del mes en Wall Street y 26% en CEDEAR.

Qué CEDEAR recomienda la City tras fuertes bajas

Frente a una lista teñida de rojo, la premisa profesional descarta la compra masiva y aplica un filtro selectivo sustentado en balances, valuación técnica y catalizadores de recuperación.

Solo dos de los diez activos son seguidos de cerca por los expertos de Trading Latino Academy como una oportunidad defendible para armar posición en el mercado actual:

Lam Research : la candidata más sólida del grupo. Es uno de los líderes mundiales en la fabricación de maquinaria para producir semiconductores y cuenta con una posición de caja y márgenes de rentabilidad que justifican una entrada estratégica. La recomendación de los operadores es ingresar con compras escalonadas en lugar de comprometer todo el capital en una sola orden, mitigando la volatilidad remanente

: la candidata más sólida del grupo. Es uno de los líderes mundiales en la fabricación de maquinaria para producir semiconductores y cuenta con una que justifican una entrada estratégica. La recomendación de los operadores es ingresar con en lugar de comprometer todo el capital en una sola orden, mitigando la volatilidad remanente Marvell Technology: ofrece un potencial de suba significativo gracias a su exposición a chips especializados para centros de datos de inteligencia artificial, aunque con un nivel de riesgo superior debido a la sensibilidad de sus múltiplos de cotización. El veredicto técnico es posicionarse como una oportunidad de crecimiento, pero asignándole una ponderación menor en cartera respecto de Lam Research

Para el resto de las integrantes del ranking, la recomendación mayoritaria es mantenerse al margen: empresas como Xerox o Braskem arrastran desafíos estructurales de deuda y reconversión comercial que impiden proyectar un rebote previsible de sus cotizaciones en el corto plazo.

Cómo proteger los ahorros y dónde invertir de cara a 2027

Para evitar quedar expuesto a quebrantos que pueden borrar meses de rendimiento, los especialistas aconsejan diversificar el portafolio combinando instrumentos de renta fija con vehículos indexados.

Matías Migliore, Team Leader de la Mesa IFA en Balanz, recalca a iProUP que "la dolarización a través de CEDEAR no funciona como una cobertura cambiaria perfecta", debido a que el inversor asume en simultáneo el riesgo de la variación del tipo de cambio financiero (dólar CCL) y el comportamiento propio del negocio corporativo en el exterior.

Por ese motivo, el experto de Balanz plantea encarar el camino hacia 2027 a través de bonos cortos o instrumentos corporativos con ingresos en moneda dura garantizados:

Bonos soberanos de amortización corta : adquirir títulos bajo la premisa de mantenerlos a vencimiento (buy & hold) dentro del actual mandato. La firma destaca el Bopreal Serie 1 (BPOC7/BPOD7), que devuelve el 50% del capital el 30 de abril de 2027 y el 50% restante el 31 de octubre de ese año, y el Bono AO27 , que amortiza en su totalidad el 31 de octubre de 2027 con pago de renta mensual

: adquirir títulos bajo la premisa de mantenerlos a vencimiento (buy & hold) dentro del actual mandato. La firma destaca el (BPOC7/BPOD7), que devuelve el y el 50% restante el 31 de octubre de ese año, y el , que amortiza en su totalidad el 31 de octubre de 2027 con pago de renta mensual Obligaciones Negociables sin riesgo Estado : para quienes prefieren eludir al sector público, Balanz prioriza deuda de firmas energéticas con alta calificación y liquidez: Pampa Energía 2031 (MGCM), Vista Energy 2033 (VSCV), TGS 2031 (TSC3) y Tecpetrol 2030 (TTCD) , sumando a MSU Energy 2030 (RUCD) para perfiles agresivos

: para quienes prefieren eludir al sector público, Balanz prioriza deuda de firmas energéticas con alta calificación y liquidez: , sumando a MSU Energy 2030 (RUCD) para perfiles agresivos ETF diversificados: reducir el riesgo sectorial mediante el RSP (S&P 500 equiponderado, sin sesgo tecnológico exclusivo) o el ACWI (2.200 acciones de todo el mundo)

La selección quirúrgica de activos de renta variable internacional encuentra coincidencias en el análisis del economista de QCapital Adrián Moreno, quien sugiere en diálogo con iProUP poner el foco en catalizadores concretos en lugar de caídas de precio aisladas:

Cedear de Eli Lilly (LLY) : "De los CEDEAR que más subieron en octubre, me parece adecuado mantener posición en LLY ya que se encuentra avanzado el proceso para que se formalicen los resultados del último producto a sacar al mercado contra la obesidad, lo cual permitiría grandes flujos futuros de fondos , aumentando el potencial de suba en estos papeles", evalúa.

: "De los CEDEAR que más subieron en octubre, me parece adecuado mantener posición en LLY ya que se encuentra avanzado el proceso para que se formalicen los resultados del último producto a sacar al mercado contra la obesidad, lo cual permitiría , aumentando el potencial de suba en estos papeles", evalúa. Micron Technology (MU) : Para carteras que toleran mayor riesgo, destaca al fabricante de memorias tras el reacomodamiento político estadounidense. "Se encuentra aproximadamente un 40% debajo de su último máximo , luego de la volatilidad teñida por la derrota de los republicanos en EE.UU. y la posibilidad de limitar la actividad de data centers en Texas. Considero que esta firma tiene fundamentals fuertes y debería recuperarse en breve "

: Para carteras que toleran mayor riesgo, destaca al fabricante de memorias tras el reacomodamiento político estadounidense. "Se encuentra , luego de la volatilidad teñida por la derrota de los republicanos en EE.UU. y la posibilidad de limitar la actividad de data centers en Texas. Considero que esta firma tiene " Cobertura en Oro (ETF GLD): como resguardo patrimonial ante turbulencias cambiarias o tensiones globales, el economista pondera el metal precioso: "El ETF GLD permite seguir la cotización del oro, que viene rebotando en medio de adquisiciones prominentes por parte de China, causa central del último rally que llevó al commodity hasta sus máximos en enero de este año".

Comprender que el mercado castiga con dureza a las empresas sin solidez financiera es el primer paso para proteger el patrimonio. La experiencia de las últimas ruedas confirma que la verdadera rentabilidad no nace de perseguir activos que caen en picada con la esperanza de un rebote mágico, sino de articular una estrategia metódica: títulos de deuda predecibles para asegurar el capital en dólares, diversificación global a través de fondos cotizados y una selección quirúrgica de acciones basada en fundamentos, y no en impulsos.

El presente informe tiene fines estrictamente periodísticos, explicativos y de análisis de mercado. Este contenido no constituye una recomendación de compra, venta ni asesoramiento financiero vinculante en los términos de la normativa de la Comisión Nacional de Valores.