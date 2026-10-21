El Cedear farmacéutico que gana terreno frente a las tecnológicas: las razones de Adrián Moreno para sumar Eli Lilly en la cartera.

La industria farmacéutica, con Eli Lilly a la cabeza, emerge como inversión sólida frente a la euforia tecnológica.

En un mercado bursátil global ampliamente dominado por la euforia alrededor de los semiconductores y la inteligencia artificial, un sector de la economía real logró construir un ciclo de crecimiento propio basado en necesidades concretas de la población: la industria farmacéutica.

Dentro de este segmento, los tratamientos vinculados al control metabólico y la pérdida de peso se posicionaron como uno de los negocios con mayor proyección comercial de la década.

En diálogo con iProUP, el economista de QCapital Adrián Moreno explicó por qué conviene mirar este rubro para quienes buscan equilibrar sus carteras y no concentrar todo el capital en empresas tecnológicas de Silicon Valley: "Diversificar una cartera de inversiones siempre es adecuado, aun cuando continúe el ciclo alcista en microchips por largo plazo. Otra alternativa que me gusta para el largo plazo es la industria farmacéutica, y dentro de esta, la compañía Eli Lilly (LLY)".

La industria de la salud cuenta con una dinámica defensiva frente a los vaivenes macroeconómicos generales, ya que el consumo de medicamentos esenciales no se interrumpe durante períodos de enfriamiento del consumo. Sin embargo, en el caso de las terapias para la diabetes y el control de la masa corporal, las compañías del sector lograron añadir un componente de crecimiento exponencial similar al de las tecnológicas más disruptivas.

Características de los Cedear

Es importante señalar que el valor del Cedear de LLY en plataformas como Balanz ronda los $37.380 / u$s24,12 y su ratio es de 1 VN=56.

Qué proyecta Wall Street sobre las acciones de Eli Lilly

El optimismo del mercado sobre la farmacéutica estadounidense se refleja de forma contundente en los paneles de Nueva York.

De acuerdo con el relevamiento de la plataforma financiera Investing, elaborado sobre una muestra de 31 analistas internacionales en octubre de 2026, la perspectiva general sobre el papel es de "Compra" categórica.

En concreto, 26 de las 31 firmas de inversión aconsejan adquirir títulos de la compañía, tres sugieren "Mantener" posición y apenas dos se inclinan por la "Venta".

El precio objetivo promedio fijado por el consenso a 12 meses se sitúa en los u$s1.331,32, lo que representa una expectativa de suba del 3,71%.

No obstante, los pronósticos más optimistas de las bancas de inversión estiran el techo de cotización hasta los u$s1.600 por acción, mientras que las estimaciones más conservadoras ubican un piso de u$s930 .

El precio promedio que esperan los expertos para LLY a doce meses (Fuente: Investing)

Cuál es el motor de crecimiento de Eli Lilly y qué proyecta el mercado

El atractivo de la farmacéutica estadounidense reside tanto en el desempeño de su cartera actual como en su línea de investigación en desarrollo clínico:

Demanda internacional sostenida: La firma experimenta pedidos masivos a escala global de sus medicamentos orientados a combatir la obesidad y el sobrepeso, un segmento con escasa competencia directa capaz de abastecer el volumen solicitado

Un nuevo catalizador de ingresos: "Existe una alta demanda global de sus nuevos productos para adelgazar, mientras la compañía busca un nuevo producto estrella vinculado a maximizar este efecto terapéutico. Esto podría impactar positivamente en los ingresos futuros que tenga la firma, haciendo escalar profundamente su precio", detalló Moreno

Operación directa en pesos: Para el inversor local, el acceso a la empresa se realiza sin necesidad de transferir divisas al exterior, adquiriendo su Cedear (ticker LLY) en moneda nacional a través de cualquier ALyC autorizada por la Comisión Nacional de Valores

Al estructurar una cartera equilibrada hacia 2027, incorporar una compañía con flujo de caja previsible y una patente de alta demanda global permite atenuar las oscilaciones diarias de Wall Street. De esta manera, el ahorrista minorista accede a una cobertura atada al dólar CCL que combina solidez fundamental con uno de los mayores cambios de hábito en la medicina preventiva mundial.

El presente informe tiene fines exclusivamente periodísticos y de divulgación sobre el mercado farmacéutico internacional y el régimen de Cedears. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión.