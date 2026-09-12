Mastercard presentó Wallet Pay, una solución para conectar billeteras digitales, ampliar pagos y transferencias y sumar servicios financieros

La iniciativa con Mercado Pago, Alipay+ y MTN amplía el acceso financiero e impulsa la inclusión digital a nivel mundial.

Esta solución busca conectar más de 3.700 millones de credenciales Mastercard, operando en 200 países y 150 divisas.

Mastercard presentó Wallet Pay, una nueva propuesta global destinada a ampliar las capacidades de las billeteras digitales y facilitar pagos, transferencias y servicios financieros mediante una infraestructura conectada a escala internacional.

La compañía busca responder al crecimiento de la economía digital con una solución que combine interoperabilidad, aceptación internacional e inclusión financiera para usuarios y comercios en diferentes mercados alrededor del mundo.

¿Qué es Mastercard Wallet Pay y para qué sirve?

Mastercard Wallet Pay reúne herramientas para que los proveedores de billeteras digitales puedan ampliar sus servicios y ofrecer pagos sin contacto mediante NFC, códigos QR y operaciones online de manera integrada.

La propuesta apunta a que los usuarios puedan utilizar sus billeteras para consumos cotidianos y transferencias transfronterizas, mientras los proveedores acceden a una red de aceptación global significativamente más amplia.

Para desarrollar este ecosistema, Mastercard trabaja con Alipay+, Axian, CRED, DaviPlata, Mercado Pago, MTN y TenPay Global, ampliando el acceso a herramientas financieras esenciales para distintos públicos internacionales.

La compañía señala que esta estrategia permitirá alcanzar cientos de millones de puntos de venta y accesos digitales en todo el mundo, favoreciendo una mayor participación económica en entornos digitales.

Entre sus socios, Alipay+ tiene un alcance especialmente relevante, ya que conecta más de 50 billeteras electrónicas y aplicaciones bancarias junto con más de 10 sistemas nacionales de pago.

¿Cómo funcionará Mastercard Wallet Pay para las billeteras digitales?

La infraestructura se apoyará en tecnologías como los pagos en la nube y la red global de aceptación de Mastercard, reduciendo la necesidad de modificar sistemas existentes para incorporar nuevas funcionalidades digitales.

Así, los proveedores podrán incorporar nuevos casos de uso y conectar billeteras entre fronteras, plataformas y modalidades de pago mediante un esquema basado en interoperabilidad y conectividad internacional.

Wallet Pay también contempla emisión segura, permitiendo desarrollar programas propios de tarjetas de crédito, débito o prepago que generen nuevas vías de ingresos y fortalezcan la fidelización de clientes.

Para los comercios, la propuesta unifica experiencias digitales y de comercio electrónico, con aceptación de tarjetas y billeteras tanto en establecimientos físicos como mediante canales online de manera sencilla.

El alcance potencial incluye más de 3.700 millones de credenciales de Mastercard conectadas a billeteras digitales, impulsando transacciones mediante distintos canales y ampliando las posibilidades comerciales para proveedores.

¿Qué beneficios ofrece Wallet Pay para pagos y transferencias?

Una de las capacidades centrales será agilizar el movimiento de fondos entre tarjetas, billeteras y cuentas, con transferencias rápidas disponibles en más de 200 países y territorios.

La infraestructura permitirá operar en 150 divisas, un alcance que busca simplificar movimientos internacionales y ofrecer mayor flexibilidad a usuarios y proveedores de servicios financieros digitales.

El proyecto también incorpora una dimensión de inclusión, al acercar herramientas financieras de bajo costo a consumidores infrabancarizados o no bancarizados, especialmente en regiones emergentes y mercados con menor acceso.

Esta estrategia se relaciona con la recientemente anunciada Coalición Global para la Salud Financiera, que reúne proveedores de billeteras digitales para ayudar a cerrar la brecha existente entre acceso y bienestar.

Mastercard plantea así una evolución desde el acceso financiero hacia la verdadera salud financiera, reforzando mediante Wallet Pay su compromiso histórico con la inclusión financiera global y digital.