El unicornio presentó un informe en el que muestra en cifras el impacto del markeplace en los principales indicadores económicos del país

La empresa reducirá el piso de envíos gratis de $33.000 a $15.000 para suscriptores Meli+ y destinará u$s3.400 millones a logística y tecnología en 2026.

El ecosistema de Mercado Libre y Mercado Pago sostuvo 126.500 empleos y permitió que más de 3,5 millones de pymes operen en su plataforma este año.

Mercado Libre volvió a poner sobre la mesa el tamaño real que alcanzó su ecosistema en la economía argentina.

Según el informe "Efecto MELI", presentado en la segunda edición de Mercado Libre Experience realizada en La Rural, la plataforma que combina comercio electrónico, pagos digitales, logística y servicios financieros generó más de u$s5.400 millones en valor agregado durante 2025, una cifra equivalente al 1% del Producto Bruto Interno argentino. El dato se conoció el mismo día en que la compañía anunció una batería de cambios comerciales, entre ellos la reducción del piso mínimo para acceder a envíos gratis.

El estudio, coordinado por el economista Bernardo Díaz de Astarloa, combinó datos internos de la empresa con fuentes oficiales –INDEC, BCRA y el Ministerio de Economía– y una encuesta a más de 30.000 usuarios y vendedores. El resultado confirma que Mercado Libre dejó de ser, al menos en el discurso corporativo, una simple plataforma de comercio electrónico para convertirse en un actor con peso directo sobre la actividad económica del país.

¿Cómo se mide el impacto del "Efecto MELI" en el PBI?

De acuerdo con el informe, el impacto económico del ecosistema combina dos componentes:

Por un lado, el aporte directo , que surge del valor que la compañía agrega a través de su plataforma, sus servicios financieros, los créditos y los pagos digitales

, que surge del valor que la compañía agrega a través de su plataforma, sus servicios financieros, los créditos y los pagos digitales Por el otro, un efecto indirecto, derivado de toda la cadena de proveedores que se activa cada vez que la empresa invierte en infraestructura

Díaz de Astarloa graficó ese efecto derrame con un ejemplo concreto vinculado a la construcción de centros logísticos, donde la demanda de insumos como caños, chapa y maquinaria termina beneficiando a otros sectores de la economía.

Según sus cálculos, por cada dólar que Mercado Libre aporta de manera directa, el resto de la economía suma otro dólar con diez centavos a través de esas cadenas de valor.

El 'efecto Meli' en la economía argentina (infografía provista por Mercado Libre)

Empleo: 126.500 puestos de trabajo sostenidos por el ecosistema

El informe también dimensiona el impacto laboral de la compañía. En total, la actividad vinculada a Mercado Libre y Mercado Pago sostuvo 126.500 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos durante 2025.

La empresa emplea de forma directa a más de 16.700 personas en la Argentina y, según el estudio, por cada uno de esos puestos se sostienen otros siete empleos en actividades relacionadas, lo que suma 109.800 puestos indirectos.

A esa cifra se agregan 17.100 personas que las pymes vendedoras contrataron durante el año para atender la demanda adicional que genera el canal. En conjunto, esa actividad representó el 9% de la creación bruta de empleo privado formal del sector comercio durante 2025.

Envíos gratis: el piso baja de $33.000 a $15.000

En paralelo a la difusión del informe, Mercado Libre confirmó uno de los anuncios más esperados de cara al último tramo del año: a partir del próximo lunes, los suscriptores de Meli+ accederán a envíos gratuitos en compras desde $15.000, contra los $33.000 que regían hasta ahora. El cambio implica que la compañía absorberá directamente el costo adicional de los envíos, sin trasladar comisiones ni costos extra a los vendedores.

El country manager de Mercado Libre Argentina, Adrián Ecker, explicó que la medida apunta a categorías de menor ticket promedio –como alimentos, productos de limpieza y artículos de tocador– donde el costo logístico incide de manera mucho más determinante en la decisión de compra.

La empresa también apunta a ampliar la base de usuarios de Meli+ con suscripciones de prueba gratuitas para quienes todavía no forman parte del programa, con el objetivo de duplicar la cantidad de suscriptores en los próximos 12 meses.

La estrategia ya fue probada en otros mercados de la región. Según remarcó la compañía, una iniciativa similar aplicada en Brasil derivó en un aumento considerable del tráfico dentro de la plataforma.

La apuesta por consumo masivo, supermercados y farmacia

Detrás del recorte del piso de envíos gratis hay una estrategia más amplia: ganar terreno en verticales donde el comercio electrónico todavía tiene baja penetración, como consumo masivo, supermercado, belleza y farmacia.

En productos frescos, la compañía avanza en una alianza con Carrefour en Buenos Aires, donde el usuario compra a través de la plataforma, pero la mercadería proviene directamente del supermercado. "Nosotros ponemos la tecnología y la logística", resumió Ecker sobre ese esquema.

En el rubro farmacia, Mercado Libre desarrolló una solución tecnológica que permite a los comercios del sector vender de forma directa, validando receta e identidad, con el objetivo de recortar los tiempos de entrega a solo 45 minutos.

La apuesta se apoya en una infraestructura logística que ya suma 45 centros de distribución –entre grandes centros y puntos de última milla– que ocupan 324.000 metros cuadrados y emplean de forma local y formal a casi 5.800 personas, más de 3.400 de ellas incorporadas durante el último año. A esa red se suman 1.142 agencias de recepción y entrega distribuidas en 23 provincias, lo que permite que la distancia promedio entre un usuario y un punto de despacho sea de apenas 500 metros.

Inversión de u$s3.400 millones y regreso a los mercados internacionales

El recorte en el piso de envíos gratis se financiará íntegramente con recursos propios de la compañía y forma parte del plan de inversión por u$s3.400 millones anunciado para 2026 en logística, tecnología y promociones, que además contempla la incorporación de 1.800 empleados nuevos hasta alcanzar una plantilla total de 18.600 trabajadores en el país.

El anuncio comercial coincidió, además, con un movimiento financiero de peso: Mercado Libre regresó a los mercados internacionales de deuda con una emisión de bonos por u$s1.000 millones, la tercera colocación internacional de su historia. Se trata de títulos en dólares con vencimiento en 2036, cuyos fondos están destinados a reforzar la red logística y el brazo fintech de Mercado Pago.

Pymes: 3,5 millones de vendedores y el salto de la inteligencia artificial

El informe "Efecto MELI" también puso el foco en el universo de pequeñas y medianas empresas que utilizan la plataforma. Durante 2025, más de 3,5 millones de pymes y emprendedores argentinos operaron dentro del ecosistema: más de 330.000 lo hicieron a través del marketplace –de los cuales casi 42.000 comenzaron a vender ese mismo año– y 3,2 millones usaron Mercado Pago para cobrar y administrar su dinero.

Para el 67% de los vendedores, Mercado Libre fue su primera experiencia de venta por internet, y para casi la mitad de ellos la plataforma es hoy su principal canal de ventas. El estudio también reveló una adopción creciente de inteligencia artificial: casi la mitad de las Pymes que venden en la plataforma utilizó por primera vez herramientas de IA durante 2025. De ese universo, cerca del 70% las usó para mejorar las imágenes de sus publicaciones, el 20% para generar clips y videos, y el 14% para analizar reseñas, reclamos y cancelaciones.

En materia de alcance geográfico, más de la mitad de las pymes que venden en Mercado Libre llegaron durante el último año a una ciudad donde antes no tenían presencia, y dos de cada tres envíos cruzaron al menos una frontera provincial, un dato que refleja el rol de la plataforma en la integración de mercados regionales.

El diagnóstico: la brecha de la Argentina frente a la región

Más allá de los números del informe, Ecker planteó una comparación regional para poner en contexto la etapa que atraviesa el comercio electrónico local. Según el ejecutivo, la penetración del e-commerce en la Argentina ronda el 16%, todavía lejos del 25%-27% de Estados Unidos y de cerca del 30% que exhiben los principales mercados asiáticos.

La lectura de la compañía es que el país se encuentra en un punto de la curva similar al que atravesó China hace cinco o seis años, pero con la ventaja de contar hoy con mayor desarrollo tecnológico y conectividad para acelerar ese proceso.

Con un aporte equivalente al 1% del PBI, más de 3,5 millones de Pymes operando dentro de su ecosistema y una inversión de u$s3.400 millones en marcha, Mercado Libre busca consolidar la idea de que su negocio ya trasciende el comercio electrónico y los pagos digitales para convertirse en una pieza estructural de la economía argentina, con efectos que se extienden desde el consumo cotidiano hasta la generación de empleo formal en todo el país.