El movimiento de ARK Invest se produjo tras los resultados de Nvidia y refleja una búsqueda de mayor visibilidad sobre los ingresos del negocio de IA

La estrategia prioriza la visibilidad inmediata de ingresos por inteligencia artificial en Nvidia frente a la espera del rendimiento de la plataforma Helios de AMD.

La firma liquidó u$s72,8 millones en AMD y compró u$s53 millones en Nvidia tras los resultados récord de esta última, que reportó ingresos trimestrales de u$s96.200 millones.

ARK Invest, liderado por Cathie Wood, reconfiguró su cartera de semiconductores vendiendo acciones de AMD para incrementar su posición en Nvidia.

Cathie Wood, que durante años respaldó a compañías tecnológicas capaces de desafiar a líderes establecidos, volvió a modificar su estrategia en semiconductores y esta vez reforzó su exposición al principal jugador del mercado.

ARK Invest vendió acciones de AMD y compró Nvidia durante sus operaciones del 28 de agosto, en una rotación que parece priorizar mayor visibilidad sobre los ingresos vinculados con inteligencia artificial.

¿Por qué Cathie Wood apostó por Nvidia y redujo AMD?

ARK Invest vendió aproximadamente u$s72,8 millones en acciones de AMD y compró cerca de u$S53 millones en Nvidia, operaciones que alcanzaron valores respectivos de u$s74,5 millones y u$s55,6 millones.

El movimiento ocurrió días después de los resultados de Nvidia, aunque ARK no señaló una pérdida de confianza en AMD, por lo que la lectura más probable apunta hacia mayores ingresos de IA visibles.

Nvidia informó ingresos trimestrales récord de u$s96.200 millones, un crecimiento interanual del 106%, mientras los ingresos de centros de datos aumentaron 117% hasta u$s89.000 millones.

La compañía proyectó además ingresos cercanos a u$s108.000 millones para el próximo trimestre, mientras su dirección aseguró que la oferta continúa limitada frente a una demanda que ya genera ingresos extraordinarios.

Nvidia ya no necesita que los inversores esperen varios ciclos de productos para validar su apuesta por la inteligencia artificial, porque el crecimiento ya se refleja en sus resultados financieros

El analista de TD Cowen, Joshua Buchalter, calificó las acciones como "materialmente infravaloradas" tras los resultados y sostuvo que, sin restricciones de suministro, la demanda podría llevar los ingresos casi al doble.

Antes de esos resultados, Vivek Arya, analista de Bank of America, había estimado que Nvidia cotizaba entre 34% y 50% del valor que reflejaban sus resultados y perspectivas, manteniendo un objetivo de u$s350.

¿Qué potencial tiene AMD con Helios y la inteligencia artificial?

Los números de AMD, sin embargo, difícilmente reflejan una compañía en problemas: sus ingresos del segundo trimestre alcanzaron un récord de u$s11.500 millones, 50% más interanual.

Además, los ingresos de AMD por centros de datos aumentaron más del doble, mientras su CEO, Lisa Su, afirmó que Helios, su plataforma de IA a escala de rack, comenzaría a incorporarse durante la segunda mitad del año.

El mercado, sin embargo, todavía espera comprobar con qué velocidad Helios puede transformarse en un flujo mucho mayor de ingresos relacionados con inteligencia artificial para AMD durante los próximos períodos.

Daniel Newman, director ejecutivo de Futurum Group, consideró bueno el trimestre, aunque señaló que los inversores esperaban una guía mucho más fuerte impulsada por Helios.

¿La venta de AMD significa que Nvidia ganó la carrera de la IA?

La perspectiva de los analistas de Wall Street sobre AMD sigue siendo positiva: en mayo, Goldman Sachs mejoró su recomendación sobre la acción y destacó su potencial ante la adopción empresarial de la inteligencia artificial agéntica.

La firma explicó que esa tendencia puede impulsar simultáneamente las CPU para servidores y el futuro crecimiento de GPU para centros de datos, aunque mantuvo su preferencia relativa por Nvidia y Broadcom.

Ese posicionamiento ayuda a interpretar la estrategia de ARK, que además de vender AMD y comprar Nvidia, incorporó aproximadamente u$s20 millones en acciones de Broadcom durante las mismas operaciones.

La decisión, por lo tanto, parece más una reconfiguración de la exposición de ARK hacia varios ganadores de la infraestructura de inteligencia artificial que una conclusión definitiva sobre AMD frente a Nvidia.