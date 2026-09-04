Entre los sectores más afectados aparecen las administrativas, de atención al cliente, generación de contenido y análisis de datos

Goldman Sachs proyecta 270 millones de empleos perdidos globalmente por IA para 2030, con alto impacto en LatAm.

Áreas administrativas, de call center y contenido son las más vulnerables a la automatización de tareas cognitivas.

La IA y robotización ponen en riesgo 12 empleos tradicionales antes de 2030, según estudios de Harvard y MIT.

La robotización y la inteligencia artificial (IA) aceleraron la transformación del mercado laboral y modificaron la estructura del mercado laboral a un ritmo sin precedentes.

En este contexto, al menos 12 empleos tradicionales se encuentran en riesgo de ser reemplazados o profundamente reconfigurados antes de 2030, según estudios de Harvard, MIT y Goldman Sachs.

Las áreas más afectadas son las administrativas, de atención al cliente, generación de contenido y análisis de datos, entre las principales.

Los empleos más expuestos

La automatización no se limita a tareas manuales: cada vez más funciones cognitivas y administrativas están siendo absorbidas por sistemas inteligentes.

Entre los 12 tipos de trabajo más vulnerables se destacan los siguientes:

Digitadores y operadores de data entry , desplazados por sistemas capaces de procesar documentos y extraer información con precisión

Asistentes administrativos , ya que la programación de reuniones, organización de archivos y respuestas estándar pueden ser gestionadas por plataformas de IA

Operadores de call center , reemplazados por chatbots y asistentes virtuales que atienden consultas simples y complejas

Soporte técnico básico , donde algoritmos especializados diagnostican y resuelven problemas comunes

Redactores de noticias rutinarias , especialmente en informes financieros, resultados deportivos y notas de mercado, que ya se generan automáticamente

Traductores básicos , desplazados por traducción automática de alta calidad en textos generales

Representantes de ventas , afectados por sistemas que gestionan interacciones digitales y predicen necesidades de clientes

Analistas de datos , ya que la IA procesa grandes volúmenes de información con mayor rapidez y precisión

Contadores y asistentes financieros , en riesgo por softwares que automatizan cálculos, reportes y auditorías

Programadores y testers de software , debido a herramientas de IA que escriben y depuran código

Coordinadores administrativos , cuyas funciones de organización y seguimiento pueden ser replicadas por algoritmos

Intérpretes en contextos generales, reemplazados por sistemas de traducción instantánea en múltiples idiomas.

El MIT estima que hasta el 12% de los trabajadores en Estados Unidos podrían ser reemplazados por IA en 2026, mientras que Goldman Sachs proyecta 25 millones de empleos perdidos a nivel mundial para ese mismo año y hasta 270 millones en 2030.

Los 12 empleos que más riesgo corren por el avance de la inteligencia artificial. (Imagen creada con IA)

Profesionales de América Latina, ¿en jaque de ser reemplazados por la IA?

En América Latina, el impacto será igualmente disruptivo, especialmente en sectores administrativos y de servicios, donde la informalidad y la baja capacitación tecnológica agravan la vulnerabilidad.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió en enero de 2026 que la IA comenzó a transformar la economía regional, pero con fuertes limitaciones estructurales.

El estudio detalló que el bajo nivel de inversión en tecnología y las carencias en formación de capital humano dificultan aprovechar plenamente el potencial de la automatización.

Según el organismo, la IA puede aumentar la productividad del trabajo calificado, pero también amenaza con desplazar tareas rutinarias en sectores administrativos y de servicios si no se acompaña con políticas de capacitación y reconversión.

En tanto, el informe PwC 2026 AI Jobs Barometer, basado en más de 1.000 millones de ofertas de empleo en 27 territorios, muestra que la IA generó un mercado laboral "de dos velocidades".

Por un lado, los empleos profesionalizados —aquellos que requieren liderazgo, creatividad y toma de decisiones— crecen al doble de velocidad que los democratizados, con una prima salarial 42% superior.

En América Latina, PwC observó que la IA no reduce la importancia del talento humano, sino que amplifica su valor, aunque advierte que las empresas que no invierten en habilidades digitales corren riesgo de quedar rezagadas.