Pronto Pago se suma a la carrera de los pagos digitales con una app que organiza servicios, permite pagar facturas y compartir operaciones fácilmente.

Se enfoca en la gestión de pagos recurrentes y colaborativos, aprovechando el auge de los pagos digitales en Argentina.

Pronto Pago lanza una aplicación para optimizar el pago de servicios y facturas, con función de "carrito de pagos" distintiva.

La empresa de cobranzas extrabancarias Pronto Pago presentó una nueva aplicación de pagos que busca simplificar la gestión de facturas y servicios.

La firma, que procesa mensualmente pagos de impuestos y servicios de más de 6.000 empresas y organismos del país, lanza su plataforma en medio de un contexto de fuerte expansión de los medios de pago digitales en la Argentina, donde Transferencias 3.0 marcó un antes y un después en la interoperabilidad de pagos entre bancos y billeteras.

Disponible como webapp –accesible desde cualquier navegador– y como aplicación Android, con versión iOS próxima a lanzarse, la nueva app permite operar desde cualquier dispositivo sin fricciones, adaptándose a distintos perfiles de usuario.

Cómo funciona el carrito de pagos, la función estrella

A diferencia de otras soluciones del mercado, la nueva app no busca reemplazar billeteras virtuales ni el uso del homebanking, sino especializarse en la gestión y el pago recurrente de servicios.

Su funcionalidad más distintiva es el carrito de pagos, que permite agrupar múltiples servicios en una sola operación –en línea con la tendencia de otras plataformas del ecosistema que suman funciones automatizadas para no olvidar el vencimiento de facturas– y a la vez guardarlo, retomarlo más tarde o incluso compartirlo con otra persona para que sea ella quien finalice el pago.

Esta lógica colaborativa es, según la compañía, inédita en este tipo de plataformas locales y apunta a resolver una necesidad cotidiana: repartir gastos compartidos –alquileres, expensas, servicios en común– sin depender de transferencias manuales entre convivientes.

"Con esta app nos propusimos ofrecer una experiencia que simplifique la vida de las personas. Apostamos al país y decidimos invertir en innovación digital, poniendo en el centro la eficiencia, la organización y la accesibilidad", señaló Mauro Giaccone, CEO de Pronto Pago.

Búsqueda ágil, favoritos e historial de comprobantes

Entre sus principales atributos, la plataforma permite buscar y encontrar servicios de manera ágil, ya sea por nombre, datos de referencia o código de barras, reduciendo el tiempo necesario para identificar deudas pendientes.

Se trata de un tipo de comodidad que las redes de cobranza vienen explorando desde hace tiempo: Rapipago, por ejemplo, ya había avanzado en esa línea al habilitar el pago de facturas y recargas por WhatsApp con tarjeta de débito.

A esto se suma la función de favoritos, que fomenta el uso recurrente al permitir guardar servicios frecuentes, organizarlos, visualizar saldos pendientes y ejecutar pagos de forma directa, facilitando la planificación financiera personal.

La solución también incluye historial de transacciones y comprobantes digitales, con acceso, descarga y envío automático por correo, lo que aporta trazabilidad sobre cada operación. La app permite comenzar a operar de manera inmediata, incluso sin registración, con opciones de acceso flexible mediante correo electrónico o cuenta de Google; quienes se registran acceden a funcionalidades adicionales.

Seguridad y medios de pago: QR, tarjeta de débito y validaciones

En materia de medios de pago, la plataforma permite operar mediante QR interoperable utilizando saldo en cuenta y a través de QR Modo, asociado a una tarjeta de débito.

La app también incorpora la posibilidad de abonar facturas de forma directa con tarjeta de débito, para lo cual se implementó un esquema de validaciones que incluye verificación de identidad, control de titularidad, límites operativos y monitoreo de transacciones, alineado a los estándares de seguridad de la industria.

Esta apuesta por el QR llega en un momento de fuerte crecimiento de ese medio de pago: en marzo de 2026 ya se registraban 24 millones de viajes mensuales pagados con QR solo en colectivos y subtes.

El boom de los pagos digitales que empuja a las redes de cobranza

El lanzamiento de Pronto Pago se enmarca en la migración acelerada hacia canales digitales que atraviesa todo el sector de las redes de cobranza extrabancaria que nacieron en los años 90 como ventanillas para pagar facturas sin hacer fila en un banco. Con la llegada de la interoperabilidad total de los códigos QR, vigente desde 2024, el terreno de juego se emparejó para todos los jugadores del ecosistema.

"El lanzamiento pleno de los pagos con transferencia demostró un alto grado de integración", había señalado en su momento Miguel Pesce, entonces presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Con reglas parejas para todos, billeteras y redes de cobranza compiten hoy por un mismo objetivo: que el usuario concentre la gestión de sus servicios en una sola app. En ese sentido, la disputa entre QR y NFC por los pagos del futuro también empuja a las apps de cobranza a diferenciarse más por la experiencia de uso que por el medio de pago en sí.

De cara a los próximos meses, Pronto Pago trabaja en la incorporación de nuevos medios de pago, entre ellos saldo en cuenta con CVU propio, tarjeta de crédito, pago en cuotas y DEBIN.

También sumará notificaciones de vencimientos, una agenda de pagos y un lector de código de barras, además de mejoras generales en la interfaz. Se trata de funciones que ya son moneda corriente entre las billeteras más consolidadas del mercado, como se vio con los programas de cashback al pagar servicios que impulsó Mercado Pago.

Con más de 90 billeteras digitales interoperables registradas ante el Banco Central, la competencia por captar la gestión de los pagos recurrentes de los argentinos se intensifica. En ese escenario, Pronto Pago busca diferenciarse con una propuesta que no compite de frente con las billeteras virtuales, sino que apunta a ocupar un nicho específico: la organización y el pago colaborativo de servicios.