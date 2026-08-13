Mercado Pago parece no querer limitar su negocio a cobrar una comisión cada vez que un consumidor acerca el teléfono a un código QR o utiliza una tarjeta en un comercio.

Detrás de la billetera que se convirtió en uno de los símbolos de la transformación de los medios de pago en la Argentina avanza una segunda batalla, menos visible para el usuario pero potencialmente mucho más relevante: quedarse con una porción creciente del negocio financiero de los comercios.

Esto surge de analizar los últimos números que Mercado Pago Servicios de Procesamiento S.R.L. envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para dar a conocer los resultados de su último balance. Se trata de una de las sociedades mediante las cuales el unicornio desarrolla sus operaciones financieras en el país que permiten dimensionar esa estrategia.

De acuerdo al reporte, durante los primeros seis meses de 2026, la compañía registró ventas netas por $55.210 millones, frente a $49.897 M en igual período de 2025 (+11%). Pero aparece un segundo número que resulta todavía más revelador y que se vincula a los intereses ganados en el mismo período que alcanzaron los $43.133 M.

Es decir, un monto equivalente a casi el 78% de las ventas netas provenientes del negocio de adquirencia, tal como la propia empresa admite en el documento.

En este sentido, la comparación con un año atrás requiere una salvedad importante ya que en los estados financieros del primer semestre de 2025 que se presentan como comparativos no aparecen ingresos por intereses dentro de ese segmento, mientras que ahora ya constituyen una línea de negocios claramente identificable.

La jugada de Mercado Pago que va más allá del QR

La explicación surge del propio balance en el que Mercado Pago también divide su actividad en dos segmentos:

La adquirencia , que comprende los servicios integrales de procesamiento de pagos con tarjetas

, que comprende los servicios integrales de procesamiento de pagos con tarjetas Los denominados "otros servicios financieros", dentro de los cuales incluye el adelanto de cupones de ventas a comercios

Cómo Mercado Pago apunta a los comercios

Es decir, la misma infraestructura que permite cobrar también abre la puerta a financiar y da margen a un modelo que tiene una ventaja estratégica: le permite a la empresa participar de la operación del comercio, conocer su flujo de ventas y construir sobre esa relación una oferta financiera.

Dicho en otras palabras, Mercado Pago no necesita comenzar desde cero para buscar un cliente que tome crédito de la empresa que actualmente es considerada como el mayor adquirente fintech de América Latina por volumen procesado y que plantea como diferencial utilizar el ecosistema para ofrecer a los comercios tanto procesamiento de pagos como préstamos y herramientas de gestión.

Mercado Pago mueve sus fichas y apunta a los comercios

La estructura financiera de Mercado Pago Servicios de Procesamiento también muestra el tamaño que alcanzó la operación. Al 30 de junio, tenía activos por $4,018 billones, contra $3,861 billones al cierre de diciembre de 2025.

Buena parte de esa cifra corresponde a activos corrientes vinculados directamente con la operatoria de pagos y financiamiento. Entre ellos aparecen:

$295.960 millones en créditos por adelanto de cupones

Más de $3,56 billones en créditos con entidades de cobro

$82.111 millones en efectivo y equivalentes

Del otro lado del documento, la compañía registraba aproximadamente $270.269 millones de deudas financieras y $3,57 billones en deudas comerciales, cifras que permiten entender por qué la pelea de Mercado Pago dejó hace tiempo de reducirse al QR.

El dato del balance que revela el nuevo negocio de Mercado Pago

La expansión, sin embargo, no se trasladó automáticamente al resultado final si se tiene en cuenta que la empresa obtuvo una ganancia de $14.939 millones durante el primer semestre, frente a $16.760 M del mismo período del año anterior (-11%),

También retrocedió el resultado operativo que pasó de $10.780 millones a $7.710 millones, en parte debido al aumento de los costos directos de los servicios, que treparon desde $31.773 millones hasta $84.173 millones.

Se trata de un salto que coincide con la incorporación del negocio financiero dentro de la estructura presentada por la compañía y que también refleja un resultado bruto que bajó de $18.123 millones a $14.171 millones.

Sin embargo, Mercado Pago encontró una compensación importante en el segmento denominado "otros resultados financieros netos" que alcanzaron los $21.711 millones y casi duplicaron los $11.030 millones registrados un año antes, por diferencias de cambio.

Al mismo tiempo, la exposición a la inflación tuvo un impacto negativo ya que el RECPAM (resultado ajustado por inflación) representó una pérdida de $13.847 millones, frente a $7.024 M durante el primer semestre de 2025.

En cuanto al resultado antes de Ganancias terminó en $23.411 millones y, luego de contabilizar $8.472 millones de impuesto, la utilidad quedó en los mencionados $14.939 millones.

Mercado Pago: el otro negocio detrás de cada cobro

Más allá de esas cifras, el balance también da señales de cómo la transformación ocurre mientras el negocio sobre el que Mercado Pago construyó su expansión continúa creciendo con fuerza.

Según los datos publicados por el Banco Central, durante mayo pasado se realizaron 109,4 millones de pagos interoperables iniciados mediante QR, que representan un 74% más que un año atrás, por $2,7 billones (+65,4% interanual).

El dato muestra, además, hasta qué punto la interoperabilidad modificó el mercado, con un 53,5% de esos pagos que salió de cuentas bancarias (CBU), y el restante 46,5% de cuentas de pago (CVU).

En tanto, en los comercios, el 52,4% terminó acreditándose en cuentas de pago y el 47,6% en cuentas bancarias, tal como se refleja en el balance.

En este contexto, también queda claro que Mercado Pago ya no juega solo en este nuevo negocio, si se tiene en cuenta que el informe del BCRA ya contabilizaba en mayo 90 billeteras digitales interoperables y 63 aceptadores de pagos con transferencia.

Se trata de un escenario mucho más competitivo que el que existía durante la primera expansión masiva del QR y que obliga a las fintech a buscar ingresos adicionales alrededor del pago.

Mercado Pago Servicios de Procesamiento fue constituida en agosto de 2020 y tiene como objeto:

Desarrollar y administrar sistemas de pagos

Realizar cobranzas

Otorgar garantías

Conceder y administrar préstamos o contratos de crédito

Efectuar otras operaciones financieras permitidas por la regulación

La compañía está controlada en un 95% por MercadoPago LLC, sociedad estadounidense con domicilio en Delaware que, a su vez, se encuentra bajo el paraguas de MercadoLibre Inc.

Desde febrero de 2024, además, Mercado Pago Servicios de Procesamiento se encuentra inscripta ante el Banco Central como "adquirente" dentro del Registro de Proveedores de Servicios de Pago.

Ese dato resulta relevante porque permite separar dos conceptos que para el usuario suelen confundirse bajo una misma marca. Una cosa es la billetera Mercado Pago y otra la infraestructura societaria y financiera utilizada para procesar operaciones y prestar determinados servicios a los comercios.

El propio Banco Central la identifica dentro del ecosistema de billeteras interoperables, en un entorno en el que cualquier billetera habilitada puede iniciar un pago sobre un QR interoperable independientemente de la marca que exhiba el comercio.

El plan de Mercado Pago para ganar más dinero

Sin embargo, el activo más importante de Mercado Pago probablemente no esté reflejado de manera directa en su balance y sea la información transaccional generada por su ecosistema: un comercio que cobra regularmente mediante la plataforma deja un historial de ventas, frecuencia de operaciones y comportamiento de cobros.

Esa información puede ayudar a construir productos financieros y reducir parte de la incertidumbre que enfrenta un prestamista tradicional cuando analiza a una pequeña empresa. Es en ese segmento donde adquirencia y crédito comienzan a formar parte de un mismo negocio y llevan la estrategia del unicornio a utilizar los servicios de procesamiento como base para incorporar préstamos y soluciones de software destinadas a los comercios.

De hecho, en el balance la compañía asegura, además, que Mercado Pago cuenta con 83 millones de usuarios activos mensuales en América Latina. En el caso de la Argentina, destaca que el crédito sobre el PBI local se mantiene por debajo del 10%, muy lejos de otros grandes mercados latinoamericanos, y considera esa brecha una oportunidad para ampliar la oferta de servicios financieros digitales.

Mercado Pago quiere ser mucho más que una billetera digital

La consecuencia de estos datos podría ser la de una frontera cada vez menos clara entre bancos, adquirentes y compañías tecnológicas: los bancos cuentan con depósitos, tarjetas, préstamos y relaciones históricas con empresas, mientras que las fintech comenzaron atacando una parte mucho más específica de esa cadena como son los pagos digitales más simples y una experiencia completamente móvil.

Pero esa división se fue diluyendo y ahora una plataforma que procesa los cobros de un comercio puede ofrecer después una cuenta, financiamiento, inversiones y herramientas de administración. Además, cuanto más servicios concentra, mayores son los incentivos para que permanezca dentro del mismo ecosistema.

En ese contexto debe leerse el salto de los ingresos financieros que aparece ahora en Mercado Pago Servicios de Procesamiento. No significa que haya abandonado su negocio original ya que la adquirencia sigue siendo el motor que genera la relación con millones de operaciones, mientras el cambio está en cómo busca monetizar esa relación.

La estrategia de Mercado Pago en la Bolsa

Otro antecedente que refuerza ese proceso es el vínculo que la compañía viene construyendo con los inversores institucionales. De hecho, en julio de 2025, la CNV la autorizó a ingresar por primera vez al régimen de oferta pública para emitir Obligaciones Negociables (ON), pasando así a tener acceso al mercado de capitales como otra alternativa para obtener financiamiento.

Durante el primer semestre de este año, el estado de flujo de efectivo muestra ingresos por ese tipo de emisión por $218.799 millones. En el mismo período realizó pagos de capital de ON por $136.852 millones y desembolsó otros $19.492 millones en intereses de obligaciones negociables.

Según el balance, el flujo neto generado por las actividades de financiación terminó siendo positivo en $20.359 millones, frente a apenas $27 millones durante el primer semestre de 2025. Se trata de otro indicio del tamaño financiero que empieza a adquirir la sociedad.

Este escenario plantea un desafío diferente al de los primeros años de la revolución fintech con una pelea que ya no consiste únicamente en convencer al consumidor de utilizar una billetera ni al comerciante de colocar un QR sobre el mostrador.

La próxima batalla parece la de quedarse con más servicios alrededor de cada transacción: procesar el pago, acreditar el dinero, anticipar fondos al comercio, financiarlo y ofrecerle otras herramientas dentro del mismo ecosistema.