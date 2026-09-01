El unicornio añade solución con Inteligencia Artificial destinada a usuarios que buscan simplificar gestión de pagos y optimizar finanzas personales

Pagar servicios con "Pendientes" evita recargos y potencia la tasa de la Cuenta Remunerada Plus de la billetera virtual.

La herramienta, anunciada por Pierpaolo Barbieri, personaliza las alertas de pago y simplifica la gestión mensual de los usuarios.

Ualá lanza "Pendientes", una función con IA para detectar y recordar automáticamente el vencimiento de facturas y servicios.

En el marco de la competencia por centralizar las operaciones cotidianas de los usuarios y optimizar la experiencia de usuario, las billeteras virtuales aceleran la adopción de herramientas automatizadas. Ualá, el unicornio fundado por Pierpaolo Barbieri, anunció el lanzamiento de "Pendientes", una nueva función que detecta y recuerda de manera automática el vencimiento de facturas y servicios públicos directamente desde la pantalla de inicio de la aplicación.

El anuncio fue realizado por el propio fundador de la compañía a través de sus canales oficiales este martes. La herramienta utiliza el mismo motor de inteligencia artificial que personaliza la pantalla de inicio para anticipar las obligaciones de pago de cada cliente, reduciendo la necesidad de buscar códigos de barra, números de referencia o comprobantes de forma manual.

El anuncio de Pierpaolo Barbieri en X

La funcionalidad busca resolver los olvidos habituales en la agenda de vencimientos del mes e incluye un incentivo financiero directo: cada servicio abonado a través de este sistema computa como actividad para calificar y potenciar la tasa de la Cuenta Remunerada Plus que ofrece la entidad.

¿Cómo funciona la herramienta "Pendientes" y de qué manera utiliza la inteligencia artificial?

La nueva solución de Ualá opera de forma integrada en el ecosistema transaccional de la cuenta sin requerir configuraciones complejas por parte del usuario:

Detección automática en la Home: El sistema organiza y muestra en un panel prioritario las facturas próximas a vencer, indicando qué importe corresponde abonar y cuál es la fecha límite exacta

Personalización mediante IA: La plataforma procesa los patrones de consumo y los pagos recurrentes de cada perfil, prediciendo cuándo ingresan los cobros periódicos (como electricidad, gas, agua, telefonía, prepagas o suscripciones digitales)

Flujo de pago simplificado: El usuario puede liquidar la obligación con un solo toque utilizando su saldo en cuenta, dinero en cuenta remunerada o tarjetas asociadas

¿Qué beneficios y rendimiento extra ofrece pagar los servicios desde la aplicación?

La incorporación de esta herramienta apunta a incrementar la frecuencia de uso de la billetera digital mediante incentivos cruzados para el ahorrista: