Los ahorristas marcaron la mayor compra de dólares del año, mientras el BCRA adquirió divisas y las reservas crecieron durante el período

Las reservas internacionales del BCRA subieron u$s2.729 millones durante julio y finalizaron en u$s47.599 millones.

El sector agroexportador aportó u$s3.505 millones en el mes y facilitó compras del Banco Central por u$s2.163 millones.

Los argentinos compraron casi u$s3.000 millones en billetes en julio, la mayor adquisición del año en el mercado de cambios.

Los argentinos compraron casi u$s3.000 millones durante julio, la mayor adquisición mensual del año, según el informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del BCRA.

La demanda de moneda extranjera de las personas convivió con una fuerte oferta del sector agroexportador y con un incremento de las reservas internacionales del Banco Central durante el séptimo mes.

¿Cuántos dólares compraron los ahorristas en julio?

El movimiento de los ahorristas alcanzó u$s4.124 millones netos en moneda extranjera, con los billetes como principal destino, aunque también tuvieron peso los servicios y las transferencias sin finalidad específica.

De ese total, u$s2.916 millones correspondieron a compras de billetes, mientras los pagos vinculados con servicios y otros gastos corrientes representaron u$s786 millones y los giros sin fines específicos sumaron u$s546 millones.

La cantidad de personas que participó también marcó una fuerte demanda, ya que 1,7 millones de individuos compraron billetes por u$s3.319 millones, frente a unos 697.000 vendedores durante julio.

Las ventas brutas de esos últimos alcanzaron u$s404 millones, mientras las transferencias de divisas sin fines específicos generaron egresos netos por u$s546 millones, según informó la autoridad monetaria.

"Cabe señalar que, de las compras netas de billetes y divisas sin fines específicos, se estima que unos u$s1.000 millones quedaron depositados en bancos locales y u$s1.000 millones incrementaron la posición de activos externos", indica el reporte.

"Mientras que unos u$s900 millones fueron entregados a las entidades para cubrir los gastos de ‘Servicios y otros corrientes’ realizados con tarjetas", agrega.

El BCRA compró dólares y el agro fue el principal vendedor

Mientras las personas aumentaron su demanda, otros participantes aportaron divisas al mercado, permitiendo que el BCRA terminara julio con compras netas importantes y un resultado favorable de operaciones.

El Banco Central compró u$s2.163 millones en el mercado de cambios, mientras los clientes de las entidades vendieron u$s1.166 millones, las entidades financieras u$s783 millones y el Tesoro Nacional u$s146 millones.

A través del Sistema de Pagos de Moneda Local, el BCRA realizó además pagos netos por u$s68 millones, mientras el "Sector Privado no Financiero" registró ventas netas por u$s502 millones durante julio.

Dentro de ese conjunto, "Oleaginosas y Cereales" concentró la mayor oferta, con ventas netas por u$s3.505 millones, explicadas principalmente por el resultado obtenido dentro del rubro "Bienes" durante julio.

¿Cómo quedaron las reservas del BCRA?

El balance cambiario registró un superávit de u$s413 millones en la cuenta corriente, explicado por ingresos netos de "Bienes" por u$s4.077 millones e "Ingreso secundario" por u$s8 millones.

Estos ingresos fueron parcialmente compensados por egresos netos de "Ingreso primario" por u$s2.772 millones y "Servicios" por u$s900 millones, según las cifras oficiales difundidas por la autoridad monetaria.

La cuenta financiera cambiaria mostró un superávit de u$s2.191 millones, explicado por ingresos netos de "Gobierno General y BCRA" por u$s2.356 millones, "Sector Financiero" por u$s1.052 millones y "Otros Movimientos Netos" por u$s1.049 millones.

Estos resultados fueron parcialmente compensados por egresos netos del "Sector Privado No Financiero" por u$s2.266 millones, mientras las reservas internacionales del BCRA subieron u$s2.729 millones durante ese mes.

Las reservas internacionales finalizaron julio en u$s47.599 millones, consolidando así un incremento mensual que acompañó tanto el resultado del mercado de cambios como los saldos positivos del balance cambiario.