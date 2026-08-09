El BCRA logró fortalecer las reservas en el primer semestre, pero los pagos internacionales llevaron el balance cambiario a terreno negativo durante junio

La cuenta financiera pasó a un rojo de USD 3.181 millones en junio, tras cinco meses con un promedio positivo de USD 805 millones.

El saldo comercial y financiero permitió sostener un superávit de USD 2.867 millones en la cuenta corriente durante los primeros seis meses.

El BCRA sumó USD 3.775 millones a las reservas en el primer semestre, aunque junio cerró con un déficit cambiario de USD 3.323 millones.

El Banco Central cerró el primer semestre con una mejora de u$s3.775 millones en reservas brutas, aunque junio modificó el balance cambiario favorable registrado en términos generales.

Hasta mayo, el resultado mantuvo un superávit promedio de u$s1.420 millones, pero junio cambió el escenario y registró un déficit de u$s3.323 millones por pagos internacionales.

El desempeño semestral permitiría superar la meta de reservas netas pactada con el Fondo Monetario Internacional para junio de 2026 y sostener margen hacia diciembre próximo.

Las reservas suben, pero junio cambia todo el panorama

Un informe de Quantum señala que la acumulación registrada permitiría sobre-cumplir el objetivo de reservas internacionales netas pactado con el Fondo Monetario Internacional para junio de 2026, según sus cálculos.

El objetivo contemplaba una variación de u$s-8,6 miles de millones, mientras que el resultado observado alcanzaría u$s+2,9 miles de millones, una diferencia ampliamente favorable para Argentina en junio.

Con ese desempeño, Argentina conservaría un margen importante para afrontar la meta de diciembre de 2026, establecida en u$s-4,1 miles de millones por el acuerdo vigente con el FMI.

Quantum aclara que estos objetivos no corresponden al stock absoluto de reservas, sino a su variación respecto del nivel registrado en diciembre de 2024, base utilizada oficialmente para medirlos actualmente.

Para los próximos meses, la consultora mantiene una mirada favorable sobre el comercio exterior, apoyada en mayores exportaciones agrícolas, petroleras, gasíferas y mineras, aunque prevé un menor superávit corriente general.

Dólares, exportaciones y pagos explican el resultado

Quantum advierte que el excedente comercial podría ser neutralizado por los movimientos financieros, especialmente por las compras de divisas de particulares destinadas al atesoramiento durante los próximos meses del año.

Desde el levantamiento del cepo para personas humanas, ocurrido en abril del año pasado, esas compras parecen haber encontrado un piso cercano a u$s2.000 millones mensuales desde entonces aproximadamente.

En la cuenta corriente, el semestre combinó un mayor pago de importaciones de bienes frente al mismo período de 2025 con un incremento de las exportaciones, especialmente agroindustriales y energéticas.

Además, se pagaron u$s1.023 millones en utilidades y dividendos, mientras los intereses abonados por el sector público fueron inferiores a los correspondientes al primer semestre de 2025 en términos comparativos.

"En el acumulado del primer semestre, la cuenta corriente registró un superávit de u$s2.867 millones", resultado de un superávit de bienes de u$s15.996 millones y otros componentes relevantes.

Los servicios aportaron un déficit de u$s4.310 millones, con un rojo turístico de u$s4.953 millones, atenuado también parcialmente por ingresos netos favorables de sectores basados en el conocimiento.

Los intereses de deuda sumaron u$s6.021 millones, 64% fueron pagos netos del sector público, mayores que en 2025 por cupones globales y Bopreal; además, utilidades y dividendos alcanzaron u$s2.863 millones.

Junio cambió el resultado del semestre

En junio, la cuenta capital y financiera registró un déficit de u$s3.181 millones, después de acumular durante cinco meses un resultado mensual positivo promedio de u$s805 millones consecutivos.

Quantum atribuyó el giro a la recomposición de la posición de cambios de los bancos, que recuperaron las caídas observadas durante abril y mayo en sus tenencias de divisas locales.

También incidieron la menor colocación de bonos por parte de empresas y provincias, junto con pagos realizados por el Gobierno Nacional a Organismos Internacionales y otras obligaciones durante junio del año.

El semestre terminó con un superávit de u$s846 millones, impulsado por deuda corporativa y provincial y compras de dólares para atesoramiento por u$s12.957 millones, equivalentes a u$s2.160 millones mensuales.