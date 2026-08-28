El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, finalizaron sin cambios en su cotización
28.08.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
El dólar blue se toma otro respiro este viernes 28 de agosto y los financieros concluyeron mixtos
El dólar blue (o informal) no experimenta variaciones respecto a la jornada de ayer y se consigue a $1.555,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) avanzó $0,35 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda a $1.533,21.
Por otro lado, el dólar cripto baja 0,19% y se ofrece a $1.598,86.
"El CCL ya está más de 6% arriba del mayorista y sube 5,2% en el período que muestra la pantalla", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "Mientras los futuros siguen prácticamente pegados al spot; cuando el contado empieza a separarse y los futuros no acompañan, hay que empezar a prestar atención".
El dólar blue se consigue hoy a $1.555 en el microcentro porteño
El dólar blue opera sin cambios: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP subió $2,31, a $1.539,67.
El dólar contado con liquidación (CCL) avanzó $3,5%, a $1.605,62.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios en su cotización, a $1.995,50.
En tanto, el dólar mayorista finalizó sin modificaciones, a $1.512.