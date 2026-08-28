El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, finalizaron sin cambios en su cotización

El contado con liquidación (CCL) subió un 3,5% alcanzando los $1.605,62, una brecha que analistas sugieren monitorear frente al mercado de futuros.

El dólar oficial minorista cerró en $1.533,21 tras un leve avance, mientras que el dólar cripto registra una baja del 0,19% situándose en $1.598,86.

El dólar blue cotiza a $1.555 en el microcentro porteño, manteniéndose estable en una jornada donde las diversas variantes cambiarias muestran cambios.

El dólar blue (o informal) no experimenta variaciones respecto a la jornada de ayer y se consigue a $1.555,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) avanzó $0,35 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda a $1.533,21.

Por otro lado, el dólar cripto baja 0,19% y se ofrece a $1.598,86.

"El CCL ya está más de 6% arriba del mayorista y sube 5,2% en el período que muestra la pantalla", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Mientras los futuros siguen prácticamente pegados al spot; cuando el contado empieza a separarse y los futuros no acompañan, hay que empezar a prestar atención".