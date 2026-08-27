La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que redefine el rol del Banco Central y frena la asistencia al Estado. Las 6 claves
27.08.2026 • 08:44hs • Reforma del Central
Reforma del Central
Qué cambia en el BCRA tras la media sanción en la Cámara de Diputados
La Cámara de Diputados dio un paso institucional decisivo para reconfigurar el funcionamiento del sistema monetario argentino. En la sesión de este miércoles 26 de agosto de 2026, el cuerpo legislativo aprobó y giró al Senado el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que busca rediseñar las funciones de la entidad, blindar su balance y suprimir los mecanismos de asistencia financiera directa hacia el Poder Ejecutivo.
Tras la votación, el presidente Javier Milei celebró la aprobación a través de sus canales oficiales, calificando la media sanción como un hito legislativo para avanzar en la estabilización macroeconómica y erradicar la inflación.
El texto desarticula las modificaciones normativas introducidas en 2012 y se articula sobre seis ejes estructurales que redefinen la relación del organismo con el Estado nacional, las provincias y el mercado de capitales.
¿Cuáles son las 6 claves del proyecto para reformar la Carta Orgánica del BCRA?
La iniciativa aprobada en la Cámara baja establece modificaciones profundas sobre el régimen operativo, legal y financiero de la autoridad monetaria:
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Fin definitivo del financiamiento al Tesoro: El artículo 17 deroga el artículo 20 de la Carta Orgánica vigente y prohíbe los adelantos transitorios al sector público, préstamos a provincias, a la Ciudad de Buenos Aires y a municipios. Tampoco se podrá comprar títulos públicos del Estado en el mercado primario ni adelantar fondos para pagar servicios de deuda pública.
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Mandato único enfocado en la estabilidad de precios: Se modifica el artículo 3 para fijar que la misión única, primaria y fundamental del BCRA es preservar el valor de la moneda, eliminando los mandatos múltiples de la reforma de 2012 (empleo, desarrollo con equidad y fomento crediticio hacia pymes o economías regionales).
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Mayorías especiales de dos tercios para remover autoridades: Para desplazar a los integrantes del directorio se exigirá un decreto presidencial con aprobación previa de ambas cámaras del Congreso por mayoría calificada de dos tercios (2/3) de los miembros presentes, invocando falta grave y manifiesta con hechos taxativos, y suprimiendo la comisión bicameral. Además, se elimina el representante del Ministerio de Economía en las reuniones de Directorio.
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Régimen restrictivo de utilidades: La entidad solo podrá transferir al Tesoro utilidades realizadas y líquidas, prohibiendo el reparto de ganancias ficticias por variaciones del tipo de cambio o cotización del oro. Las reservas de resultados deberán equivaler como mínimo al 50% del capital del Banco antes de cualquier giro, destinándose exclusivamente al pago de deuda.
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Saneamiento del balance y letras intransferibles: Se fija un régimen transitorio para cancelar las letras intransferibles (que sumaban u$s69.400 millones a abril de 2025) y los adelantos acumulados mediante resultados del ejercicio, derogando el concepto de reservas de libre disponibilidad.
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Regulación de sistemas de pago y blindaje de reservas: Se declara la inembargabilidad de los activos que integran las reservas internacionales, se habilitan operaciones con títulos y divisas a precios de mercado para regulación financiera y se concentra en el BCRA la fiscalización integral de los sistemas de pago y cámaras compensadoras.