La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que redefine el rol del Banco Central y frena la asistencia al Estado. Las 6 claves

* El proyecto, con 6 ejes, redefine la relación del organismo con el Estado y el mercado, apuntando a erradicar la inflación.

* La medida, celebrada por Javier Milei, busca blindar al BCRA y derogar asistencias al Tesoro y préstamos a provincias.

* Diputados aprueban reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) para eliminar financiamiento al Ejecutivo y enfocarlo en estabilidad de precios.

La Cámara de Diputados dio un paso institucional decisivo para reconfigurar el funcionamiento del sistema monetario argentino. En la sesión de este miércoles 26 de agosto de 2026, el cuerpo legislativo aprobó y giró al Senado el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que busca rediseñar las funciones de la entidad, blindar su balance y suprimir los mecanismos de asistencia financiera directa hacia el Poder Ejecutivo.

Tras la votación, el presidente Javier Milei celebró la aprobación a través de sus canales oficiales, calificando la media sanción como un hito legislativo para avanzar en la estabilización macroeconómica y erradicar la inflación.

El texto desarticula las modificaciones normativas introducidas en 2012 y se articula sobre seis ejes estructurales que redefinen la relación del organismo con el Estado nacional, las provincias y el mercado de capitales.

¿Cuáles son las 6 claves del proyecto para reformar la Carta Orgánica del BCRA?

La iniciativa aprobada en la Cámara baja establece modificaciones profundas sobre el régimen operativo, legal y financiero de la autoridad monetaria: