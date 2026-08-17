Las denuncias por intereses excesivos, hostigamiento y falta de información en créditos personales crecieron con fuerza durante la primera mitad del año

El Gobierno debate nuevas regulaciones mientras el sector bancario y fintech propone leyes de desendeudamiento para frenar la morosidad del 17,5%.

El incremento en las denuncias destaca subas del 394% en quejas por tasas abusivas y del 360% en reclamos por hostigamiento en cobranzas a usuarios.

Los reclamos por créditos personales y servicios financieros crecieron un 92% interanual durante el primer semestre, según Defensa al Consumidor.

El endeudamiento de los hogares dejó de ser un problema exclusivamente financiero y pasó al centro de la agenda política y económica del Gobierno Nacional.

La administración mantiene conversaciones con bancos y empresas fintech mientras el Congreso debate proyectos para regular el crédito, en paralelo, la CGT convoca a una nueva movilización para el 20 de agosto.

En paralelo, los indicadores oficiales muestran un fuerte aumento de los reclamos contra proveedores de préstamos, una señal del creciente malestar de miles de consumidores

Los reclamos por créditos crecieron con fuerza este año

Un relevamiento de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente del Ministerio de Economía, registró 200 reclamos vinculados con servicios financieros durante el primer semestre del año.

La cifra representa un incremento interanual del 92% frente al mismo período de 2025 y evidencia un deterioro en la relación entre los usuarios y las entidades crediticias.

Las denuncias involucran a bancos, billeteras virtuales y otros proveedores financieros, principalmente por préstamos personales y otras modalidades de financiamiento al consumo.

4 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 29 años con crédito está en mora. (Imagen creada con IA)

El rubro que más creció fue el de tasas excesivas o precios de los préstamos, con un salto del 394% respecto del año anterior.

También aumentaron los reclamos por hostigamiento, maltrato o acoso durante las cobranzas, que registraron un incremento interanual del 360%.

La falta de información relevante fue otro de los principales conflictos, con una suba del 131%, especialmente por condiciones financieras ambiguas, incompletas o inexistentes al momento de contratar.

Entre las irregularidades más frecuentes aparecen la omisión de informar la tasa de interés y el Costo Financiero Total, además del incumplimiento de los artículos 4 y 36 de la Ley de Defensa del Consumidor.

El malestar coincide con una morosidad que alcanza a casi seis millones de personas, mientras los préstamos personales bancarios exhiben tasas nominales de hasta 142% y un costo financiero efectivo anual cercano al 400%.

Mercado Pago y la letra chica del crédito

Mercado Pago ofrece créditos personales con una Tasa Nominal Anual de entre 48% y 249%, mientras el Costo Financiero Total Efectivo Anual puede llegar hasta 1.375%.

La empresa explicó que las condiciones surgen de un sistema de evaluación basado en más de 3.000 variables, utilizado para definir el riesgo crediticio, el monto disponible y la tasa asignada.

"Si se trata de alguien a quien aún no conocemos, ofrecemos una línea inicial mínima (desde $5.800) con una tasa que refleja ese escenario de riesgo; pero cuando el usuario demuestra un comportamiento de pago saludable, sus condiciones mejoran automáticamente: el límite se amplía y la tasa baja", señalaron fuentes de la compañía.

Desde el sector recuerdan que la TNA refleja únicamente la tasa anual sin capitalización, mientras el CFTEA incorpora comisiones, cargos administrativos, seguros e impuestos como el IVA.

Ante el aumento de la morosidad, el Gobierno mantiene un diálogo permanente con bancos y fintech, que reclaman mayor acceso a información crediticia y una reducción de la carga impositiva para disminuir el riesgo.

Las empresas del ecosistema tecnológico sostienen además que solo el 8% del volumen total de créditos en mora corresponde a fintech, mientras el 74% pertenece a bancos y el 18% restante a otros proveedores financieros.

Los bancos buscan frenar la ola regulatoria

Con más de treinta proyectos legislativos en discusión para regular el crédito, las entidades bancarias comenzaron a coordinar una estrategia común para evitar nuevas restricciones sobre el sector.

Como alternativa, analizan replicar el modelo impulsado por Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires mediante una Ley de Desendeudamiento destinada a facilitar la refinanciación voluntaria de deudas.

La iniciativa contempla que los bancos adhieran ofreciendo una tasa fija máxima del 35% nominal anual y un plazo mínimo de 24 meses, a cambio de beneficios impositivos.

Consultado en conferencia de prensa, Luis Caputo reconoció que "si están cobrando tasas del 700% y 400%, obviamente que son tasas abusivas", al referirse al costo del endeudamiento.

Sin embargo, el ministro agregó que "hoy no hay nada que les impida a ellos hacerlo, esa es la realidad", y descartó una intervención oficial sobre las tasas.

La gestión de Javier Milei eliminó las tasas pasivas mínimas para plazos fijos, la precancelación mínima de los UVA y los topes para préstamos a MiPymes, el agro y las tarjetas de crédito, mientras sostiene que las tasas personales siguen siendo libres.

Luis Caputo apuesta al crédito para mover la economía

La semana pasada, Luis Caputo anunció una flexibilización de los créditos en dólares destinados a empresas con el objetivo de impulsar la actividad económica y fortalecer la oferta de divisas.

La medida busca mejorar el funcionamiento del mercado cambiario antes de las elecciones, mientras el Gobierno intenta desalentar la dolarización y el desarme de posiciones en pesos.

Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el crédito en pesos destinado al consumo, incluidas las tarjetas de crédito y los préstamos personales, registró contracciones reales durante todos los meses de 2026.

En junio, la morosidad alcanzó el 17,5%, con un aumento mensual de 0,3 puntos porcentuales y un salto interanual de 10,5 puntos, según un estudio elaborado por EcoGo y la Universidad Austral sobre bancos y el sector no financiero.