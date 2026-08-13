La medida busca ampliar el acceso al crédito, reducir costos de financiamiento y atender la demanda de sectores clave como la construcción y el automotor
13.08.2026 • 19:07hs • Ampliación de préstamos
Ampliación de préstamos
Cómo el Gobierno flexibiliza el crédito en dólares corporativo para ampliar el alcance a más firmas
El Gobierno anunció la flexibilización del crédito en dólares para empresas, una medida que permite a los bancos destinar hasta 15% de sus depósitos en moneda extranjera a financiamiento corporativo.
La medida busca ampliar el acceso al crédito, reducir costos de financiamiento y atender la demanda de sectores clave como la construcción y la industria automotriz.
El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que hasta ahora los bancos solo podían prestar dólares a empresas exportadoras o con garantías vinculadas a generadoras de divisas.
Con el nuevo esquema, esa posibilidad se extiende a todas las compañías, aunque bajo un marco macroprudencial que limita la exposición de las entidades financieras.
El tope será del 15% de los depósitos en dólares, lo que equivale a canalizar parte de los casi u$s7.000 millones de capacidad prestable ociosa que hoy tiene el sistema financiero.
La flexibilización será oficializada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el Banco Central (BCRA) adecuará las normas prudenciales.
Los detalles de la medida del Gobierno para prestar dólares a empresas (Imagen creada con IA)
El Gobierno flexibilizó el crédito para empresas en dólares
Las empresas que accedan a estos créditos deberán liquidar los dólares en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) y convertirlos en pesos, algo que evitará un efecto multiplicador y, al mismo tiempo, aumentará la oferta de divisas en el mercado cambiario.
El Gobierno destacó que la medida responde a pedidos de la construcción y la automotriz, dos sectores con fuerte demanda de capital y capacidad de generación de empleo.
Caputo sostuvo que el momento es oportuno porque las tasas en pesos siguen siendo altas, algo que dificulta la rentabilidad de muchos proyectos.
El acceso a crédito en dólares permitiría abaratar costos y dinamizar inversiones en rubros estratégicos.