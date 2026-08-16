Un banco argentino lanzó la primera plataforma que permite tokenizar propiedades y conectar activos reales con financiamiento. Los detalles

Esta propuesta permite acceder a una parte de una propiedad mediante tokens, bajo un modelo que ya gestiona más de 12 millones de CVU en el sistema.

La entidad se alió con Pala Blockchain para permitir la inversión fraccionada en inmuebles, reduciendo las barreras de entrada al mercado de real estate.

Banco Coinag lanzó un marketplace que integra activos reales y tokenización, convirtiéndose en el primer banco argentino en unir banca y blockchain.

La innovación inmobiliaria dejó de concentrarse exclusivamente en el desarrollo y la construcción de proyectos para extenderse hacia nuevos modelos de comercialización, financiamiento y participación de inversores dentro del sistema financiero.

En ese escenario de transformación, Banco Coinag presentó un marketplace para desarrolladores y marcó un hito al convertirse en el primer banco argentino que integra activos reales, tokenización e infraestructura financiera en una misma propuesta.

La nueva apuesta bancaria por la economía tokenizada

Más que definirse como una entidad tradicional adaptada al entorno digital, Banco Coinag sostiene que su diferencial consiste en haber construido una infraestructura financiera diseñada para acompañar el crecimiento de sus clientes.

"Coinag no es un banco que se digitalizó. Es una infraestructura que le permite a sus clientes crecer. Somos uno de los bancos que está a la vanguardia en cuestiones tecnológicas y de innovación", explicó Hernán Sefusatti, presidente de la entidad.

El ejecutivo remarcó que la estrategia del banco también incluye la comercialización de activos tokenizados, una iniciativa que responde a su filosofía de desarrollar herramientas junto con los propios usuarios del ecosistema financiero.

"Comercializamos activos tokenizados, nuestro lema es co-crear soluciones para nuestros clientes", afirmó Sefusatti al describir una visión que prioriza la innovación aplicada antes que la simple incorporación de nuevas tecnologías.

Comprar una parte de un inmueble ya es posible

Con el objetivo de ampliar las alternativas vinculadas a activos reales, Banco Coinag selló una alianza estratégica con Pala Blockchain, compañía especializada en tecnología de tokenización aplicada al mundo financiero e inmobiliario.

La iniciativa permite que personas imposibilitadas de adquirir un inmueble completo puedan acceder a una fracción del activo mediante tokens, reduciendo las barreras tradicionales de entrada a este mercado.

Este modelo inaugura una nueva forma de representar digitalmente bienes y derechos asociados a la economía real, al tiempo que crea condiciones para futuros instrumentos financieros respaldados por activos físicos.

Además del segmento inmobiliario, Coinag respalda esta propuesta con una infraestructura digital de gran escala que ya administra millones de cuentas virtuales dentro de su ecosistema financiero.

"En Coinag, a través de las billeteras integradas a nuestra solución amplificada, administramos más de 12 millones de CVU. Y tenemos una influencia importante en el agro y la cadena agrícola", aseguró Sefusatti.

Para el presidente del banco, el verdadero desafío ya no reside únicamente en blockchain, sino en construir un ecosistema donde tecnología, empresas e individuos puedan desarrollarse de manera coordinada y sostenible.

El nuevo puente entre blockchain, banca y real estate

La convergencia entre banca, activos reales y tecnología blockchain comienza a configurar un modelo diferente para la industria inmobiliaria, apoyado en herramientas ágiles, modernas y respaldadas por infraestructura financiera sólida.

"Creemos que es necesario sinergizar, pensar fuera de la caja y complementarnos, para adaptarnos a un mundo que no es que viene, sino que ya está", sostuvo Hernán Sefusatti durante la presentación.

Ese concepto resume la estrategia compartida entre Banco Coinag y Pala Blockchain, dos actores que buscan unir capacidades financieras y desarrollo tecnológico para acelerar la evolución del mercado de real estate.

La entidad viene profundizando un proceso de transformación destinado a ampliar su participación dentro del ecosistema financiero mediante servicios e infraestructura orientados a nuevos modelos de negocios digitales.

Con 12 años de trayectoria, Banco Coinag es una institución financiera argentina de origen cooperativo especializada en brindar soluciones para cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones en todo el país.

Actualmente opera en 78 localidades distribuidas en 8 provincias y procesa más de 100 millones de transacciones mensuales, incorporando además finanzas climáticas, inclusión financiera y gestión ambiental como pilares estratégicos.